Судя по комментариям к последним социологическим данным Центра им. Разумкова, у нации нет большего праздника, чем появление информации о снижении уровня доверия к президенту Зеленскому. Причём совершенно независимо от политических взглядов. Между тем, ничего хорошего в этом нет

Речь идёт о данных опроса, проведённого социологической службой Центра им. Разумкова 13-17 февраля текущего года. Опрошено 2018 человек. Погрешность выборки — 2,3%. Учитывая политическую ориентацию центра (он склонен в большей мере принимать во внимание взгляды западноукраинского избирателя и в целом оппозиционен нынешней власти), данные могут быть несколько искажены, но вряд ли существенно.

Негатив для Зеленского

Основные данные исследования действительно выглядят для действующего президента не слишком оптимистично.

Во-первых, существенно снизился уровень социального оптимизма граждан, зашкаливавший со времён президентских выборов.

Сейчас считают, что страна движется в правильном направлении, только 25% опрошенных, в то время как в сентябре прошлого года таких было 57%. Только 21% полагают, что страна в ближайшее время сможет преодолеть трудности, в то время как в сентябре — 41%. Т.е. отношение к проводимому властью курсу сменилось на диаметрально противоположное.

Во-вторых, изменилось восприятие самой власти по сравнению с предшественниками. Социологи успокаивают: Миф о Зеленском продолжает работать © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В октябре прошлого года лидировало мнение, что нынешняя власть лучше предыдущей (48%), на втором месте — такая же (27%), на третьем — хуже (8%). Сейчас относительное большинство опрошенных полагают, что власть такая же (39%). Худшей её считает уже 20%, а лучшей только 29,5%. При этом надо понимать, что точкой отсчёта является своеобразный «абсолютный ноль» — режим Петра Порошенко. Так что тут следует говорить не о количественном, а о качественном изменении позиции граждан.

В-третьих, существенно снизился уровень доверия к президенту Зеленскому.

Сейчас ему доверяет только 51,5% опрошенных, в то время как в сентябре таких было 79%.

Казалось бы, не трагедия, и психологический рубеж в 50% не преодолён. Но отношение к президенту существенно поменялось. Если в октябре прошлого года большинство опрошенных (54,5%) считали, что деятельность президента направлена на защиту общенациональных интересов, то сейчас таких всего 37%, а 41% подозревают, что президент работает в собственных интересах.

Позитив для Зеленского

При всех тех негативных изменениях, которые мы описали выше, электоральный рейтинг власти остаётся высоким.

В случае проведения президентских выборов (кстати, в прошлом году мнения граждан по этому поводу социологи не спрашивали), Зеленский получил бы 40% голосов активного электората (напомним, что в первом туре выборов 2019 года он получил всего 30%). На втором месте Юрий Бойко с 15% (было — 12%), далее — Пётр Порошенко с 13,5% (16%) и Юлия Тимошенко с 10% (13%). Таким образом лидерство действующего президента безусловное, и его победа во втором туре предопределена, несмотря на всё разочарование в нём.

Схожая ситуация и с парламентскими выборами: «Слуга народа» — 36% (43% на выборах), «Оппозиционная платформа» — 15% (13%), «Европейская солидарность» — 13% (8%), «Батькивщина» — 10% (8%), «Сила и честь» — 5% (4%). «Голос» в новую Раду не проходит. Свежая социология. Когда поезд власти на Украине пойдет под откос? © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Тут ситуация не столь очевидная в основном потому, что СН, очевидно, в случае перевыборов столь надёжного большинства, как сейчас, не получит. Правда, что эта партия будет собой представлять, вообще непонятно, поскольку в прошлом году её попросту не было — был набор подобранных по объявлениям депутатов, а сейчас этот набор находится в состоянии переформатирования.

Например, представители группы Коломойского выглядят уже полноценной оппозицией (пока, правда, внутрипартийной). Президент, оказавшийся в ситуации безальтернативной поддержки группы Пинчука, понял, что это плохо, и сейчас довольно успешно договаривается с Ахметовым.

Тем не менее, очевидно, что нынешняя власть остаётся безальтернативной. В нынешнем политическом спектре нет политических сил, которые бы могли составить серьёзную альтернативу Зеленскому и «Слуге народа».

Что происходит?

Причины падения рейтинга Зеленского комплексные (можно предположить, что особенно избирателей насторожила кампания по открытию рынка земли). Но главным обстоятельством является то, что украинцы, разочаровавшись в политике новой власти, не разочаровались в самом принципе её комплектования.

Основная масса граждан по-прежнему позитивно относится к Майдану. 45,5% считают его «революцией достоинства», а 18% — «вынужденной» сменой власти. 38% поддержали бы Майдан снова. Не хотят возвращаться в домайданный период 59%. При этом из отечественных политиков только трое имеют рейтинг доверия выше рейтинга недоверия — Зеленский, Сенцов и Разумков.

О чём это говорит?

«Опять начнутся потрясения». Царев рассказал, когда на Украине случится новый Майдан © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Соответственно, Зеленскому угрожают не представители старых элит, предлагающие лозунг «старый конь борозды не испортит», а новые политики.

Другое дело, что сейчас на Украине раскручен только один такой деятель — убеждённый террорист и неудачливый режиссёр (впрочем, появилась новость, что уже готов фильм, снятый (?) в «кремлёвских застенках»…) Олег Сенцов. Причём избирателей, очевидно, не смущает даже то, что он находится на крайне правом фланге современного украинского политического спектра.

Так что в ближайшей перспективе Украиной по-прежнему будут управлять «свадебные фотографы». Хотя «управлять» — слишком сильное слово.