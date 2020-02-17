Многим кажется, что Лукашенко стал предсказуемым и теперь его заявления по отношениям с Россией будут тиражироваться с каждого предприятия, которое он собирается посетить. Однако не стоит видеть в эволюциях Бацьки рефлексию: в этом году в его стране президентские выборы, в которых он обязательно будет участвовать

Так что тирады главы государства в заводских цехах, на промышленных площадках — это значит, что предвыборная агитация уже ведется, с предсказуемым результатом. Не удивимся, если очередные сенсационные заявления прозвучат в полях агрофирм, в аудиториях вузов или лабораториях научных институтов — объектов в Белоруссии хватит на год.

Бранятся или тешатся?

Хорошие новости для тех слабонервных наблюдателей, кто до сих пор нервничает и глотает седативные препараты после очередного водопада цитат Бацьки о российских братьях и партнерах. Теперь им можно сэкономить на аптеке: присмотритесь не к цитатам, а к фактам. Например, перед рабочими и ИТР Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, президент Беларуси рассказывал содержание своих разговоров с российским коллегой, сопровождая истории эмоциональными маркерами — мимикой и жестами. Психологи могут составить по ним настоящую карту портрета личности. «Белорусы не при чем». Баширов рассказал о нервном и непоследовательном Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

При этом здравомыслящие люди могут подумать, что выносить на публику конфиденциальный разговор с лицом, кем бы он ни был, неэтично. Лицо может обидеться. А ведь речь идет не о двух случайных знакомых, а о друзьях. Именно так характеризует отношения с Владимиром Путиным Александр Лукашенко. Но дружба — дружбой, а служба — службой. И поскольку никакой официальной реакции в данном вопросе с российской стороны не последовало, можно сделать вывод, что Путина эти тексты совершенно не трогают, от слова «вообще». Анонимные телеграм-каналы утверждают, что всякий раз Владимир Владимирович приходит в ярость от очередного извержения где-то за Смоленском, разражается гневом и угрозами.

Но мы, люди здравомыслящие, наблюдаем Путина уже двадцать лет и не будем думать, что он способен на истерику — примеров нет. Сказать больше: Путин вообще не реагирует и не отвечает заочно Лукашенко. Песков максимально делает это иногда, по долгу службы, но он, к великой печали журналистов кремлевского пула, крайне лаконичен и сдержан.

Вот что он сказал сегодня то теме: «Я воздержусь от комментариев. Эмоции действительно иногда берут верх», — конец цитаты. И если гневные скетчи Бацьки не трогают президента России, скорее всего, их в Кремле не принимают всерьез. Согласитесь, если бы Лукашенко и правда удалось задеть Путина, президент России, как минимум, не стал бы приглашать белорусского коллегу к себе на отдых в Сочи и уж точно не взял бы его в одну команду поиграть в хоккей.

Вспомним пример крайнего гнева Путина по отношению к Порошенко, хамство которого заслуживало крепкой, мужской затрещины. Что сделал хозяин Кремля? Перестал брать трубку, когда звонил Петр Алексеевич. Это крайняя степень внешнего проявления путинского гнева, о которой никто и никогда не узнал бы, если бы он сам о ней не рассказал в форме анекдота, сопровождая его кривой ухмылкой. В общем, Лукашенко ни разу не вызвал у своего российского коллеги праведный гнев. Гневаются только те, кто вообще не в курсе, о чем общаются два президента — они вне их круга общения. А телеграм-каналы — это сказочники-хайпоеды. Не стоит принимать умопомрачительные истории всерьез. Особенно бацькины.

Время умопомрачительных историй

Только кажется, что Лукашенко стал не сдержан из-за возраста и не может держать гнев в себе. Это человек, абсолютно владеющей матчастью. Его слова о том, что он «устал каждый год, 31 декабря, стоять на коленях» не соответствуют фактам. Ни разу за 26 лет его президентской истории ему не приходилось 31 декабря вести какие-то переговоры с Россией. Однажды это делала его делегация, но не он. Сказанное — аллегория, стоит воспринимать ее так.

Вот и те, кто волновался, что Лукашенко «загнан в угол» и способен, в припадке отчаянной ярости, взорвать нефтепровод «Дружба» (тоже аллегория), могут спокойно заправляться в своем Мозыре, Жлобине и Барановичах. Да, Бацька много чего говорил в Светлогорске. Но это было тогда. А сегодня, когда он на совещании ставил задачи работниками пограничной службы на 2020 год, то высказался, что «Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается. Я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ», — цитирует главу государства его пресс-служба.

