На Украине заработала новая государственная программа кредитования бизнеса под названием «Доступные кредиты 5-7-9%». Условия более чем заманчивые, учитывая, что ставки по доступным кредитам в стране - около 20%. Однако, по мнению, экспертов заявленная президентом Зеленским программа не даст ожидаемых результатов

На самом деле не существует кредита под 5%, 7% или 9%. Схема такова: кредит в банке дается под 18-20%, из которых государство компенсирует в зависимости от условий от 5 до 9%. Важными остаются вопросы: как программа будет работать все последующие годы, и будут ли своевременно банкам компенсировать разницу в процентах? Ведь ранее с подобными программами льготного кредитования на Украине всегда возникали проблемы из-за отсутствия финансирования.

Премьер-министр Алексей Гончарук потрудился назвать первого получателя денег в рамках программы " 5-7-9%". Им стал предприниматель из Винницы, которому государственный банк дал 1,5 млн гривен (более $60 тыс.) на срок до 5 лет под 7% на сеть собственных продуктовых магазинов. Свой пост в

Telegram-канале премьер завершил с пафосом: «Успешный предприниматель — залог сильной экономики!».

По словам Алексея Гончарука, "программа позволит украинцам воплотить свою бизнес-мечту здесь, на Украине, и не искать лучшей судьбы за рубежом".

Попытка выполнить обещания

В конце прошлого года глава государства Владимир Зеленский в своем видеообращении затронул проблему массовой трудовой миграции и заявил о государственной программе, призванной стимулировать возвращение "заробитчан". А чтобы у них был интерес заниматься бизнесом на родине, пообещал дешевые кредиты от 5%.

Проблему отсутствия средств (на момент обращения президента госбюджет-2020 год был уже сверстан) решили за счет специального законопроекта, которым определили направить 2 миллиарда гривен, полученных в результате досрочного погашения векселей Фондом гарантирования вкладов физлиц, в Фонд развития предпринимательства. Дополнительные средства должны были быть направлены на компенсацию процентных ставок по кредитам и на государственные гарантии для малого бизнеса. Сама же программа должна была начать свою работу с 1 февраля. 14 января законопроект был принят Верховной Радой, а 21 января — подписан президентом. И уже 24 января Кабинет министров принял постановление, которым определил механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства.

Как растолковали в Министерстве финансов, речь идет не о кредите под 5-9%, а о компенсации процентной ставки в размере 5%, 7% и 9% кредитов, взятых участником будущей программы в коммерческих банках.

Жесткие условия

Чтобы стать участником программы и воспользоваться «доступным кредитом» желающему необходимо принадлежать к категории малого бизнеса, то есть иметь до 50 млн грн ($2 млн) годового оборота и не более 50 наемных работников. Взять кредит можно будет на открытие и на развитие любого легального бизнеса. Для получения кредита на старт бизнеса необходимо предоставить бизнес-план, а для работающего бизнеса — показать прибыльную хозяйственную деятельность за последний год.

Конкретная процентная ставка зависит от ряда условий. Кредит под 5% годовых предназначен для бизнеса с годовой выручкой до 25 млн грн ($1 млн) и созданием минимум 2 рабочих места в течение первого квартала. Кредит под 7% годовых можно получить для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, а под 9% годовых — для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

При этом предприниматели, которые по программе взяли кредит с компенсацией от 7% до 9%, при создании 1 рабочего места могут рассчитывать на увеличение компенсации от государства еще на 0,5%. Всего на компенсацию процентных ставок государство направит 1,5 млрд грн ($61 млн).

Оставшиеся по программе 0,5 млрд грн ($20,4 млн) будут направлены на предоставление государственных гарантий представителям малого бизнеса, которым не хватает на залог. При этом стоимость гарантии будет составлять 0,5%.

Сумма кредита не должна превышать 1,5 млн грн (более $60 тыс.), и погасить ее нужно за 5 лет максимум.

"Конечно, надо будет внести небольшой стартовый взнос. Фактически продемонстрировать, что предприниматель готов рисковать", — заявил премьер во время презентации программы.

Собственный вклад заемщика должен быть не меньше 20% от стоимости проекта для действующего бизнеса, и 30% от стоимости проекта — для нового бизнеса. Также участник программы должен будет предоставить залог — движимое или недвижимое имущество.

