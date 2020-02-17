Из киевского музея современного искусства Pinchuk Art-Centre на днях уволили практически всех рядовых сотрудников - 30 медиаторов и гидов, которые по просьбе посетителя могли рассказать о том или ином экспонате. Учитывая своеобразность современного искусства, порой без помощи этих людей сложно понять, что символизирует конкретный экспонат

Руководство арт-центра утверждает, что они просто меняют формат работы и решили обойтись без гидов. На открывшейся недавно выставке зрители должны сами догадываться, что означает какой-нибудь бесформенный кусок бетона.

Причиной массового увольнения стала попытка работников музея создать профсоюз для борьбы за свои права. В частности они стали требовать себе такой «немыслимой» вещи, как оплачиваемых отпусков и больничных.

Профсоюз создали в конце 2019 года. До марта 2019-го медиаторов и гидов арт-центра оформляли по гражданско-правовому договору. Из-за этого им иногда приходилось выходить на работу с температурой или брать отпуск за свой счет.

«Друзья, это произошло — нас всех уволили! Нас, 30 медиаторов и гидов PinchukArtCentre, освободили после того, как мы создали профсоюз. Мы не получали от руководства никаких сообщений или объяснений. О том, что от медиаторов и гидов решили избавиться, мы узнали от СМИ — соответствующее заявление сделал наш арт-директор Бьорн Гельдгоф на открытии новой выставки. Должность медиатора в PinchukArtCentre существовала на протяжении 7 лет, должность гида — в течение 11 лет. Очевидно, что настоящая причина нашего освобождения заключается в создании профсоюза», — говорится в сообщении профсоюза арт-центра. Пинчук финансировал избирательную кампанию Клинтон украденными деньгами МВФ — депутат Рады © РИА Новости, Никита Шохов | Перейти в фотобанк

По словам работников, их трудовой коллектив намеревался развязать вопрос о разработке должностных инструкций, а также согласование испытательного срока с действующим украинским законодательством. У некоторых работников, по их словам, испытательный срок длился полгода. Кроме того, сотрудники жаловались на «неоправданно подробную информацию о них и членах их семей», которую собирало руководство арт-центра, после того, как профсоюз попытался начать отстаивать права работников.

«Нашего коллегу, который не был официально трудоустроен, попробовали уволить фактически. Только благодаря заступничеству профсоюза его трудоустроили надлежащим образом. От некоторых представителей руководства начали поступать прямые угрозы об увольнении всего коллектива. От нас неоднократно требовали перечень членов профсоюза, а сотрудникам, которые были активными деятелями профсоюза, даже пытались запретить вход в PinchukArtCentre», — сообщает профсоюз работников арт-центра.

Один из уволенных гидов, Анастасия Бондаренко, заявила, что руководство Центра запрашивало у нее имена всех членов профсоюза. Она отказалась их предоставить, потому что это грозило бы этим людям дискриминацией и увольнением. Сейчас члены профсоюза планируют обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда, чтобы там дали оценку деятельности PinchukArtCentre.

Художница Оксана Кузьмина считает, что олигарху Виктору Пинчуку проще уволить и набрать новых сотрудников. «То, что я вижу сейчас, говорит мне, что олигархической институции неинтересно разбираться с медиаторами и их требованиями своих рабочих прав. Гораздо проще уволить всех и набрать новых, на другие должности и в другом количестве. Это обычная тактика тех, у кого есть власть. Это и есть мое отношение к институции. Но также я надеюсь, что все сотрудники, которых в будущем возьмут работать на позицию гида, вступят в профсоюз, и тоже будут требовать достойных условий труда — соответственно, не будут участвовать в воспроизводстве этой системы угнетения», — пишет Кузьмина. «Пинчук не кукловод». Кость Бондаренко рассказал о «четырех интересах Дома Ротшильдов на Украине» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Следует отметить, что это не единичный случай, когда «прогрессивные меценаты» увольняют сотрудников музей и галерей за попытку создать профсоюз и добиться базовых трудовых прав. В конце прошлого года, как сообщало издание Forbs, закрылся Музей современного искусства братьев Марчиано в Лос-Анджелесе. Музей был основан братьями Марчиано, нажившими крупное состояние на торговле джинсами брэнда Guess. Сотрудники музея попытались организовать профсоюз и владельцы посчитали, что в таком случае лучше его вообще закрыть.

На Украине за то же самое уволил работников самый «либеральный» работодатель из украинских олигархов, который на всех конференциях — от «Завтрака в Давосе» до «Ялтинской экономической стратегии» кичится своей приверженностью европейским ценностям.