В этом месте любой фанат бацькиных цитат открыл бы файл, где черным по белому говорится о том, что Минск может «забрать» две ветки «Дружбы». Но не стоит, раз даже Песков отказывается комментировать данную «угрозу». Есть два типа цитат Лукашенко: для окружающей среды и для условных рабочих Светлогорского ЦКК. И те, и другие слышат Александра Григорьевича. Только первые не голосуют на выборах президента Белоруссии, а вторые это делают регулярно, согласно Конституции РБ. «Пусть сами разбираются». Эксперт о том, что должна делать РФ с белорусами и Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

Настроения жителей Белоруссии в вопросе отношений с Россией всегда на стороне Лукашенко, который чувствует, что в данный момент от него хотят слышать люди. При этом он понимает, что слова всегда должны расходиться с делами, если речь идет о праве соотечественников работать в России по белорусским паспортам, наравне с гражданами РФ. Эта константа должна быть незыблемой — остальное все горячо поддерживают, хотя, откровенно говоря, никогда не обсуждают по вечерам за семейным столом.

Слова и дела

Чтобы четко разделить заявления и действия, нужно не читать тг-каналы, которые давно ведут окопную войну против Бацьки, а оценить статус-кво. «Интеграционные процессы», «апгрейд Союзного договора», «дорожные карты» — все эти определения, которые появились ниоткуда в последние два года, не имеют никаких юридических и дипломатических последствий. Многим в это трудно поверить, но это так.

Существует правовая база двусторонних отношений — Союзный договор и целый набор отраслевых соглашений, не считая контрактов частных фирм. Только они могут считаться реалиями. Все остальное — слова и цитаты. Никто не видел ни одного документа, который бы касался переговорного процесса, кроме редакции газеты «Коммерсантъ». Последнее, скорее всего, фальшивка и хайп. Никто и никогда не видел пресловутые «дорожные карты». Что это, о чем там речь — неизвестно. И если это так, то не стоит учитывать эти позиции, оценивая состояние оси Минск-Москва. Союзное государство живет своей жизнью, все в нем, как прописано двадцать лет назад. Никто это не изменил и даже не собирается. Вполне возможно, что «дорожные карты» могут навсегда стать частью истории, а скорее всего их будут обсуждать еще долго — как минимум до выборов президента Белоруссии 30 августа сего года. И после инаугурации их или тихо подпишут, или забудут о них. Потому что лучшее — враг хорошего.

Вот, например, БелАЭС, о которой так много говорят в последние пару дней. Драматизируют, мол Александр Григорьевич грозит штрафными санкциями за срыв сроков ввода в эксплуатацию ядерного объекта. «Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок БелАЭС, в 2019-м — второй?» — спросил Бацька рабочих Светлогорского ЦКК. Те ничего не ответили, потому что не знали. А если бы знали, то могли напомнить, что их собственное предприятие (Светлогорский ЦКК) должны были сдать в 2015 году китайские подрядчики. Потом в 2017-м. А потом, в августе 2019-го, «Беллесбумпром» взял окончание строительства на себя. Если бы светлогорские рабочие были обеспокоены сроками пуска БелАЭС, могли бы ответить репликой, что остановка сдачи объекта выгодна Литве, которая не хочет альтернативного энергетического хаба у своих границ и теперь давит на Минск пользуясь просьбой поставлять из Клайпеды норвежскую нефть. Очень неудобно вышло бы, если бы кто-то из рабочих ляпнул, что БелАЭС строят и белорусские подрядчики. А если бы кто-то читал белорусскую прессу, то знал бы о том, что министр энергетики РБ Виктор Каранкевич 13 февраля сказал, что пуск БелАЭС состоится в этом году, ядерное топливо в пути, станция де-факто работает, ее уже запустили в тестовом режиме. Вот так и нужно устанавливать истину, поверяя обоснованность цитат. Ультиматум Минска: Лукашенко угрожает РФ заблокировать поставки российской нефти на Запад © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Факты и домыслы

Цитаты Бацьки — это забавно для СМИ, но реальность все же немного иная. На самом деле за кулисами эмоциональных заявлений было тихо подписано соглашение по газу. Оно, правда, годовое, а не долгосрочное, но оно есть и стороны довольны. И только после того, как глава «Газпрома» и посол РБ поставили свои автографы на документе, в пятницу и прозвучало сказанное в Светлогорске. Что Белоруссия не собирается платить наценку (премии) «дочке» Газпрома — 18 долларов за тысячу кубометров за доставку газа потребителям на внутреннем рынке. «Мы договорились по цене на газ — 127 долларов за тысячу кубометров. Но мы не будем платить «Белтрансгазу» 18 долларов за тысячу кубов. И выйдет, как в прошлом году, 111 долларов», — сказал Лукашенко.

Но дело в том, что наценка заложена в контракт и привязана к инфляции в Белоруссии. Никаких указаний не платить по соглашению никто не слышал, а СМИ об этом не сообщали. Нарушение контракта влечет санкции, на которые никто не пойдет. Расторжение только что подписанной сделки, «национализация» компании «Белтрансгаз» — досужая болтовня анонимных сливных бачков в мессенджере «Телеграм». Цитаты репостятся, но караван идет. Реальность всегда скучна и буднична.