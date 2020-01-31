Дело макеевских водителей вскрывает неприглядную правду о постмайданной Украине

Сергей Сергеев и Андрей Горбань — водители из Макеевки, которые провели 2,5 года за решеткой по обвинению в финансировании терроризма за то, что они возили донецких пенсионеров в Запорожье для получения пенсий. Они полны оптимизма. Весной 2019-го их отпустили из зала суда без меры пресечения, и теперь они могут жить дома, на неподконтрольной Украине территории, приезжая, когда нужно, на суд. Они и приезжают, и этот факт в который раз подтверждает преступную безосновательность постоянных аргументов всех прокуроров по политическим делам о том, что людей нужно обязательно держать в СИЗО, иначе они скроются от правосудия на Донбассе или в России.
На текущий момент из тех, кого отпустили из изоляторов под разные альтернативные меры пресечения или вообще без таковой, не скрылся ни один.
Вместе с водителями Сергеевым и Горбанем под каток политических преследований попали 3 женщины — сотрудницы Запорожского управления социальной защиты — за то, что они якобы незаконно оформляли справки переселенцев пенсионерам, у которых Сергеев и Горбань отнимали деньги и передавали их террористам. При этом никто из самих пенсионеров иск не подавал (их всех спокойно отпустили домой в Донецк). Его подал «Ощадбанк», притом что начисленные на пенсионные карты деньги являются собственностью не банка, а пенсионеров. На вопрос, каким образом банк высчитал сумму иска, сотрудник учреждения в зале суда под присягой заявил, что они его не вычисляли, а подали ту сумму, которую им указали в СБУ. Адвокаты убеждены, что единственной целью открытия этого дела для государства было прекращение социальных выплат гражданам Украины, проживающим на неподконтрольных территориях.
На сегодняшний день все материалы дела зачитаны, свидетели допрошены, показаний против обвиняемых никто не дал. Осталось лишь исследовать последние вещдоки — принадлежащие водителям автобусы, которые уже 3 года стоят на стоянке СБУ. Зачем их исследовать, непонятно, но процессуальный кодекс требует их рассмотрения непосредственно в суде. Два постановления коллегии о доставке автомобилей в суд прокурор проигнорировал. С обсуждения этого вопроса и началось заседание.
Суд: Нам пришло письмо от полковника СБУ Безрукого. Он пишет, что нет технической возможности доставить машины в суд, и просит осмотреть их на территории СБУ. Прокурор Якушев, поясните отсутствие технической возможности. При аресте автомобили были на ходу.
Прокурор: Ну так они же стоят 3 года.
Суд: И что?
Прокурор: Неизвестно, какое там состояние, кто возьмет на себя ответственность завести двигатели?
Суд: Это пустые слова, вы можете говорить что угодно.
Прокурор: Можно поехать в СБУ.
Суд: Нас тут человек 15 с обвиняемыми и адвокатами. Как ехать? Автобусом, что ли? А видеофиксацию судебного заседания как обеспечить?
Прокурор: Это ваше дело.
От такого откровенного хамства судьи на минуту опешили, но тут вмешалась адвокат Антонина Шостак.
Шостак: В чем техническая неисправность?
Прокурор: Я не знаю.
Шостак: К письму СБУ не приложены документы, подтверждающие техническую неисправность — экспертизы или что-то еще. Без них оно ничего не значит. Ответственность за сохранность вещдоков несет СБУ и если появилась неисправность, СБУ и должна за это отвечать. Но именно прокурор должен выполнять постановление суда, т.е. обеспечить явку всех в выездное заседание, о котором он ходатайствует. А за невыполнение решения суда — уголовная ответственность. Мы уже неоднократно говорили, что Горбань и Сергеев могут сами доставить автомобили в суд, в чем проблема?
Прокурор: Никто не даст обвиняемым сесть за руль.
Шостак: Пусть это сделает ответственное лицо.
Прокурор: Ну так и договоритесь с ним. Надо выполнять закон.
Суд: Это вы суду говорите?!
Пока коллегия снова удивлялась неадекватному поведению прокурора, инициативу на себя взяла адвокат Ольга Зелинская.
