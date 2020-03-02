Белорусский кейс обещал быть нудным, потому что после посещения Минска Сечиным началась разрядка. Стороны договорились о компенсации за «грязную нефть». Минск озвучил планы поставок сырья, в том числе по альтернативным маршрутам. Риторика Бацьки стала спокойной и рассудительной

Он много говорил в четверг о «принуждении к интеграции»: мы не против, просто не нужно принуждать. Внезапно в пятницу произошло то, что сделало выходные: в Белоруссию зашел «на огонек» коронавирус.

Масками закидали

Президент Лукашенко — человек строгий. Можно предъявлять ему что угодно, только не легкомыслие. Поэтому очень атипично выглядела его реакция на то, что в Минск попал зараженный вирусом №1 студент из Ирана. В Минске больной учится в БНТУ, живет там с девушкой, девушка — со своими родителями. Потенциальный зять вместе с ними был взят ночью, как в 1937 году. Всю семью увезли на белом воронке в минскую инфекционную больницу, где и был подтвержден диагноз. В сетях это событие произвело эффект разбитой бутылки водки, купленной для опохмела на последние копейки. Чёрный юмор. Сложилось впечатление, что вместо паники и ужаса люди развеселились. «Белоруссия — не Украина». «Умеренный шантаж». Погребинский о будущих отношениях РФ и Минска © РИА Новости, Владимир Трефилов

Шутки и прибаутки буквально взорвали белорусский интернет. Ничего общего с реакцией населения соседней Украины, где вирус COVID-19 до сих пор не обнаружен, но желание сжечь на костре всех подозреваемых в нем присутствует и проявляется так бурно, что слово «Санжары» стало так же известно в мире, как и «Бабий Яр».

Нет, серьезно: белорусы отнеслись к появлению на своей территории вируса с юмором. Иранский студент по имени Парса не только не стал изгоем, наоборот — с ним стремились провести стрим все блогеры страны. При этом паршивец еще и стал валять дурака, рассказывая, что его тесть тоже болен коронавирусом, но это не подтвердилось.

Словом, в отличие от Украины, с ее «реакцией курильщика», Белоруссия показала «реакцию здорового человека», а поддержал свою веселую и находчивую страну сам президент. Бацька на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии строго сказал: не плодить панику, вирус назвал «несчастным», обещал, что границы не закроет, похвалил медиков, за то, что встретили коронавирус спокойно и в штыки, «не хуже Китая». Это он немного погорячился, потому что те же защитные маски тут же исчезли из аптек, ибо «побереглась корова и век жила здорова». Белоруссия установила тариф на прокачку нефти с Украины в свой Мозырь © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Зато медики все выходные веселили студентов БНТУ, где учился Парса, масками для плавания, в которых они дефилировали по коридорам вуза. Чтобы развить эту шутку, студенты и школьники, безобразничая, щеголяли по столице в противогазах. Некоторое ощущение того, что для всех, особенно молодежи, коронавирус стал потехой, присутствовало. Де-факто же COVID-19 подтвержден только у одного иранского студента. А у его девушки и ее родителей, госпитализированных вместе с ним, анализы отрицательные. Попытки нагнетать со стороны хейтеров Лукашенко из мессенджера Телеграм провалились уже к вечеру воскресенья, и о теме забыли. Никаких ограничений введено не было, «масочный» режим не объявляли, ажиотажа в аптеках нет. Что делать дальше никто толком не понимает. БНТУ, к великой радости студентов, на две недели перевели на «индивидуальное обучение», то есть — дома. Для порядка, студентам разъезжаться из Минска не рекомендовали, а их общежития закрыли для посещений.

Море альтернативной нефти

Вся эта катавасия с коронавирусом не выходных заслонила экономическую повестку: нефть, газ, отношения с Россией. Но там ситуация развивалась без оглядки на здравоохранение.

Три главных события в этом вопросе: определились российские поставщики в Беларусь; компенсация за грязную нефть от Москвы получена; альтернативные схемы проработаны и со счетов не сброшены. Правда, к чему они, если с Россией договорились, не понятно. Но то, что, эту тему нагнетают из Минска, а не из Москвы, говорит о том, что имеет место пиар, с целью острастки российской стороны. Реверс нефти из Польши в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», о котором поляки говорили, будто он невозможен, оказался реален. Польский оператор нефтепровода PERN сообщил, что решил технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении. Минск готов к переговорам с Варшавой, но хочет предметного разговора о контрактах. Нефть от Азербайджана через Украину обойдется Белоруссии на 15 долларов за тонну дороже, чем российская. Ждут два танкера нефти со 160 000 тонн от госкомпании SOCAR. Все, как 10 лет назад, да не совсем: азербайджанская нефть с октября 2019-го резко подорожала. Марка Azeri Light на 4-5 долларов выше, чем эталонный сорт Brent и, соответственно, чем российская Urals Brent. Азербайджан и Белоруссия договорились о поставках нефти через Украину © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

