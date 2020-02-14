Силовики скандалят из-за «дела Шеремета», «грантоеды» и прозападные активисты будут играть на Украине меньшую роль, а минские соглашения нуждаются в коррекции или хотя бы в гибком подходе их реализации

Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

«Дело Шеремета»: МВД против СБУ

Связи подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета с сотрудниками СБУ уже доказаны. Об этом 10 февраля заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко в интервью украинским СМИ.

По его словам, под подозрение в связях с убийцами Шеремета попали более десяти сотрудников СБУ.

Директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко считает, что слова Геращенко — скрытая угроза бывшему главе СБУ Василию Грицаку и некоторым его заместителям. Когда Зеленский, продолжил эксперт, во время «презентации» дела об убийстве Шеремета заявил о необходимости найти еще и заказчика, Геращенко сразу же стал говорить о связах подозреваемых с СБУ.

«Поэтому я думаю, что это прямой шах Грицаку. Чем закончится — это вопрос. Если учесть, что Грицак является полностью человеком Порошенко, то дело может иметь далеко идущие последствия. Вопрос только в том, хватит ли у Зеленского политической воли довести это дело до конца», — отметил политолог.

Эскадроны смерти имени Петра Порошенко. Во что превратилась СБУ после 2014 года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Павел Рудяков. В целом он называет заявление провокативным, «которое преследует двоякую цель».

«Дело-то зависло. То есть тогда с шумом взяли людей, которые подозреваются следствием в том, что они исполнители. Громко заявили, что вот-вот выйдем на заказчиков, но всё заглохло.

Насколько я понимаю, что каких-то реальных доказательств, кроме легенд и рассказов, у следствия нет. Вот тут у Геращенко — двоякая цель. С одной стороны, если он тыкает пальцем в СБУ, всегда можно, даже не называя СБУ, кивать, что СБУ саботирует и не дает это дело в суде представить как следует.

А во-вторых, кажется, что у руководства Нацполиции, которое обслуживает Геращенко, есть задача подогревать интерес, то есть вбрасывать в информационное пространство новости любого характера, которые могут людей отвлекать от вопроса, почему это дело в суде не представлено надлежащим образом. Фактически обвинительное заключение, подготовленное следствием, разваливается», — подытожил Рудяков.

МВД использует «дело Шеремета» для конфликта с СБУ, уверен эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов.

«Хотя эти заявления выглядят как указания, в какую сторону надо работать, но, опять-таки, я думаю, что Геращенко это говорит на основании уже собранных в ходе расследования материалов.

Я не могу оценивать их доказательную базу, но мне кажется, что МВД работало в этом направлении с самого начала — доказать, что это преступление связано с другим правоохранительным ведомством», — сказал политолог.

В данном случае, считает он, Геращенко в большей мере опирается на результаты следствия, чем указывает направление, в котором нужно работать.

Приход Ермака: продолжится ли путь к миру

Во вторник, 11 февраля, Украина получила нового главу Офиса президента (бывшая Администрация президента). Один Андрей сменил другого: Ермак вместо Богдана. Ермака называют одной из ближайших политических фигур для президента Зеленского, а на посту помощника президента он сумел наладить продуктивный диалог с замруководителя АП России Дмитрием Козаком.

Ермак приходит, Богдан уходит, а Коломойский идёт в оппозицию. Эксперты о смене кадров Зеленского © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

А уже в пятницу, 14 февраля, он активно отбивает «оманские» обвинения в адрес Зеленского, что тот якобы встречался с секретарем Собвеза России Николаем Патрушевым и даже летел с ним в одном самолёте.

Ермак является сторонником компромисса с Россией, более того, сторонником разрешения донецкого вопроса, говорит Кость Бондаренко. С этим повышением в должности Ермак получил больше возможностей, и теперь переговорный процесс будет менее хаотичным.

«Дело в том, что с российской стороны Дмитрий Козак ушёл с поста замглавы правительства РФ на должность зам руководителя администрации президента. То есть переговорный процесс переходит в компетенцию российской и украинской президентской администраций: одна юрисдикция и одна компетенция», — заявил эксперт.

Иное мнение у Павла Рудякова. Он считает, что глава офиса президента — техническая должность.

«(За время пребывания на посту главы ОП) Богдан практически ничего не сделал. Его отставке придается политическое значение, внутрикомандные, внутривидовые разборки. А ведь если посмотреть, он ничего не сделал», — рассказал политолог.

По словам эксперта, это заслуженная отставка: Богдан мало что сделал, хотя «много шумел, много пиарился, заслоняя президента».

«А будет ли Ермак более функциональным, мне кажется, это большой вопрос. Шума будет много, он даже дополнительного пресс-секретаря взял себе, чего никогда не было. То есть шума, возможно, будет больше, но то, что будет больше практических дел, у меня есть большие сомнения», — сообщил политолог.

Ермак не является выходцем из системной украинской политики, отмечает Алексей Попов. Ермак — не из так называемого гражданского общества, «всех этих грантоедов, политических партий, составляющих круг бенефициаров Майдана». Он ничем этому кругу не обязан, и одно это вызывает подозрения в его адрес (у записных украинских патриотов).

«Я допускаю, что эти подозрения могут быть сильно преувеличены в результате патологических страхов, что политика в отношении Донбасса изменится. Сами по себе действия Ермака не давали оснований для таких подозрений.

Ермака назначили на пост главы ОП, чтобы он решал вопросы с республиканцами – Корнилов © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк — сообщил политолог.

«Минск-2»: без коррекции не обойтись

На неделе исполнилось 5 лет минским соглашениям. На этом фоне в Донбассе вновь — военное обострение, канцлер ФРГ Ангела Меркель даже звонила Зеленскому и выражала обеспокоенность.

В свою очередь глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью СМИ заявил, что ни в одном из нынешних законопроектов о децентрализации не прописана норма об особом статусе Донбасса, чего прямо требуют Минские соглашения.

Кость Бондаренко считает, что теперь Ермак и Козак будут обсуждать вариант гибкого подхода выполнения минских договоренностей.

«Нужно понимать, что с момента их подписания прошло пять лет. В Украине было принято немало законов, которые не действовали, в настроениях граждан изменилось многое. Так что необходимо проводить лёгкую коррекцию минских соглашений по взаимному согласованию сторон», — заявил политолог.

Также он отметил, что потенциальная новая встреча в «нормандском формате» в апреле была бы очень важной и желанной для всех сторон.

Попов: Пристайко самоустранился, теперь Ермак главный по переговорам с Москвой © sobityadnya.ru

«Там есть вещи, которые можно аккуратно, с учётом интересов всех сторон, включая Донецк и Луганск, подрихтовать, подкорректировать под современные условия. Думаю, это был бы серьезный импульс к их выполнению», — заявил эксперт.

Говоря о «нормандском формате», он напомнил об анонсированном визите президента Франции Эммануэля Макрона в Киев.

«Поскольку именно Макрон — основная движущая сила, он заинтересован по целому ряду своих причин. Если ему удастся додавить Зеленского, то состоится встреча, хотя будет сдвинута по срокам. Возможно, будет в мае месяце. Еще шанс остаётся на то, что Макрон её организует, продавит и уговорит Путина приехать еще раз», — сообщил Рудяков.