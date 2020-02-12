В 2020 году Украину ждет период рекордных погашений внешнего долга. Для этого критически важно иметь доступ к внешнему финансированию. Эту возможность для страны обеспечивает сотрудничество с Международным валютным фондом. Но окончательное утверждение новой программы МВФ затянулось

Согласно графику Национального банка Украины, пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году предусмотрены в первом квартале — $5,415 млрд и в третьем — $5,237 млрд. В целом в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить $17,059 млрд. Из них $13,060 млрд — основная сумма долга, $3,999 млрд — проценты.

Среди этих выплат есть кредиты Международного валютного фонда. Общая сумма, которую Украина должна вернуть МВФ в 2020 году, составляет $1,354 млрд. Из них $1,074 млрд — это основная сумма, а $280 млн —процентные платежи. «Подсаживали всю Европу». Эксперт объяснил, когда на самом деле начались проблемы Киева с МВФ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Новая программа сотрудничества Украины с МВФ была предварительно согласована еще в начале декабря прошлого года после того, как директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По результатам разговора стороны отметили, что Украина и МВФ достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества. Кристалина Георгиева официально сообщила, что программа EFF (Extended Fund Facility) с Украиной будет 3-летней, на $5,5 млрд.

В МВФ подчеркнули, что для утверждения программы Украина должна выполнить ряд "предварительных мер". Однако детального описания условий не было.

В начале февраля нынешнего года директор-распорядитель МВФ заявила, что Украина демонстрирует "хороший прогресс" в выполнении предварительных условий Фонда по утверждению новой программы расширенного финансирования

"Я очень внимательно слежу за развитием ситуации с момента достижения соглашения на рабочем уровне. У меня также была возможность встретиться с президентом Зеленским и командой в Давосе. То, что мы видим — это хороший прогресс", — ответила глава Фонда на вопрос, насколько Украина и МВФ приблизились к утверждению новой программы расширенного финансирования.

Комментируя, какие "предварительные меры" все же должна реализовать украинская сторона, Кристалина Георгиева отметила, что одной из них было "представление бюджета, обоснованного в финансовом плане". В МВФ также ожидают "шагов, связанных с верховенством права", и будут следить за развитием этого вопроса в течение ближайших недель. Закон о земле отложили: Трамп для Украины страшнее МВФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Антиколомойский закон»

На днях руководство НБУ и представители экономического блока Кабинета министров за чашечкой кофе обсудили требования МВФ к Украине. По данным пресс-службы НБУ, во время беседы обсуждали ход выполнения предварительных действий (prior actions) для принятия новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом на уровне Совета директоров фонда.

В частности, среди приоритетных prior actions остается принятие законопроекта, над которым продолжают работать представители правительства, НБУ и Верховной Рады. Законопроект усложнит возвращение "ПриватБанка" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Документ меняет процедуру обжалования решений НБУ, КМУ, Минфина, ФГВФЛ в процессе выведения банков с рынка и дает больше опций, какими способами государство может проводить национализацию банков по необходимости, определяя, какие практические шаги государство должно делать во время и после национализации.

Следует напомнить, что в прошлом году МВФ заморозил выдачу траншей для Украины из-за опасений, что Коломойский может отсудить у государства «ПриватБанк».

Первые иски, оспаривающие национализацию, государство начало получать практически сразу после того, как стало владельцем банка. Сейчас "война" охватывает уже несколько тысяч судебных дел. Пример для Украины. Аргентина отказалась отдавать долги МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Бывший собственник банка подал иск, в котором в качестве ответчиков назвал все базовые институции национального рынка капитала. Это и Национальный банк Украины, и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), и даже Кабинет министров. Экс-акционер банка просил суд признать процесс национализации «Привата» незаконным. Если следовать букве иска, ключевой момент в судебной тяжбе — это правомерность отнесения банка к разряду неплатежеспособных. Данное решение НБУ послужило отправной точкой для запуска процедуры национализации, которая вследствие топорного исполнения чиновниками регулятора своих обязанностей получила весьма скомканный и противоречивый вид. Исходя из общепринятой практики, процедура должна была развиваться во временном горизонте как минимум несколько месяцев.