Виктор Пинчук все-таки один из самых богатых людей Украины, основатель инвестиционно-консалтинговой компании EastOne, владелец компании «Интерпайп», медиахолдинга StarLightMedia, Фонда Виктора Пинчука, а также зять второго президента Украины Леонида Кучмы.

Украинские либералы и арт-сообщество долгое время считали Пинчука «самым демократичным» олигархом, меценатом искусства, сторонником свободолюбивых идей. Он действительно спонсировал обучение многих представителей либеральной интеллигенции в западных институтах. Он вкладывал средства в Фонд Клинтон во время американской предвыборной кампании. На благотворительном обеде Хилари Клинтон его представили, как «успешного бизнесмена, чья роль в гражданских, международных делах, а также в благотворительных организациях сделала его лидером в области растущего взаимодействия Украины с Европой и миром». Он является одним из спонсоров партии Святослава Вакарчука «Голос», а ранее финансировал обучение Вакарчука в Стэнфордском университете. Он дает деньги многочисленным украинским правозащитникам и художникам, за что те пели ему «осанну», прославляя его «демократичность». Проект «Сенцов»: Сорос и Пинчук нашли замену осипшему «Голосу» — СМИ © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

В тот же день, когда сотрудников Центра массово уволили, основательница Агентства культурного менеджмента Port и креативного пространства Port Creative Hub Катя Тейлор воспевает Пинчук Арт-Центр (ПАЦ), как одно из немногих «демократических» мест в Киеве, «победивших дискриминацию».

«Внутри все возможные социальные слои: ухоженные девушки, которые позируют на фоне белых стен (хороший свет) рядом с концептуальными инсталляциями, но так чтобы те не попадали в кадр. Местная аристократия с возвышенным взглядом, все представители ЛГБТ-сообщества, вот явно несовершеннолетние девушки держаться за руки. Мужчины с макияжем и в леопардах, женщины в дорогих брючных костюмах, неуверенные подростки, прожженные арт-критики, местный пошатнувшийся бомонд, свита олигархии, высоколобые иностранные кураторы и прочно забившиеся в углы молодые художники со своими новыми, и надо сказать преимущественно достойными, проектами.

Внезапно ПАЦ стал не то что бы самым демократичным местом в стране, но чуть ли ни единственным публичным местом, где тебе за «свободу вероисповедания» не набьют лицо. Здесь внезапно все могут быть собой», — пишет Катя Тейлор.

В такой «башне из слоновой кости», которой олигарх Пинчук дает периодически попользоваться запуганной киевской богеме, как бы забывается гражданский конфликт, нищета и бандитизм, процветающие на Украине благодаря, собственно, самому Пинчуку и его соратникам из украинского списка миллиардеров.

Однако на этом весь либерализм Пинчука и заканчивается, а приверженность европейским либеральным ценностям забывается там, где начинается принципиальный вопрос о правах работников. Украинские олигархи, как и украинские неонацисты зачастую воспринимают Европу не в ее нынешнем виде, где профсоюзы достаточно сильны и играют важную роль в обществе. Они любят играть в просвещенных европейских феодалов, измышляя себе фамильные гербы и родословные, скупая французские и швейцарские поместья, на деньги либо украденные, либо заработанные почти что рабским трудом в Украине. Такие «просвещенные феодалы» в принципе не терпят налогов и ограничений, налагаемых трудовым законодательством. Они хотят бросать крохи с барского стола, кому хочется и сколько хочется, называя это благотворительностью, которая, по сути, является для них лишь легальной формой уклонения от налогов. И они любят окружать себя представителями мира богемы, которые славят их щедрость. Американские журналисты выяснили, сколько Пинчук заплатил лоббистам Януковича © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

Массовое увольнение сотрудников арт-центра за создание профсоюза и попытку заставить руководство соблюдать законодательство — достаточно показательная в этом плане ситуация. «Люди Пинчука» продвигают подобную практику и в других сферах. Финансируемая им партия «Голос» поддерживает новое законодательство о труде, предполагающее ограничение работы профсоюзов и ущемление прав работников. В конце прошлого года «Голос» подал законопроект №0901, предполагающий отмену надбавок учителям и увеличение их рабочего дня. Законопроект раскритиковали даже в нынешнем Министерстве образования, посчитав, что депутаты перегибают палку. В 2015 году Пинчук грозил уволить сразу 12 000 работников своих металлургических предприятий, если парламент примет невыгодный ему закон об экспорте металлов. Иными словами, Виктор Пинчук, «просвещенный меценат», хотел бы получить полное право «казнить и миловать», увольнять целыми коллективами и заставлять трудится работников в две-три смены. А тем временем на международных встречах ему хочется, чтобы его называли "демократичным и либеральным".