Во вторник, 4 февраля, Верховная Рада предварительно одобрила законопроект №1017, предполагающий сокращение количества депутатов с 450 до 300 человек. Его поддержали 236 депутатов: 197 «Слуг народа», 35 голосов дала «Оппозиционная платформа - за жизнь» и 4 внефракционных депутата

Партии Петра Порошенко и Святослава Вакарчука публично осуждали этот законопроект, который президент Владимир Зеленский подал еще в августе прошлого года. До декабря его рассматривал Конституционный суд, признав в итоге, «соответствующим Конституции» и «не направленным на ликвидацию независимости и нарушение территориальной целостности». Законопроект предлагает также новые требования к парламентариям: проживать на Украине последние пять лет, владеть украинским языком и подтвердить это на языковом экзамене. Помимо этого он предполагает избрание Верховной Рады по пропорциональной избирательной системе. Тем не менее, лишь на следующей сессии народные избранники смогут принять этот документ в целом как закон, но для этого уже потребуется минимум 300 голосов. Необходимых 300 «штыков» может и не найтись, поскольку депутаты опасаются перевыборов.

«Когда в товарищах согласья нет»

По информации издания «Буквы», лидер фракции «Слуг народа» Давид Арахамия накануне голосования активно убеждал коллег по партии поддержать законопроект, пытаясь развеять их опасения о внеочередных парламентских выборах.

«Голосуем 226. Потом 300 уже не факт, только после единства во фракции. Говорил только что с президентом. И не ведитесь на манипуляции, что это под перевыборы. Это не правда. Голосуем», — писал Арахамия в партийном чате, по информации издания. Чистка Кабмина. Зачем Зеленский набирает новых министров © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Как сообщает телеграмм-канал «Резидент», внутри фракции "Слуга народа" распространено мнение, что в случае принятия закона о сокращении количества депутатов, осенью могут быть перевыборы — смену нынешнего созыва на более лояльных депутатов. Необходимость провалить законопроект Офиса президента, сравнивается при этом с элементом самозащиты для депутатов мажоритарщиков, которые не попадут в список «Слуги народа».

В ответ депутат от "Слуги народа" Никита Потураев завел свою любимую пластинку о «декоммунизации», требуя принять законопроект, поскольку «действующее количество депутатов фактически перешло в наследие от УССР». Ранее он же с истерикой требовал от коллег открыть на Украине рынок земли, чтобы «свести счеты с Лениным». Другие «Слуги народа» мотивируют необходимость сокращения депутатов существенной убылью населения в стране.

Как мы видим, отношения внутри правящей фракции далеки от согласия. «Мятежная» группа фракции «Слуг народа», возглавляемая Александром Дубинским, считает, что этот законопроект лишь усилит внутреннюю диктатуру.

«1. Отмена мажоритарки приведёт к ещё большей внутренней диктатуре во фракциях — списочники у нас голосуют по зелёному свистку, и пока ничего путного для людей не проголосовали; 2. Мотивация сокращения количества депутатов ради экономии бюджетных средств — на фоне миллионных зарплат лещенков, наемов и других соросят в укрзализныцях — выглядит смешно; 3. Уже сейчас очевидно, что т.н. «списочники» людей вообще не слышат, потому что не представляют конкретные регионы страны и не общаются с избирателями. Им на них плевать. Что доказывает последний собака-гейт», — пишет Дубинский, намекая на недавний скандал, когда его коллега посоветовал пенсионерке продать свою собаку, чтобы заплатить за газ.

Популизм или авторитаризм

Значительная часть украинского общества в прошлом году с одобрением встретила эту инициативу, увидев в ней стремление «сократить количество дармоедов», живущих за счет налогоплательщиков. И политолог Кирилл Молчанов считает, что такое популистское решение должно сбалансировать непопулярные в народе меры.