Зелинская: Выездное заседание назначают, когда вещдок нельзя доставить в суд, и перечень таких вещдоков весьма конкретен: здание, корабль, военная техника на военной базе и т.д. Маршрутки в этот список не входят. Если они не на ходу, берите эвакуатор. А за невыполнение решения суда есть уголовная ответственность.
Возражать на это прокурору было нечего, и суд удалился в совещательную комнату, вернувшись из которой, уже в третий раз постановил доставить автомобили на заседание. Казалось бы, на этом все, и прокурор в очередной раз добился выгодного только ему затягивания процесса. Но нет, судьи в ожидании доставки авто предложили перейти к допросу обвиняемых. Первой взяла слово замначальника управления соцзащиты — начальник отдела труда Анна Хохотва:
— Меня обвиняют в том, что я ставила подписи на справках людям, которые не прописаны на подконтрольной Украине территории, и эти деньги шли террористам. Однако в указанный в обвинительном акте период, с 1.06.2016 по 20.06.2016, я была в отпуске. Но даже если бы и нет и даже если бы это было незаконно, оригиналы справок на руках у людей, которые сейчас находятся в Донецке. Откуда вообще известно, что там стоит моя подпись? Также меня обвиняют в том, что я незаконно ставила на справки переселенцев штамп «бессрочно». Но с 8.06.2016 новым законом все справки внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ) стали бессрочными автоматически. Мне нужно было лишь поставить людям соответствующий штамп.
Прокурор: Людей, которые приходили в управление за справками, кто-то привозил?
Хохотва: Не знаю. К нам приходило по 150-200 человек в день.
Прокурор: А Горбаня и Сергеева вы знаете?
Хохотва: Видела их несколько раз весной-летом 2016-го. Это двое людей из десятка, которые сопровождали переселенцев. С ними было даже легче работать, потому что волонтеры помогали превратить толпу в организованную очередь. За самими подписями они никогда не обращались, а их фамилии я узнала только на досудебном следствии.
Что прокурор получил, узнав ответы на эти вопросы, кроме того, что в очередной раз убедил суд в безосновательности обвинения, неизвестно. Тем не менее, больше его почему-то ничего не интересовало, и он передал слово стороне защиты.
Адвокат Зелинская: Что подтверждает справка?
Хохотва: Что человек — переселенец из зоны АТО, внутренне-перемещенное лицо.
Адвокат Зелинская: Выданная вами справка переселенца давала сразу право на получение пенсии, или что-то еще надо было сделать?
Хохотва: С ней надо идти в пенсионный фонд, а там будут еще проверять по каким-то своим механизмам. Автоматически по справке пенсию получить нельзя.
Адвокат Зелинская: справка выдается при предъявлении человеком паспорта, идентификационного кода и прописки в Луганской или Донецкой областях?
Хохотва: Да. Я должна ему выдать справку, даже если он не предъявил документ о фактическом проживании в Запорожской области. Он называет место фактического проживания, и этого достаточно.
Адвокат Зелинская: А сейчас людям, которые есть в иске, выплачиваются пенсии?
Хохотва: Некоторые из них получали пенсии и после подачи иска, и даже после заключения под стражу Сергеева и Горбаня. А одна женщина получала ее еще полгода назад.
Это ключевая информация для всего дела. Если смысл обвинения заключается в том, что пенсии передавались каким-то (естественно, не установленным следствием) террористам, а банк по этому поводу даже выдвинул иск, как так получилось, что тем же самым людям пенсии продолжали выплачиваться после открытия уголовного дела, а возможно, выплачиваются до сих пор?
Суд объявил перерыв до 3.02.2020. Никаким терроризмом здесь не пахнет, и это понимают все. А вот то, что, подходя к финалу, дело обещает вскрыть грязную схему, с помощью которой государство попыталось лишить законных соцвыплат «расово неполноценных» жителей Донбасса, крайне интересно и крайне важно. Особенно для международных организаций, которые благодаря широкой огласке стали следить за этим очередным позорящим Украину политически-мотивированным делом.