Ключевые судебные победы юристы Коломойского одержали между первым и вторым турами президентских выборов 2019 года. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал неправомерной национализацию «ПриватБанка». В этот же день тот же суд отменил решение Нацбанка о списке связанных с экс-владельцами «Привата» компаний и физлиц. 20 апреля Печерский райсуд Киева отменил личное поручительство Коломойского по рефинансу НБУ на 9 млрд грн (24 млрд руб.). Коломойский также хочет признать сделку по выкупу акций «ПриватБанка» Минфином недействительной, и потребовал возврата своих акций. Этот пункт также был добавлен в "межвыборный" период — 9 апреля.

Это дело слушается в Хозсуде Киева — его приостановили до окончательного решения спора о законности национализации «ПриватБанка». Несмотря на то, что оно так и не вступило в силу из-за апелляции, это стало одной из главных причин двух безрезультатных визитов миссий МВФ в Киев — в мае и сентябре. По итогам сентябрьских дискуссий с Фондом стороны договорились: Украина должна придумать способ, как сохранить «ПриватБанк» на случай дальнейшего успеха Коломойского в судах.

9 декабря Шестой апелляционный административный суд перенес рассмотрение апелляции о законности национализации «ПриватБанка» на 2020 год. Решение должны принять после решения другого суда по иску семьи Суркисов, которые требуют признать недействительной сделку по обмену их вкладов на акции «ПриватБанка», который состоялся в рамках национализации. Пока что известно, что Верховный суд Украины назначил на 16 марта рассмотрение «дела семьи Суркисов» — ключевого в национализации банка, от которого зависит рассмотрение дел об обжаловании национализации.

Инвестбанкир Сергей Фурса уверен, что затягивание сотрудничества с МВФ — основной риск для украинской экономики в связи с необходимостью выхода на внешние и внутренние рынки заимствования. Калиниченко: Украину следует переучредить, после чего прекратить взаимоотношения с МВФ © Facebook, Алексей Калиниченко

«…Украинский парламент опять проявил себя как сборище анонимных импотентов и пошел по длинной процедуре голосования рынка земли, которая предусматривает голосование по очереди по каждой из поданных спам-правок. В итоге само голосование продлится где-то до апреля.

Что это означает? Что до апреля парламент не сможет голосовать ничего другого. А значит, не пройдет и «антиколомойский» законопроект. Который, теоретически, должен был идти в повестке дня до рынка земли, но был изменен неравнодушными депутатами до неузнаваемости и вообще не попал в зал. В результате, первое чтение этого закона будет как минимум в апреле. И во-первых, за это время в украинских судах может произойти что угодно. Во-вторых, это означает, что пока не будет ни программы МВФ, ни поддержки ЕС или Мирового банка. Учитывая тягу к майским праздникам, даже если рынок земли будет проголосован в апреле, то второе чтение «антиколомойского» закона появится не раньше мая-июня. И только после этого может быть вынесен вопрос на правление МВФ. И значит, мы получим программу не раньше середины лета, а может быть и в сентябре. И это на фоне того, что изначально рынки ожидали ее в сентябре 2019 года», — написал Сергей Фурса.

Изменить подход к сотрудничеству с МВФ

Экономический аналитик Виктор Скаршевкий не видит угроз для экономики Украины из-за отсутствия денег МВФ.

«Тем более, что деньги идут не в экономику и даже не в бюджет. Кредит МВФ замораживается в резервах Нацбанка и используется только лишь на погашение предыдущих кредитов перед МВФ… В рамках новой программы Украина получит сумму кредита, равную сумме погашения предыдущих долгов перед МВФ. В течение 3 лет Украина должна вернуть МВФ $5,3 млрд, а МВФ как раз и обещает $5,5 млрд на 3 года по новой программе. Простейшее рефинансирование предыдущих долгов», — сказал в комментарии Украина.ру Виктор Скаршевский.

