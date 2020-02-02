Последние пару недель каждый день начинается с одного и того же. Выходишь в интернет, а там тебя в топе новостей поджидают сообщения о китайском коронавирусе

Уже и про американскую биолабораторию, открытую в Казахстане рассказали (там же граница с КНР в двух шагах). И про возможные утечки из собственно китайских лабораторий наговорили (вирус сбежал от китайских ученых в общество и теперь собирает свой страшный урожай). И про нагнетание паники в интересах крупнейших фармацевтических компаний упомянули. И карантин, которым обложены Ухань и еще несколько городов, оценили, как операцию по удалению опухоли из организма человечества — дескать, пожертвуем парой десятков миллионов китайцев, не выпуская их из зараженной местности, зато спасем весь оставшийся мир.

Если вы еще недостаточно испугались, можете продолжить поиск информации об «ужасах уханьской пневмонии». А если паника вас не смогла лишить способности к трезвому анализу ситуации, то давайте им и займемся.

Согласно имеющейся на момент написания этих заметок (30 января) статистике Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране больны коронавирусом 7711человек. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 7894. Количество умерших от этой болезни — 170 человек. История «испанки»: жертвы предшественника коронавируса © commons.wikimedia.org, Courtesy of the National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, D.C., United States

Мы, конечно, сочувствуем их родным и близким жертв болезни, выражаем озабоченность сложившейся эпидемиологической обстановкой, но сейчас не об этом. А о математике. Процент смертности от коронавируса, исходя из приведенных выше данных, составляет 2,2%.

А теперь вспомним эпидемию, спровоцированную в Западной Африке вирусом Эбола. За период с февраля 2014 по 29 декабря 2015 число заболевших составило 28 640, количество умерших — 11 315. То есть, 39,5%.

Суммарное население стран, которых коснулся вирус Эбола, составляет 760,4 млн. Получается, что от этого заболевания за два практически полных года умер один человек из каждых 67203 жителей.

А теперь разделите 1,389 миллиарда китайцев на 170 умерших от коронавируса… Эта цифрв слишком явно будет стремится к нулю.

А вспомните эпидемию кори на Украине. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины в течение вспышки, длившейся с лета 2017 года по август 2019, корью заболели 115 тыс. человек, 39 из которых скончались. Освещение этой эпидемии в евроСМИ было недолгим. Несложно понять, почему: особых экономических интересов у стран ЕС там нет — на всем, что представляет собой промышленную и аграрную ценность плотно лежит рука большого брата из Вашингтона.

С Китаем все по-другому, потому подконтрольная Штатам пресса старается изо всех сил нагонять панику на мир.

Кстати, эксперты сообщают, что средний возраст тех, кто умер от уханьского коронавируса, составляет около 75 лет. У многих из этих людей были и другие проблемы со здоровьем, такие как высокое кровяное давление, диабет и болезнь Паркинсона. При наличии у сильно пожилых людей таких «букетов» хронических хворей их и банальный коклюш в могилу отправить может.

Да, борьба с этой заразой ещё не закончена, но основания полагать, что продлится эта битва меньше времени, чем сражение с Эболой, есть. И весомые. Хотя бы потому, что с коронавирусом человечество уже встречалось. С другим членом семейства, получившим название «коронавирус SARS» (в русскоязычном варианте ТОРС — тяжелый острый респираторный синдром). В прессе упоминался также, как «пурпурная смерть» и «атипичная пневмония». Кстати, процент смертности от «атипичной пневмонии» был тогда 9%.

Геном нынешнего коронавируса 2019-nCoV уже изучен, расшифрован и опубликован. Нет сомнения, что не просто ради любопытства и докладов на симпозиумах. Суммируя сказанное в двух последних абзацах, можно с уверенностью сказать, что в течение нескольких месяцев медицина с пандемией справится.

Постоянно возникающие эпидемии гриппа, вирусы которого приучились невероятно быстро мутировать, реагируя на создаваемые против них лекарства, уносят жизни людей сотнями тысяч ежегодно (в среднем 650 000, согласно данным ВОЗ). По данным СМИ Busoness Insider, только в Штатах за период с октября по конец января 2019 года умерло около 20 000 человек. А общее число заболевших за эти четыре месяца достигло 15 млн. Без паники. Одесса готовится к коронавирусу: все школы закрываются на карантин © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Но пресса не фокусируется на этом и общество спокойно. А ведь «уханьских легочников» в несколько тысяч раз меньше, чем гриппозных. Но первые — это Китай, а вторые — США. Цинично говорить, что Вашингтон лепит из нынешнего коронавируса глобальную картину «мы все умрем» ради успеха ведущейся им против Пекина торговой войны, но от правды никуда не денешься.

По оценкам главного экономиста департамента Азиатско-Тихоокеанского региона компании S & P Global Ratings Шона Роаша, «даже снижение расходов населения Китая в секторе развлечений (кино, театры, спортивные мероприятия) и транспорта на 10% приведет к снижению ВВП страны на 1,2%

МИДы большинства стран мира уже посоветовали своим гражданам «воздержаться от поездок в Китай». Между прочим, доходы от туризма составляют до 10% китайского годового ВВП. И кроме того, не забудем, есть Huawei которая бьется с американцами за право обеспечить всю Европу 5G коммуникацией.

И ещё обещание Трампа «вернуть Америке величие». А для этого администрации 45-го президента надо кровь из носу выдавить заводы американских предприятий из Китая и открыть их на звездно-полосатой территории. Грех не воспользоваться для этого возникшей эпидемией.