Представители МГИМО и Финансового университета при правительстве Российской Федерации рассказали изданию Украина.ру о квотах на бюджетные места для иностранцев и разработке программ подготовки для граждан стран евразийского пространства

18-19 февраля в Москве проходит российско-белорусская молодёжная экспертная сессия. В первый день молодые лидеры из Белоруссии встретились с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко, директором департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Сергеем Шухно, а также представителями МГУ им. М.В. Ломоносова, Московского государственного института международных отношений (МГИМО), Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Государственного академического университета гуманитарных наук и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.

Корреспондент издания Украина.ру узнала, что ведущие российские университеты предлагают иностранным студентам, в частности из государств Ближнего Зарубежья.

Казахские студенты останутся без зачёток © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Сейчас мы рассматриваем программу, ориентированную в целом на студентов Евразийского экономического союза, которые заинтересованы в работе в институтах этого объединения, но это пока планы на будущее», — рассказала специалист по учебно-методической работе факультета управления и политики МГИМО Дарья Исаева.

Для поступления в магистратуру нужно сдать внутренний экзамен МГИМО, а также, в зависимости от программы, либо пройти собеседование, либо предоставить международно признанный сертификат о владении иностранными языками. На некоторые программы просят предоставить портфолио.

Среди преимуществ МГИМО перед западными университетами для студентов из стран Ближнего Зарубежья Дарья Исаева назвала бюджетные программы по таким перспективным направлениям, как государственное управление, политология и международные отношения, выпускники которых работают в органах государственного управления, крупнейших государственных корпорация и в России, и в своих странах.

Тем, кто хочет учиться в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации на любой из программ бакалавриата, магистратуры или аспирантуры, департамент по работе с иностранными студентами помогает собрать документы и поступить по квоте Россотрудничества, по конкурсу либо на места по договору.

«Насколько я знаю, у нас практически в каждой группе в университете есть иностранцы. Сейчас в магистратуре много студентов из Средней Азии, Китая, очень много из Вьетнама. Мы стараемся налаживать сотрудничество с постсоветскими странами, Белоруссией в первую очередь, Казахстаном и Молдавией», — рассказала изданию Украина.ру главный специалист департамента политологии и массовых коммуникаций учебного заведения Екатерина Абрадова.

Грузинские студенты требуют отменить экзамен для перевода из вузов Украины, Армении и Азербайджана © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Для студентов из Белоруссии привлекательна в первую очередь знакомая среда: культурная, ментальная, языковая. Для департамента политологии это близость исследовательских позиций. И я предполагаю, что привлекает возможность изучать свою страну и происходящие в ней политические процессы, а также двусторонние отношения. Для поступающих в магистратуру есть отдельное тестирование для проверки общих знаний по выбранному направлению. Это облегчённый путь поступления, не такой сложный, как у наших соотечественников, но это определённая квота. Есть квоты и от университета, и от Россотрудничества. Эти две линии не соприкасаются, никто ни у кого не отбирает бюджетные места. Я никогда не встречала случаев, когда абитуриент приехал и не сдал экзамен», — добавила Абрадова.

В августе 2019 года Федеральная служба безопасности опубликовала статистику о количестве иностранцев, приезжающих в Россию на учёбу. За первые два квартала прошлого года в страну въехали 181,5 тысячи студентов. Лидерами в этом списке стали Казахстан (59,3 тысячи человек), Китай (21,2 тысячи), Узбекистан (14 тысяч) и Украина (13,7 тысяч).

По информации Министерства образования и науки РФ, на 1 октября 2019 года в России в высших учебных заведениях страны обучалось 10 653 граждан Белоруссии (3588 человек на бюджетной основе и 7065 человек — на платной).

Названа причина массового бегства студентов из Казахстана в Узбекистан © РИА Новости, Селезнёв | Перейти в фотобанк

— Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина);

— Брянском государственном аграрном университете; Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма;

— Московском финансово-юридическом университете (МФЮА);

— Высшей школе экономики;

— Смоленском государственном медицинском университете Министерства здравоохранения РФ;

— РАНХиГС;

— Санкт-Петербургском государственном университете;

— Московском физико-техническом институте и МГУ им. М.В.Ломоносова.