Таким образом, чтобы получить в долг, например, 1,5 млн гривен для начала нового бизнеса, придется вложить в проект 450 тысяч гривен ($18,3 тыс.) первого взноса из собственных средств. Кроме того, заемщик или его поручители должны заложить движимое или недвижимое имущество, стоимость которого должна перекрывать 1,5 млн гривен.

И еще один важный нюанс. В некоторых случаях счастливых обладателей «доступных кредитов» могут лишить государственной компенсации по процентам. Такое может произойти, если гражданин подал недостоверную информацию; если будет зафиксирован факт нецелевого использования кредита; если будет принято соответствующее решение Антимонопольного комитета или если сумма господдержки превысит 200 тысяч евро за 3 года. И тогда придется возвращать деньги банку по обычной ставке, отнюдь не доступной.

Заявлено, что задача программы "Доступные кредиты 5-7-9%" — усилить конкурентоспособность отечественного микро- и малого бизнеса, создать новые рабочие места, вернуть трудовых мигрантов.

По оценкам Министерства финансов, принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 г. смогут около 50 тыс. заемщиков.

По расчетам министра экономики Тимофея Милованова, в первый год (краткосрочная цель) малому бизнесу будет выдано 50 тыс. кредитов, благодаря чему в стране появится примерно 90 тыс. новых рабочих мест. В числе результатов (по Милованову) — дополнительные 2 млрд грн внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно в сферу микробизнеса. И уже в 2020 г. мы должны увидеть снижение процентной ставки по кредитам с нынешних 18-40% до 12-17%.

Долгосрочные цели — за пять лет сумма выданных займов по программе составит 30 млрд грн. И еще 8 млрд грн поступят в малый бизнес в качестве внутренних инвестиций.

Если исходить из намерений министра в 2020-м выдать 50 тыс. кредитов, это составит в среднем 100 тыс. грн на заемщика, плюс не менее 20% должен вложить получающий кредит бизнесмен, получается 120 тыс. грн — $ 4890 по сегодняшнему курсу. Располагая суммой в 120 тыс. грн, запустить бизнес на Украине крайне сложно.

Кредит — наше всё

Экономический эксперт Виктор Скаршевский считает, что программа доступного кредитования бизнеса не станет весомым аргументом для украинских трудовых мигрантов вернуться на родину.

«Украинских «заробитчан» насчитывается порядка 9 млн человек. По моим оценкам этой программой могут воспользоваться около 15-20 тысяч человек, по оценкам правительства — до 50 тысяч. Мы видим, что это полностью несопоставимые числа. То есть, объявленная цель не соответствует инструментарию», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Виктор Скаршевский.

Экономист считает, что одним лишь доступным кредитованием решить проблему возвращения трудовых мигрантов невозможно.

«Это лишь один из множества необходимых для поддержки малого и микро-бизнеса инструментариев. Например, в других странах компенсируют аренду, выплачивают компенсацию за каждого нанятого работника. А если ты инвестируешь и достигаешь определенных результатов, то через год-два тебе «прощают» либо половину кредита, либо все полностью. У нас же «выдергивается» из контекста один из возможных инструментариев, причем не самый важный, и пиарится. Потом, когда не будет заявленных результатов, найдутся причины, почему не получилось — кто-то плохо сработал, не то посмотрели… Но я думаю, что до этого не дойдет, учитывая, как они рекламируют и радуются каждому кредиту. К сожалению, на Украине самое важное достижение, самая главная победа — это взятие кредита. Что у МВФ, что по еврооблигациям, что по малому бизнесу, кредит — это наше всё. Если живем в долг и выплачиваем проценты, значит у нас всё хорошо», — пояснил Виктор Скаршевский.

По его словам, данная программа для макроэкономики — очень незаметная вещь.

«На Украине нужно думать о том, как поддерживать экспорт высокотехнологической продукции, как привлекать инвестиции в промышленность, модернизацию производства. А по этой программе уже первый выданный кредит показал, на что они будут выдаваться — на торговлю. Я не говорю, что торговля — это плохо, но торгуют обычно импортными товарами. У нас только по официальной статистике порядка 70% потребительских товаров — это импорт, и порядка 30% пищевых продуктов тоже импортные. Это помощь даже не малому бизнесу, а микробизнесу, то есть самозанятым людям. И никто не гарантирует, что все начинания будут прибыльными, особенно на микроуровне можно очень легко разориться», — сказал Виктор Скаршевский.