В середине февраля «Слуга народа» Лада Булах зарегистрировала законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения». Сама Булах при этом - глава подкомитета по эпидбезопасности, борьбе с ВИЧ/СПИД и социально опасными заболеваниями комитета Рады по здравоохранению

Госпожа Булах в частности предлагает изменить ст. 285 Гражданского кодекса, наделив подростков правом запрашивать информацию о своем здоровье с 14 лет, а также дополнить ст. 32 положениями о возможности несовершеннолетних заключать сделки по реализации права на охрану здоровья. Документ отправлен на доработку.

Дорогой заказ на трансплантацию

Известный украинский юрист Ростислав Кравец видит в этой идее опасность. Лицам до 18 лет Гражданский кодекс запрещает самостоятельно заключать медицинские и другие серьёзные договора. Дети могут ставить подпись под такими документами исключительно с разрешения родителей.

Они могут подписывать без участия родителей только мелкие, «бытовые», соглашения, где речь идёт, например, об интеллектуальной собственности или банковских вкладах. Может ребенок подписать и трудовой договор, но только с 16 лет (может и с 14 лет, но только с согласия одного из родителей или лица, которое его замещает). Медосмотр подростков при приёме на работу обязателен.

Такие ограничения закон вводит потому, подчеркивает юрист, что подростки еще не сформированы как личности и не могут четко определиться с жизненными целями. Этот факт доказан специалистами, говорит эксперт.

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О подмене понятий

Впрочем, на странице у Лады Булах в Facebook уже можно встретить комментарии лоббистов законопроекта.

«А вы уверены, что у нас такие подростки, которые пойдут и сдадут органы? Почему дети должны быть ограничены, например, в праве на информацию?» — вопрошают они.

Или утверждают: «…Дать возможность детям с 14 лет получать медицинскую помощь без присутствия родителей. Чтобы подростки могли самостоятельно протестировать себя на ВИЧ. Это очень важный закон… Потому что сейчас, даже чтобы сдать тест на ВИЧ, нужно привести родителей, иначе результаты не скажут».

В общем, ярые защитники «подросткового» проекта и участники акций в его поддержку не только пламенно благодарят Ладу Булах, а еще и выдумали хэштег #ПодросткиНеМишень.

«…Вы занимаетесь подменой понятий и искажаете информацию. Закон о подростках не нарушает права родителей на воспитание детей, он позволяет детям честно строить отношения с семьей и дает право заботиться о своем здоровье в ситуациях, когда положение в семье не позволяет это сделать, уведомив родителей. И как минимум: 1) вносит определение "подросток", 2) позволяет подросткам доверять врачам и не бояться их. Закон поможет вовремя предупредить и обезопасить себя от непоправимых последствий…» — пишет на странице депутата активистка Полина Геращенко.

Правда, неясно, что даст статус «подросток» самим подросткам, если в законе гражданин до 14 лет считается малолетним, а с 14 и до 18 лет — несовершеннолетним? Неужели официально называться «подростком» — это повод для гордости?

У заступников несовершеннолетних на все замечания есть главный и практически единственный аргумент: «Очень много семей, в которых дети НЕ МОГУТ доверять родителям. Потому что боятся. Потому что побьют или загнобят».

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Страдания и дилемма

Статистика за 2018 год сообщает: зафиксировано 4,3 тыс. преступлений в отношении детей, от которых пострадали 4,7 тыс. детей. Почти 1500 несовершеннолетних стали жертвами тяжких и особо тяжких преступлений. Но количество преступлений в 2018 году в отношении детей снизилось по сравнению с 2017 годом. Тогда их было 4,6 тыс. и жертвами стали 5 тыс. детей.

За 2018 год полисмены-ювенальщики оформили 70,6 тыс. админпротоколов, из которых 41,3 тыс. — за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. В 2019 году в 37 городах Украины стали работать полицейские мобильные группы по реагированию на факты домашнего насилия. Планируется развёртывание таких групп еще в 13 городах.

«…Зарегистрировали 142 тыс. заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия. Из них более двух тысяч — поступило от детей», — сообщил в конце января 2020 года глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, в течение 2019 года полицейские составили 107 тыс. админпротоколов и расследовали более 2 тыс. преступлений, совершенных в семейной среде. На учете состоят более 70 тыс. домашних тиранов.

