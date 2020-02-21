Несколько дней назад бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Ukrlife.tv высказал обеспокоенность возможностью сделки между Россией и Западом по разделу мира. Собственно, Климкина беспокоит не сам раздел мира, а то, что Украина может оказаться в сфере интересов России. И у Климкина есть основания беспокоиться

Провал попытки импичмента Трампа и явный раздрай в команде демократов сигнал очень плохой — ведь украинский Майдан был связан изначально с демократами, а Трамп прямо говорил о возможности определённой сделки с Россией (это притом, что он русофоб ничуть не меньший, чем демократы).

В Европе усиливаются националистические настроения, очередным проявлением чего стал успех правой партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Тюрингии. Европейские правые, так же как «американский правый» Трамп, ориентированы на мирное сосуществование с Россией. По крайней мере до тех пор, пока не потребуется расширять жизненное пространство для арийской нации.

На последней конференции по безопасности в Мюнхене возник скандал с появлением программы по урегулированию ситуации на Донбассе, который банальным образом не был согласован с украинской стороной. Собственно, украинскую сторону никто и не обязан был ставить в известность — это экспертный доклад, а не проект международного соглашения, который должна была бы подписывать Украина. Но украинские официальные и полуофициальные (включая Климкина) инстанции возбудились. Российский политэксперт Олег Неменский: Украина – это государство-катастрофа © РИА Новости, Владимир Трефилов

Собственно говоря, все эти сигналы для нации победившего достоинства не так уж и страшны, поскольку приходят сигналы и противоположного свойства.

Так, например, не смотря на определённые сложности в отношениях с новой американской администрацией, помощь от США всё же приходит, и даже планируется строительство двух новых НАТОвских (во всяком случае — так утверждает человек, считающий себя министром обороны Украины) баз — в районе Славянска и Мариуполя.

Президент Зеленский вполне рукопожат и допускается на встречи высокого уровня. Даже несмотря на то, что его заявления иногда вызывают живейшее недоумение у международных партнёров Украины.

На последнем заседании Совета безопасности ООН представитель Германии раскритиковал Россию за «невыполнение Минских соглашений» (осталось, правда, неясным, прочему Минские соглашения не выполняет сама Германия — её статус точно такой же как и у России).

То есть, идёт обычный, несколько противоречивый, внешнеполитический процесс. А реакция Климкина просто излишне эмоциональна.

Однако, с точки зрения Климкина и ему подобных не всё так просто. Скорее даже наоборот.

Если бы речь шла о любой другой стране, то можно было бы говорить об обычном противоречивом процессе. Но, с точки зрения Климкина, у нас не любая другая страна. У нас уникальное государство, занимающее особое место в Европе — на ней, считают украинские патриоты, действительно свет клином сошёлся и потому Украина имеет основания требовать особого к себе отношения. Кущ: Украина прибегла к средневековым методам борьбы с чумой, только костюмов с носами не хватает © Facebook, Алексей Кущ

Собственно, тут с Климкиным можно только согласиться. Действительно, Украина — особый случай, к которому надо внимательно присмотреться.

Украина — не просто страна в центре Европы, а историческое сердце России. И антироссийский шабаш в Киеве, безусловно, удар по России. Во всяком случае, так мыслят украинские националисты.

Они ожидали, что, на фоне конфликта России и Запада, Украине будет оказана мощная помощь, которая позволит сокрушить Россию в соответствии с предложенными украинско-канадским блоггером Олегом Пономарём планами «витрина» (показать преимущества европейского курса путём регулярного проведения майданов) и «анаконда» (военного удушения наивных россиян, которые тырятся в витрину со ста сортами европейской колбасы).

Результаты реализации этих планов, однако, оказались парадоксальными. Украина осталась одной из двух постсоветских стран, которые не достигли уровня ВВП 1990 года. Вторая такая страна — Грузия. Более того, Украина оказалась беднейшей страной Европы, уступающей Молдавии, Албании и той же Грузии. И даже жалобы на «российскую агрессию» не проходят, поскольку Украина с «агрессией» столкнулась в 2014 году, а Грузия и Молдавия — в 1991 (даже раньше).

Естественно, определённую роль играет также и исключительно высокая база сравнения — на 1991 год УССР была одной из наиболее развитых республик со сбалансированной экономикой (напомним, что РСФСР себя продуктами питания не обеспечивала) и значительными ресурсами.

Действительно: страна-уникум. Цена войны и мира. Сколько уже потеряла Украина и сколько ей надо для восстановления Донбасса © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Разумеется, причин уникальности много, но стоит указать две.

Во-первых, это поразительная инфантильность украинской политической нации и элиты.

Начиналось всё, как мы помним, с «клада Полуботка» — несметных богатств Гетманщины, вложенных под проценты в британском банке и достаточных для того, чтобы осчастливить украинцев. Это был позитивный пример — весь мир с нами. Но клада не оказалось. Однако миф не растаял, а трансформировался.

Сейчас, на примере трагикомедии с эвакуацией украинцев из Уханя, мы наблюдаем противоположный вариант той же инфантильности — весь мир нам назло… Правда, виноватым пока оказался президент Зеленский, который по наущению Путина (ну как же без него?) решил отвлечь внимание население от «преступлений януковичей против Майдана» (версия пресс-секретаря Порошенко Святослава Цегоко — его концепция, пожалуй, самая оригинальная).

В общем, Украине должен весь мир помогать и Украину должны спасать. Потому что у неё уникальное геополитическое положение и семитысячелетняя история. Самой же Украине этим заняться недосуг в силу упомянутого положения и истории.

Во-вторых, это неправильное понимание своего места в мире.

Да, хитромудрый Бжезинский придумал схему, по которой Россия без Украины уже не может быть империей. Но великий геополитик не в ладах с историей — русское государство отлично существовало без Киева с XIII по XVII век, причём уже во времена Ивана III воспринималась соседями как империя.

Наполеон, обосновывая центральный маршрут вторжения, объяснял это так: «Если я возьму Киев, я буду держать Россию за ноги. Если я захвачу Петербург, я возьму Россию за голову. Если я займу Москву, я поражу Россию в самое сердце». Он, наверное, что-то знал…

НуЮ а Барак Обама прямо сказал, что США воевать за Украину не будет, поскольку «факт заключается в том, что Украина (…) всегда будет уязвима для военного доминирования со стороны России вне зависимости от того, что делаем мы».

Увы и ах. Роль Украины в мире заключается в том, чтобы показать, как не надо делать и отвлечь на время внимание и ресурсы России. Причём эффект от этого не такой уж и большой — Россия сама предпочитает иметь дело с разорёнными территориями.

А при таком положении логично с минуты на минуту ждать возникновения такой расстановки глобальных сил, когда дальнейшую судьбу Украины будут решать без её участия. Как это уже неоднократно бывало в прошлом.