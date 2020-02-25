На Украине начинают пересматривать содержимое библиотек. В скором будущем их могут лишить книг, изданных в советское время

В четверг, 21 февраля, в государственном информационном агентстве «Укринформ» состоялся круглый стол на тему «Язык объединяет, язык обогащает». Его организатором было Министерство культуры, молодежи и спорта Украины. Само мероприятие так бы и осталось незамеченным, если бы не громкое заявление директора Украинского института книги Александры Коваль.

«По статистике, в библиотеках хранится более 240 миллионов единиц документов. Это книги, периодика, ещё что-то. Вероятно, что более 50% этих фондов — это книги, изданные до 1990 года, точно на самом деле никто не знает. И меньше 20%, которые изданы после 2000 года. Понимаете, он фатальный и с этим нужно что-то делать. Нужно обязательно проводить аудит, вычищать эти фонды, освобождать место в библиотеках, чтобы они стали приятными местами для нахождения людей, общения, в том числе и о литературе, литературе на украинском языке», — отметила директор госучреждения.

Это насторожило многих: украинцы стали беспокоиться о будущем библиотек. И тревога не беспочвенна.

Непосильная задача

Изъятие из публичных библиотек литературы, изданной во времена СССР, может больно ударить по тем, кто желает приобщиться к мировой классике без оформления доступа в специализированные библиотеки. К примеру, многое из мировой классики было издано именно во времена СССР, а после — во времена независимой Украины — не переиздавалось или переиздавалось, но в сокращенном виде.

Желающим прочесть античные комедии, драмы и трагедии придётся сильно потрудиться, чтобы найти свежие украинские издания по этой тематике. Самое мощное оружие мира. Что сделал один немец 565 лет тому назад © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

А вот с советскими таких проблем не будет, в том числе и с изданиями на украинском языке. Так, можно найти сборник комедий Аристофана, переведенных на украинский язык Андреем Садоморой, Борисом Теном и Владимиром Свидзинским. Сборник «Вехи в истории античной эстетики», содержащий труды Аристотеля, Лукиана, Цицерона, Горация, Плиния Старшего был тоже издан в 1988 году.

Конечно, уже после независимости Украины издательство «Основы» привлекло тех же переводчиков к изданию сборников трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида. Но тиражи этих книг несравнимы с тиражами советских изданий.

А ведь речь идет об истоках мировой литературы. Дальше — больше. Некоторые из книг вообще не издавали на независимой Украине.

Осознают эту проблему и в Украинском институте книги.

«Наша программа, которую мы планируем на этот год: начать программу переводов на украинский язык мировой гуманитаристики — тех книг, которые сформировали европейских интеллектуалов. Мы предварительно договорились с Киево-Могилянской Академией, с ПЕН-клубом, что будет сформирован список этих книг — сначала сто, а потом больше [таких], которые следует переводить на украинский язык», — заявила во время проведения круглого стола Коваль.

Среди таких книг можно вспомнить книги одного из влиятельнейших американских писателей Джека Керуака. Его «Бродяги Дхармы» не переведены на украинский язык. А вот роман «В дороге» — переведен, однако один из двух переводов — перевод Марии Козловой — сделан не с английского, а с русского языка. Иными словами — это транзитивный перевод со всеми его недостатками. Считающийся вершиной творчества Кена Кизи роман «Порою нестерпимо хочется…» вообще не переведен на украинский язык.

Интересная история с романом Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи»: современные украиноязычные издания романа — это де-факто переиздания книги 1984 года, перевода, выполненного покойным ныне Алексеем Логвиненко.

Отдельно стоит упомянуть и книги украинских классиков. Так, издание произведений Леси Украинки в 12 томах, которое выходило с 1975 по 1979 год и по сей день остается наиболее полным и авторитетным. Сделать что-то подобное за все годы независимой Украины не смогли.

Когда разговор заходит о специализированной литературе, все становится еще хуже. Так, программа курса «История славянской философии» главного вуза Украины — Киевского национального университета имени Тараса Шевченко — указывает две книги, изданные еще в 70-х годах ХХ века. Это «Краткая история болгарской философской мысли» и «Одиннадцать веков болгарской философской мысли», изданные в Москве в 1977 и 1973 годах соответственно. Среди дополнительной литературы к курсу указаны «Антология мировой философии» в четырех томах, и «Антология чешской и словацкой философии». Эти книги тоже были изданы в Москве в 70-80-х годах ХХ века.

Без права на просвещение

Коваль, которая хочет очистить публичные библиотеки от советских изданий, в случае успеха обречет украинских детей и подростков (а во время своего выступления она указывала именно на них как на главную цель деятельности ее института) на неграмотность. Возрождение спецхрана: Зачем на Украине восстанавливают одну из худших практик СССР © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Если издания советских времен, в том числе и научно-популярные, выбросят из украинских библиотек, вряд ли украинские издатели смогут за короткий период заполнить пустующие полки. Что касается книг на русском языке, то им путь на Украину закрыт.

В январе 2013 года пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины сообщила: в целом в 2019 году на Украину запретили ввозить около 1 миллиона книг из России. Причина — эти книги якобы антиукраинского содержания. При этом среди запрещенных к ввозу на Украину российских книг были даже сказки и книги по кулинарии.

В 2019 году вспыхнул скандал с директором русской службы «Радио Свобода» Андреем Шарыем. Его книгу «Балканы: окраины империй» запретили к ввозу на Украину. И это притом, что Шарыя сложно назвать сторонников властей РФ, а его книгу «Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии: судьба империи» даже издавали на украинском языке. Шарыя обвинили в том, что его книга написана «в духе имперской идеологии государства-агрессора».

Позже автору удалось узнать, что именно позволило украинским экспертам сделать такой вывод.

«Признана вредной фотография памятника императору Всероссийскому Александру II в Софии (вероятно, поскольку в тексте Александр назван «царем-освободителем»). Снимок памятника, который официально называется Паметникът на Царя Освободител, сделан в начале XX века и в каталоге Государственного архива Болгарии называется «Памятник царю-освободителю Александру II в Софии». На пьедестале памятника написано «Царю-Освободителю», расположен монумент в двух шагах от бульвара Царя-Освободителя», — написал он в Facebook.

Кроме того, претензии вызвало цитирование Шарыем хорватского просветителя Юрия Крижанича, жившего в XVII веке и ратовавшего за единство славянских народов. В целом украинские цензоры, по словам автора, «насчитали семь случаев крамолы: пять абзацев, одно предложение и одно фото».

Такое поведение украинских чиновников даже в отношении ранее разрешенных на Украине авторов свидетельствует: о книгах из России в украинских библиотеках можно забыть. Тем более, та же Коваль однозначно указывала на необходимость пополнения библиотек именно украиноязычными книгами. Остается лишь вопрос, где найти качественные книги на украинском языке, да еще и в необходимом объеме, в таком бедном государстве, как Украина.

Симптоматично также, что слова Коваль прозвучали за несколько дней до памятной даты в честь выхода Библии Гутенберга. Спустя пять с половиной веков после появления первой западной печатной книги, напечатанной подвижными литерами, на Украине решили повернуть историю вспять и усилить борьбу с книгами.