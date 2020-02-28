В украинском политикуме продолжается обсуждение кандидатур нового премьер-министра и членов правительства. Причём то, что обсуждается сейчас, касается уже не просто смены одного должностного лица, а принципиально новой кадровой политики. Возникают вопросы – насколько эта новая политика возможна в принципе и к каким последствиям она может привести?

Очевидно, что первый подход Зеленского к формированию новой власти окончился провалом — «правительство грантоедов» провалило всё, что в принципе можно было провалить. Удивительно только, что провал не столь масштабный, как можно было ожидать.

Проводимые сейчас переговоры выглядят как замена «правительства грантоедов» на «правительство технократов». Обсуждаемые кандидатуры имеют ряд общих черт: это люди опытные, со значительным прошлым в управлении, политике и бизнесе; не замазанные сотрудничеством с администрацией Порошенко, но связанные с Пинчуком; не профаны в экономике и, разумеется, не «дебилы» (независимо от того, иметь ли в виду умственные способности или манеру политического поведения). Но тут возникает ряд проблем.

Первая — чисто юридическая. Все или почти все эти люди подпадают под действие законодательства о люстрации. Само по себе это не принципиально — Зеленский начал переговоры уже после того, как получил информацию о решении Европейского суда по правам человека относительно люстрации, которую ЕСПЧ признал незаконной. Тем не менее, необходимо время для отмены соответствующих законодательных норм.

Вторая — сугубо практическая. Понятно, что новый премьер не сможет и не захочет работать со старым правительством. Он должен привести с собой новую команду, состоящую опять-таки из старых опытных кадров. Несменяемыми останутся, скорее всего, только люди из квоты президента и Авакова (в смысле — сам Арсен Борисович). Более того, у нового премьера как главы исполнительной власти возникнут вопросы относительно руководителей исполнительной власти на местах — губернаторов. Их тоже придётся менять. Или во всяком случае целый ряд из них.

Тут возникают вопросы чисто политические. В прошлом году Зеленский ещё имел возможность снести все фигуры с шахматной доски и настрогать из гумуса и веток новые. В этом году его возможности в таком псевдообновлении существенно ограничены.

Во-первых, действует фактор общественного мнения.

Зеленского и «Слуг народа» выбирали под концепцию смены политической и управленческой элиты. Новая кадровая политика под лозунгом «дорогу профессионалам» вступает в противоречие с установкой общественного мнения. Сможет ли Зеленский выступить против своей же собственной линии на «новых людей»? И что ему на это скажут его же собственные избиратели?

Во-вторых, в прошлом году не было никакой партии «Слуга народа», а местные элиты находились в состоянии шока.

Сейчас ситуация другая.

С одной стороны, партии по-прежнему нет, но фракция успела устаканиться и разбиться на группы влияния. Эти группы будут требовать представительства в новом правительстве и влияния на новое правительство.

Начали приходить в работоспособное состояние и местные элиты. Типичный пример — ситуация в 179 округе на Харьковщине, где экс-губернатор Юлия Светличная обещает порвать представителя «Слуги народа» как тузик грелку. Элиты тоже будут требовать представительства в правительстве, а это приведёт к конфликту и с президентом, и с потенциальным премьером, и с парламентом.

Хорошо ещё, что кандидатуры, скорее всего, согласованы с Пинчуком и Ахметовым. Но вот Коломойский против. А он в состоянии доставить президенту немало безрадостных минут.

Кстати, на уровне парламента тоже будут свои проблемы. Парламент должен утвердить нового премьера и министров (вряд ли новый премьер согласится на статус «и.о.»), и в парламенте должно будет откуда-то взяться большинство под это правительство. Откуда, если фракция уже неуправляемая, а сами депутаты и их избиратели заранее не одобряют новую кадровую политику?

В общем, повторение кадрового блицкрига 2019 года крайне затруднено. Особенно, если грести против течения. Чем, собственно, и занят сейчас президент.

Не очень понятен внешнеполитический аспект такой кадровой политики.

США, кажется, против не будут. Рассматриваемые кандидатуры, скорее всего, согласованы с Демократической партией, но при этом не связаны прямо с Соросом и не замазаны в борьбе против Трампа. В общем, фигуры, которые могут быть рассмотрены как компромиссные.

Но вот с ЕС их явно никто согласовать не позаботился. Между тем, у Германии и Франции свой интерес, совершенно не обязательно совпадающий с американским.

Самое же главное, что у ключевых фигур (прежде всего кандидатов в премьеры) имидж «пророссийских». Естественно, никакие они не «пророссийские», но в экономическом смысле они прагматики, а значит, готовы восстанавливать отношения с Россией. Такого президенту не простят не только профессиональные патриоты, но и его же собственные избиратели и значительная часть депутатов от «Слуги народа» (включая тех, которые сами считаются «пророссийскими»).

Ну и наконец. Допустим, президенту удастся как-то преодолеть свои многочисленные и взаимопротиворечивые зависимости и сформировать новую власть из старых людей. Что дальше?

Дальше в предельно узком коридоре для принятия решений окажется уже сам новый премьер. Он будет заложником массы принятых до него и без него решений, обеспечивших нынешнюю ситуацию.

Фактически ему придётся заниматься реализацией той же программы МВФ, просто на другом профессиональном уровне. В результате те непопулярные шаги, которые не смог реализовать кабинет Гончарука в силу своей некомпетентности, сможет реализовать новое правительство. За что ему, безусловно, воздастся. А заодно воздастся и президенту, который это правительство навязал.

В общем, вторую кадровую революцию Зеленский осуществить, скорее всего, не сможет — ресурса народной поддержки уже не хватит. А если удастся — то ему же будет хуже…