«Обществу нравятся подобные вещи: когда сокращается количество чиновников, депутатов. Так что — да, тут есть популизм. Между тем, даже если произойдет физическое сокращение штата, финансовые траты на Раду будут урезаны минимально, но такие шаги, в каком-то роде символические, поддерживаются обществом. И ими представители власти стараются разбавить непопулярные вещи (открытие рынка земли, закон о труде, приватизация, возможное поднятие пенсионного возраста). Это помогает хоть как-то поддерживать рейтинг от ускоренного падения», — говорит Молчанов. По его мнению, такое сокращение рассчитано и на увеличение управляемости следующими созывами Верховной Рады. «Чем меньше ртов, тем легче договариваться, сформировать большинство или коалицию для принятия необходимых решений. Поэтому это еще и тактически упрощает задачу управляемости парламента в последующих политических циклах», — говорит Молчанов.

Политолог Алексей Якубин тоже полагает, что сокращение количества депутатов приведет к усилению контроля над ними со стороны президента. «Мотивация такова: чем меньше депутатов, тем проще их контролировать. Каждый депутат — это определенный ресурс, теневые кассы. Меньше депутатов, меньше проблем», — отметил Якубин.

Глава же отделения Комитета избирателей Украины (КИУ) в Одесской области Анатолий Бойко усматривает в такой реформе переход к президентско-парламентской республике и крен в сторону авторитаризма. «Сокращение количества нардепов, в данной ситуации, считаю банальным и вредным популизмом, который преследует две цели: получение баллов в глазах избирателей, потому что в сознании многих — якобы именно ВР — корень всех бед. Дальнейшее ослабление и запугивание парламента для удержания президентской командой контроля над ним. Это все может ещё больше сместить нас от парламентско-президентской в сторону президентско-парламентской республики с усилением риска установления авторитарного режима со всеми вытекающими. Сокращение количества никак позитивно не повлияет на качество, но меньшее количество, тем более уже припугнутое предыдущей отменой неприкосновенности и «обрезанием», намного легче взять под контроль», — заявил Бойко

На пути деградации и утраты независимости

Развитие политических и социальных структур во всем мире происходит по пути от простого к сложному, пусть и с локальными «откатами» назад.

Нынешнюю конституционную реформу на Украине тоже можно рассматривать, как одно из проявлений общей тенденции к деградации и упрощению во всех сферах — от образования до управления железными дорогами. Украинский политолог Дмитрий Выдрин в недавнем интервью изданию Украина.ру, оценивая тенденции развития общества и государства, говорит, что страна избрала путь регресса. Выдрин: Власть – это когда страной правят идеи, и поэтому правые власть в Украине уже захватили © midgard-edem.org

«Человеческий прогресс — это неуклонное усложнение производства. Внешне это проявляется в создании всё более сложных механизмов, приборов, устройств, гаджетов и пр. Но важнее внутренний процесс, усложнение самого человека: его чувств, интеллекта, навыков, моторики, мотивов, квалификации, эрудиции, социальной организации… Украина избрала другой путь — регресс. Иначе говоря, упрощение всех производств, упрощение господствующего типа личности, упрощение организации общежития, упрощение базовых смыслов бытия», — говорит Дмитрий Выдрин.

С другой же стороны, эту тенденцию можно считать и следствием лишения Украины субъектности. Сложные процессы, определяющие будущее украинской экономики и государственного устройства, происходят, скорее, за океаном. Там как-нибудь сами решат, в какого бога верить украинцем, сколько платить за газ, какие фильмы смотреть и какие зерновые выращивать. Стало быть, нет надобности в таком количестве депутатов в «генерал-губернаторстве», тем более что им сложно друг с другом договориться.

Фракция «Слуга народа» — это достаточно разношерстная группа людей. Бунты и несогласованность действий депутатов правящей фракции стали уже обычным явлением. Можно сказать, внутри фракции постоянно идет подковерная война, а сама фракция объединена лишь раскрученным политическим брэндом Зеленского. Однако «волшебное воздействие» этого брэнда не вечно. Вскоре контролировать депутатов и договариваться с ними по каждому отдельному вопросу будет все сложнее, а западные кредиторы Украины требуют оперативного принятия непопулярных в народе решений.