Ближайшие выборы в России в сентябре, и уже начали создаваться самые причудливые партии. Писатель Захар Прилепин представил партию «За правду!», под знаменами которой объединились певица Чичерина, Иван Охлобыстин и Стивен Сигал. А еще о намерении идти на выборы заявил создатель популярного игрового проекта World of Tanks Вячеслав Макаров

Для тех, кто в танках

Что такое World of Tanks тем, кто не в курсе, объяснять бесполезно от слова «совсем»: партийный проект рассчитан не на них. А целевой аудитории стоит напомнить кое-какие цифры. World of Tanks попал в книгу рекордов Гиннесса: ни одной игре в мире, кроме нее, не удавалось выдерживать на одном сервере нагрузку в 190 000 игроков одновременно. В 2013-м игра имела более 75 миллионов зарегистрированных игроков планеты Земля. В 2014-м во всем мире одновременно играли миллион человек. Каждый год в нее добавляется от одного до трех миллионов новых персонажей. У World of Tanks четыре континентальных сервера. EU (европейский) — 22 046 635 игроков. US (США) — 9 290 245 игроков. SEA (Юго-Восточная Азия) — 4 782 820 игроков. RU (Россия и бывший СССР) — 39 654 685 игроков. Активных игроков, играющих ежедневно, значительно меньше, но цифра тоже впечатляет: почти 20 000 000 человек. World of Tanks будет участвовать в выборах в Севастополе © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Читаем новости: разработчик World of Tanks пожертвует Китаю 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Это больше, чем пожертвовали на те же цели Huawei и Samsung вместе взятые. Вишенка на тортике: те самые разработчики представляют Республику Беларусь. Дальше все очень предсказуемо. Огромные деньги, сделанные на боевой игре обязательно должны были родить воинственные и амбициозные планы покорения реального мира. Что и случилось. Правда реализовываться создатель решил все же не в родной стране, а в России. Почему — понятно. У кольца белорусского всевластия только один хозяин — Лукашенко. И он его не делит.

Броня крепка

Нельзя было взять и просто написать аналитический материал о брошенном вызове тогда, когда он прозвучал. Слишком неожиданно. Да, на Украине случилась настоящая креативная революция. Но не в 2004 или 2014 году, а всего восемь месяцев назад. В постсоветской стране, где традиционно делят власть «красные директора» или «новые русские», президентом выбрали стендап-комика, за которым сквозь рухнувший священный портал власти хлынули толпы кого угодно: от свадебных фотографов до девочек полусвета. Но, как писал один бывший постсоветский президент из "красных директоров" — Украина не Россия. Хотя двадцать или тридцать миллионов тех, кто играет в игру кандидата — это то, что даже в России может пройти фейс-контроль, чтобы попасть в самый элитный клуб политиков. И это обязательно должно тревожить конкурентов. Представьте себе уровень креативности игровой рекламы, когда паре миллионов игроков онлайн предложат получить игровые возможности (броня, оружие, деньги и т.д.) за голос — результат будет очень предсказуем. По крайней мере, испытания пройдут в сентябре на местных выборах, несложных.

Итак, кто же он? Внешне не очень впечатляет. Длинные волосы, пухлое тело, усы и бородка а-ля мушкетер. Директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров заявил, что идет в политику, создает «Партию прямой демократии» и ради этого уходит из Wargaming. Он сосредоточится на создании партии. Просто так с топовых позиций в крупных международных компаниях не уходят. Там серьезные деньги, и думать, что Макарову кто-нибудь заплатил за техническую партию, не стоит. Это совершенно разный ценовой уровень. Значит, Вячеслав и правда хочет поиграть «в реале».

Любой партийный проект, претендующий на место в парламенте какого угодно уровня, в России удовольствие чрезвычайно дорогостоящее. И гендиректор World of Tanks Виктор Кислый не стал бы вкладывать в него сумасшедшие деньги ради забавы или прихоти. Но зачем? Чтобы обдумать это, была необходима пауза. Под дулами танков: Вакарчук выступил на корпоративе создателей игры World of Tanks © Фото: Telegram-канал Храбрые яйца

Танки наши быстры

В начале января, когда новость о планах World of Tanks была пущена в СМИ, акулы пера даже не повернулись в ее сторону, сыто отдуваясь после обильных новогодних столов. Им тема показалась невкусной и лишь телеграмеры вяло, без аппетита, пожевав новость, выплюнули ее и забыли. Забыли все: вот уж месяц, как никто о Макарове и Кислом не вспоминает. Между тем конспирология просто напрашивается, особенно если принять во внимание белорусскую грань темы.

В настоящее время скандал между Бацькой и теми, кто не с ним, достиг апогея. Побиты горшки, порваны баяны, рассыпана соль, зеркала вдребезги. Но Кремль сохраняет спокойствие. Бесконечно молчать Москва не будет, что будет придумано, неизвестно, но строить предположения никто не воспрещает. И, раз уж других мнений и прогнозов нет, то вот несколько логичных.