При этом аналитик подчеркнул, что обязательства, которые берет на себя Украина для получения денег МВФ, оказывают негативное влияние как в социальной, так и в налоговой сфере. Медведчук: МВФ намерен закабалить Украину © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Я могу предположить, что они впишут в этот Меморандум то же, что было и в предыдущих меморандумах с МВФ, включая, как предварительное условие, невозможность возврата банков их предыдущим собственникам. Но а как же верховенство права? Где здравый смысл? Ради одного случая с Коломойским и «ПриватБанком» принимаются подобные законы. Я не говорю о том, плохо или хорошо всё было в «ПриватБанке», речь о государственном подходе.

В предыдущих меморандумах с МФВ Украина брала на себя обязательства, например, не снижать налоги, не запускать работу экспортно-кредитного агентства для поддержки своего экспорта. Также обязалась бороться с малым бизнесом — там не было записано ликвидировать упрощенную систему налогообложения, но ужесточить ее в любом случае. Причем частенько система упрощенного налогообложения упоминалась в разделе борьбы с теневой экономикой. А пенсионная реформа вообще шла в разделе "Сокращение расходов бюджета"», — отметил Виктор Скаршевский.

По его утверждению, Украина вообще не должна сотрудничать с Международным валютным фондом на подобных условиях. При этом экономист напомнил, что когда МВФ хочет дать кредит, он не смотрит, выполнены ли все условия и обязательства.

«В одном из случаев Украина из 11 обязательств выполнила 3, и то не полностью, и МВФ дал кредит. По последнему траншу, который мог быть получен еще в прошлом году, Украина выполнила практически все обязательства согласно подписанному Меморандуму, а МВФ денег не дал. Здесь очень много политических составляющих, и одна из них как раз ситуация с «ПриватБанком». Поэтому если Верховная Рада примет закон о невозможности возврата банка бывшим собственникам, я думаю, это даст зеленый свет для выдачи очередного транша. Первый транш может составить 1,5 млрд долларов, а возможно, на радостях, даже 2 млрд. Но это просто увеличит внешний государственный долг Украины», — пояснил Виктор Скаршевский.

Как напомнил аналитик, Украина сейчас занимает третье место в мире по объему долгов перед МВФ.

«Украина должна Фонду около 11 миллиардов долларов и находится на третьем месте. На первом — Аргентина с долгом более 50 миллиардов, на втором — Египет. Но Украина вытеснит Египет на третье место, когда получит новую программу, потому что у Египта программа закончилась и он сейчас просто гасит долги перед МВФ», — сказал Виктор Скаршевский.

Буквально на днях Аргентина отказалась отдавать Международному валютному фонду долги по кредитам до тех пор, пока не выйдет из экономической рецессии. Стране необходимо реструктурировать суверенный долг в размере 100 млрд долларов США перед кредиторами, включая МВФ. Отвечая на вопрос, могла бы Украина поступить так же, Виктор Скаршевский подчеркнул, что отказ платить по долгам МВФ — не то чтобы обычная практика, но и не редкость.

«На протяжении последних 60 лет 32 страны объявляли 34 дефолта по выплате кредитов МВФ, три из них — беднейшие африканские страны — до сих пор не отдали просроченные кредиты. Кстати, самый крупный дефолт перед МВФ у Аргентины был в 2001 году, а последней дефолт перед МВФ объявляла Греция в 2015 году.

Такие примеры есть, но если Украина скажет, что не будет отдавать долги МВФ, то финансовое состояние страны не улучшится. Нам нужно произвести реструктуризацию уже реструктуризированного внешнего государственного долга и растянуть его лет на 30 под 3-4%, а может, даже и меньше», — заключил экономический аналитик.