Да, проблема острая, а полиция работает, как может. В этой связи имеет смысл разрешить 14-летним идти на диагностику без родительского спроса. Далеко не все подростки делятся интимными проблемами с мамами и папами. Тем более, пубертатный период — время низвержения отцовско-материнского авторитета. И уж совсем маловероятно полагать, что 14-летнее чадо оповестит предков о намерении провериться на ВИЧ/СПИД после грандиозной ссоры с ними.

Кажется, смысл в законопроекте есть, но есть и проблема: родитель в этом случае лишается возможности влиять на ребенка, но юридически продолжает за него отвечать — по полной программе.

Приведет к исчезновению

Проблемой права ребенка с 14 лет сдавать тесты на ВИЧ/СПИД без родителей на Украине еще с 2016 года озаботилось грантовое движение «Teenergizer» под предводительством активистки Яны Панфиловой, которая живет с ВИЧ. Движение спонсируется организациями ООН — Детским фондом ООН (UNICEF), Объединённой программой по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) — и американской организацией по борьбе с ВИЧ (ViV Healthcare). Помогает также Международный благотворительный фонд «СПИД Фонд Восток-Запад».

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Действительно, в сфере консультирования и тестирования на ВИЧ подростков украинские юноши и девушки до и от 14 лет сталкиваются с правовыми барьерами и предвзятым отношением врачей.

Впрочем, как утверждает психиатр и сексолог Александр Иванов, права несовершеннолетних в области здравоохранения соблюдались в ходе государственной бесплатной диспансеризации, отмененной в марте 2018 года. Тогда все дети проходили обязательный, но анонимный осмотр у психолога, стоматолога, гастроэнтеролога, дерматовенеролога.

«Детей здоровых тогда было в разы больше. Просмотр раз в год всех детей по любым поводам — это лучшая профилактика любых медицинских проблем. А такие законы, в конце концов, приведут к исчезновению наших подростков», — сказал специалист.

Маленькие во взрослых телах

Ростислав Кравец настаивает: обсуждаемый законопроект — это очередной шаг к облегчению доступа к детским органам для пересадки. Ведь в договоре можно прописать все что угодно. Ранее депутаты, напомнил эксперт, протащили через первое чтение законопроект о трансплантации, «связанный с возможностью раскрытия персональных данных, неограниченного их хранения, доступа к ним сторонних лиц».

В этом контексте доктор Иванов отметил, что органы 14-летних — почки, печень сердце — сформированы и находятся в идеальном состоянии, так как в основном не испорчены алкоголем и наркотиками. При внедрении подобного закона дети смогут с легкостью торговать собственными органами. А следовательно, позволять им подписывать медицинские соглашения категорически нельзя, уверен он.

«14-15 лет — это маленькие дети со взрослыми телами. Они интересны и как сексуальный объект, и как объект для трансплантологии, но у них не сформирована психика. Они не могут полностью руководить своими действиями, так как мозг растёт до 15-16 лет», — предупредил врач.

Что приведет к успеху

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Сексолог Александр Иванов подчеркивает, что анонимные обращения к нему от подростков чаще всего связаны с сексом и сопутствующими вопросами. Для этого возраста это нормально. Ненормально другое: с помощью медиапропаганды ребенку буквально вкладывается в голову мысль об уважении его прав на определение своего пола и популярности трансгендеров. И тогда дети начинают задаваться вопросом: а почему бы не попробовать?

«Ко мне обращались родители пятерых парней подросткового возраста, которые требовали немедленной гормональной терапии для смены своего пола на женский. При серьезном исследовании они оказались полностью гетеросексуальными. Ни малейших личностных мотивов менять пол не было, кроме одного — информационного. СМИ внушили: смена пола приведёт тебя к успеху, ты заработаешь денег, станешь знаменитым и хорошим», — поделился историей специалист.

Если закон Рада всё-таки примет, ожидает Ростислав Кравец, часть частных клиник живо возьмутся за торговлю детскими органами и кровью. Другие же предложат смену пола — клиникам это выгодно. А вот подросткам — нет.