Вечером 10 февраля украинские СМИ сообщили об отставке руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Чуть позже эта тема стала одной из главных в социальных сетях. К утру вторника, 11 февраля, стало ясно, что это не очередной фейк команды президента (как это уже было ранее), а реальная отставка главы Офиса президента

Вечером 10 февраля издание «Украинская правда» (УП) сообщило со ссылкой на свои источники, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан официально подал заявление об отставке.

По данным УП, Богдан уже обсудил свое заявление с президентом Владимиром Зеленским. О причинах возможного ухода чиновника издание не сообщило.

«Новое время» со ссылкой на свой источник сообщило, что Богдан, не стесняясь в выражениях, заявил своим коллегам, что хочет оставить пост, и даже пропустил традиционную встречу с представителями Кабинета министров и парламента.

Возможно всё

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя информацию об отставке Богдана в эфире одного из украинских телеканалов, назвал ее возможной.

«Я думаю, что в нашем государстве, благодаря нашим людям, возможно все. В свое время говорили, что Зеленский не может быть президентом. Однако все видят, кто именно сегодня президент. Я, наверное, никогда не мог подумать, что буду председателем Верховной Рады Украины. Поэтому возможно всегда все. Однако, если быть корректным, я думаю, что надо не думать, а спросить».

Отставка или повышение

Позднее появилось официальное подтверждение отставки Богдана: на сайте президента Украины 11 февраля опубликован соответствующий указ, подписанный Зеленским.

Между тем Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в ОП сообщил, что Богдан не уйдет из власти.

«Рано списывать с политических процессов Андрея Богдана, а отставка может перерасти в перевод на новую должность, которая разочарует многих "соросят" (ставленников американского бизнесмена Джорджа Сороса. — Ред.). Вот смешно будет потом наблюдать за их реакцией», — рассказал источник.

Причины отставки

За отставкой Богдана кроется смещение баланса сил в окружении президента Украины — от группы олигарха Игоря Коломойского к команде Зеленского, или, как их еще называют, «квартальцам», рассказал изданию Украина.ру политолог Даниил Богатырев.

«Это было вызвано определенными успехами, которые показал помощник президента Андрей Ермак на международной арене. Имеется в виду и обмен удерживаемыми лицами, и организация встречи в «нормандском формате», которая прошла в декабре», — сказал он.

Мадридские тайны Ермака: зачем помощник Зеленского вызвал адвоката Трампа на встречу в Испанию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Ермак, в отличие от Богдана, показал свою результативность. У последнего во внутренней политике наметился ряд неудач: эти все скандалы в партии «Слуга народа» он же должен был разруливать, но у него не получилось. И поэтому президент стал больше доверять Ермаку», — сказал Богатырев.

По его мнению, отставка стала следствием того, что Ермаку перепоручили всю работу, которую ранее выполнял Богдан, поэтому «нет никакого смысла держать его на месте как свадебного генерала».

Кто вместо Богдана

Вскоре на сайте президента Украины был опубликован указ о назначении Ермака главой Офиса президента. Это явный признак усиления позиций команды Зеленского и ослабления позиций Коломойского.

Зеленский рассказал, почему вместо Богдана назначил Ермака © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По мнению Богатырева, в случае неудач Ермака на новом посту Богдан вполне может вернуться на утраченные позиции серого кардинала украинской власти.