К тому же в 2010 году «азербайджанская» нефть на самом деле была венесуэльской, и даже африканской. Цена вопроса не разглашается, но ходят слухи о бартере. Пишут, что Минск мог договориться с Баку «баш на баш»: за азербайджанскую нефть — бензин экостандарта «Евро-5», который пока в Азербайджане не производится. Но в этом случае Белоруссия будет работать в ноль — лишь бы загрузить НПЗ. И еще одна интересная и очень характерная деталь. Третьим участником сделки Минск-Баку, является Киев. Как кочка на ровном месте лежит Украина на пути у всех и, что характерно, под этот камень вода течёт. Сама. И Баку, и Минск вынуждены договариваться с украинской стороной в позе просителя, хотя нефтепровод «Одесса — Броды» после 2011 года больше не работал ни разу, от слова «вообще». Мало того: из него выкачали даже техническую нефть, без которой невозможна прокачка. А это значит, что Лукашенко нужно будет раскошелиться еще и на это: купить дополнительно нефть для загрузки нефтепровода и его нормальной работы. В итоге, сколько бы не стоил контракт, неизвестная нефть из азербайджанских танкеров по украинскому маршруту, будет дороже примерно на 15 долларов за тонну, чем российская.

А Россия по расписанию

С России Минск получил компенсацию за «грязную» нефть, которая попала год назад в нефтепровод «Дружба». Кстати, тоже 15 долларов, но за баррель. Нужно сказать, что остальные пострадавшие страны получили компенсацию гораздо раньше. Видимо, это потому, что оперировали реальными суммами, а не как в нашем, «братском» случае. В минувший четверг пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сказал, что за 536 000 тонн испорченной нефти Белоруссия получит «свыше» 61 млн долларов. А ведь мы помним, что месяц назад, 29 января, глава концерна товарищ Рыбаков рассказал, что «на территории страны оказалось около 1,2 млн тонн». Президент Белоруссии год назад говорил о «сотнях миллионов долларов ущерба». А глава МИД Владимир Макей позавчера подсчитал, что «из-за грязной нефти и экспортных ограничений Беларусь потеряла больше 2 млрд долларов». Лизан: Россия и Белоруссия решили спор о компенсации за «грязную» нефть © Facebook, Иван Лизан

Что за жонглирование цифрами, по причине полной закрытости переговорного процесса, мы вероятно никогда не узнаем, но уже начинаем подозревать, что все публичные выступления первых лиц — это то, что обязательно нужно арифметически делить на «сорок восемь». Во всяком случае, за год после аварии на «Дружбе» абсолютно никто из «ньюсмейкеров» так и не удосужился показать на пальцах, что именно Минск считает ущербом. Впрочем, это будет забыто навсегда, как и знаменитые «дорожные карты» союзной интеграции.

Есть еще хорошие новости. Пока азербайджанская нефть не доплыла до неработающего трубопровода «Одесса-Броды», стали известны российские поставщики. В марте нефть будут поставлять пять новых российских фирм, не считая группы «Сомфар», принадлежащей большому другу Александра Лукашенко Михаилу Гуцериеву. При этом названия поставщиков — тайна. Лишь разожгли интерес, сообщив, что раньше ни одна из компаний не работала с Белоруссией. Очень интересно будет узнать, кто же согласился прокачивать сырье из РФ в РБ без премий. Сколько таким образом будет получено — это тоже сами догадайтесь. Гугл говорит нам, что в 2019-м с Белоруссией работали «Роснефть» плюс «Башнефть» (8,8 млн тонн); «Лукойл» (2,8 млн); «Сургутнефтегаз» (2,6 млн.); «Газпромнефть» (1,64 млн); «Татнефть» (1,15 млн тонн). На долю остальных независимых российских нефтяных компаний приходится менее 1 млн тонн.

И последний сюрприз: часть российской нефти будут поставлять танкерами через литовскую Клайпеду. Что само по себе похоже на поговорку «круглое носим, квадратное катим», но не менее двух крупнотоннажных плавсредств. НПЗ за два первых месяца текущего года планируют переработать около 1,8 млн тонн нефти, хотя изначально планировалось потребить около четырех миллионов тонн. То есть все эти игры в арифметику и демонстрации союзного протеста, безусловно, отражаются на реальной экономике, которой наплевать на все виды пиара — белого и черного.

А главные цифры сегодня — это антирекорд белорусского рубля, который упал до 2,22 к 1 доллару, что ниже «дна» 2016 года. Причины девальвации — проблемы с нефтью, общее укрепление доллара и удешевление российского рубля, составляющего 50% в валютной корзине Белоруссии. Падение белорусского рубля на 2% — это все вот эти игры в суверенную арифметику.