Первая. Это амбиции директора World of Tanks Кислого ворваться через Россию в белорусскую политику. А это значит, что от команды Макарова он потребует полной отдачи в этом танковом биатлоне. Вторая. Партия «World of Тanks» — мёртворождённая. Исходя из социологии — запрос в России на новые партии есть только в двух нишах: социал-демократическая (современная, европеизированная, умеренно-левая партия больших городов) и праволиберальная. Обе с электоральной нишей в 5-8%. Всё остальное — клубы по интересам и освоению предвыборных бюджетов. Лукашенко после Помпео. Поразительная многовекторность и эквилибристика © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Обе версии логичны, но не очевидны. Название партии на основе World of Tanks: «Прямой демократии». Есть слухи, что играть в эту игру будет Яндекс. Партия будет регистрироваться не в Белоруссии, а в России. Пухлый «мушкетер» Вячеслав Макаров — директор некоммерческого партнерства «Евразийский коммуникационный центр», созданного в 2013-м на базе МИА «Россия сегодня». Информационные и коммуникативные связки ну очень серьезные. Дальше — больше. В оргкомитет помимо Макарова войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков. Особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии блокчейн, стоимостью миллион долларов. В партию изначально пригласят разработчиков ведущих региональных IT-компаний. «Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах», — сказал Макаров. Картина маслом.

Танковый майдан

Казалось бы, при чем тут Белоруссия? Владельцы World of Tanks живут не в Белоруссии, а на Кипре. Отсюда еще один вариант: они в час "Ч" бросят клич пользователям выйти на улицы Минска и сыграть там онлайн в локации «Майдан». Уведомления получат все, кто когда-либо регистрировался. Галактика содрогнется. А что? Белорусская молодежь вполне фрондирует, система, с любовью выстроенная Бацькой, для нее анахронизм. В частном бизнесе, где молодые, такие же настроения. Но вот незадача: аудитория World of Tanks — 30+. Олдфаги, которые ненавидят даже слово «майдан». Нет. А как вам такое: не решила ли мировая закулиса через Беларусь зайти на российское политическое поле?

Да, в России есть и коммунисты, и евразийцы (обое — рябое), а тут такой креативный ход! Методом блокчейна будут за все хорошее против всего плохого, а параллельно сыпать на Россию за «имперские амбиции и желание поглотить Беларусь». Пишут, что Wargaming уже известен тем, что платил танковым блогерам за пиар Бацьки в России. Не ведет ли Минск ползучее наступление на Москву силами электронно-вычислительной киберпартии «Прямой демократии»?

Вряд ли. Александр Григорьевич четверть века на виду, известен со всех сторон, как любимый плюшевый мишка. Все знают, что он не маэстро многоходовочек. Даже теперь тактика ломовая: «Ах, вы так! А иди сюда, Помпео!» Так что не нужны Бацьке в России никакие креативно-лоббистские партии. Их еще кормить придется… Помпео уехал, а осадочек остался © REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | Перейти в фотобанк

Владелец Wargaming — гражданин Беларуси Виктор Кислый. У него 7000 сотрудников и 15 офисов по всему миру. Минск — сердце Wargaming, там же и крупнейший офис компании, где создают World of Tanks. Как в американской мечте, в 1998-м компания создана в квартире хрущевки, в 2010-м проект выстрелил, а уже в 2011-м головной офис переехал в столицу Кипра. В интервью Виктор Кислый объяснял это тем, что сложный международный бизнес там можно вести «понятно и прозрачно». А злые языки говорили, что возникли проблемы с белорусскими, весьма злобными, фискальными службами. На Кипре же льготный налоговый режим IP Box, который применяется к доходам от объектов интеллектуальной собственности — 2,5%. ЕС от него в ярости. В 2016-м Bloomberg сообщил, что состояние Кислого превысило миллиард американских долларов.

А был ли мальчик?

Какими бы ни были истинные планы создателей World of Tanks, как факт можно рассматривать лишь заявление о намерениях включить Wargaming в политику и испытать «движок» на российских местных выборах. Пока партия не зарегистрирована в Минюсте РФ, говорить о ней рано. Если же рассуждать, то мнение, что «Прямая демократия» приведет к урнам 20 миллионов своих игроков, наивно, ибо сама суть игрока — спрятаться от реальности в виртуальном мире. Точно так же Ксении Собчак не удалось привлечь к голосованию подписчиков своего Инстаграма. Точно так же когда-то «Партия любителей пива» не смогла оттащить свою целевую аудиторию от пивных. Партия без идеологии, без опыта реальной политической борьбы, без узнаваемых медийных лиц называется «спойлер». Даже во времена «семибанкирщины» и максимального цинизма в российской политике партиям-спойлерам не решались нарисовать даже одного процента. И если у создателей World of Tanks по-настоящему серьезные намерения и много свободных денег, то через лет пять-восемь упорного труда и три-четыре кампании у них что-то обязательно получится. Но не раньше.