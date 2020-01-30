Медицинская реформа в Украине, направленная на сворачивание системы здравоохранения, продолжается. Закрываются больницы, фельдшерские пункты, специализированые диспансеры. Люди на селе остаются без помощи врачей, их жизнь и здоровье никого не интересуют. Медперсонал массово выезжает за границу

За 4,5 года, прошедшие после «революции гидности», на Украине стало на 800 больниц меньше. Их закрыли в целях экономии. Количество больничных коек сократилось почти на четверть, то есть на 97 тыс. единиц. Об этом недвусмысленно свидетельствуют данные государственной службы статистики. За последний год количество лечебных учреждений сократилось еще на несколько сотен и продолжает сокращаться в нарушении ст. 49 Конституции Украины, в которой говорится о доступной и бесплатной медпомощи для граждан Украины. Там между прочим написано, что «государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности». Теперь все делается с точностью до наоборот. Кучка так называемых реформаторов продолжает закрывать больницы и поликлиники, способствуя развитию частной медицины. Те, у кого нет денег, обречены на гибель.

Счастье остаться в живых

В ходе медицинской оптимизации в Черновицкой области в поселке Берегомет закрывают филиал районной больницы, в которой обслуживалось население пяти близлежащих сел. С 1 апреля жители трех населенных пунктов остаются без педиатров, гинекологов, хирургов и стоматологов. Негде будет сдать анализы или сделать флюорографию. Так решили в районе. Населению предлагают ездить в районную больницу за 20 километров, впрочем, нормального транспортного сообщения между населенными пунктами в районе нет. Без работы остаются десять врачей, технический персонал, медсестры. В районной больнице объясняют закрытие филиала тем, что на содержание больницы нужно 800 тысяч гривен в месяц, а денег нет. Такая ситуация происходит по всей Украине. Если завтра эпидемия: насколько готова Украина к борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

В Виннице, например, закрыли стационар областного кожно-венерологического центра (КВЦ). Оставили только консультативно-диагностическое отделение с палатой реанимации и приемным отделением. Часть сотрудников уволят, дети будут лечиться в детской областной больнице, где им выделят несколько палат. Взрослых пациентов, страдающих разными формами дерматитов, пристроят в областной больнице. Венерологические заболевания уйдут в инфекционную больницу. На содержание 50 койкомест и зарплату медперсонала КВЦ надо было выделять в год 2 млн гривен, это оказалось накладно. Местные жители уверены, что теперь стоит ждать стремительного распространения вензаболеваний.

В городе Молочанск Запорожской области в прошлом году закрыли районную больницу, а пациентов теперь отправляют в соседний город Токмак. 69-летней молочанке стало плохо, ей вызвали скорую и отвезли в больницу в Токмак. В Токмаке ее не госпитализировали с проблемами желудочно-кишечного тракта, порекомендовали ехать домой и наблюдаться у семейного врача. Она своим ходом полдня добиралась домой. На следующий день состояние женщины ухудшилось. Снова вызвали скорую, но женщина уже была при смерти. Врачи скорой пытались реанимировать пациентку, но необходимого оборудования не было и женщину снова повезли в Токмак. Не довезли.

Еще хуже обстоят дела в небольших селах. Там больным и вовсе неоткуда ждать помощи. Амбулатории закрыты, ближайшие медучреждения находятся за десятки километров, куда в случае необходимости можно добраться только своим транспортом, а не у всех он есть. Скорую приходится ждать часами.

В селе, которое расположено в 15 км от Днепрорудного и в 100 км от Запорожья, пару лет назад закрыли больницу, оставив дневной пункт приема пациентов. В субботу ночью стало плохо пенсионеру — инсульт.

«Ночью дедушке вызвали скорую, которая приехала только утром. Врачи сделали укол и сказали, что сегодня выходной, вызывайте врача в понедельник. Родители поехали искать врача на машине. Ранее была круглосуточная больница. Сейчас только в будни, а в выходные — хоть умри. Такси до Днепрорудного — 250 грн в одну сторону, и пенсионерам такая роскошь не по карману. Скорая не отвезла в больницу, и что делать?!» — возмущается внучка Ксения.

Как уверяют чиновники, они закрывают ненужные медицинские учреждения. К примеру, в Тернополе два года назад закрыли областной ожоговый центр. Летом прошлого года в городе от взрыва газа пострадала семья. Отец, получивший тяжелые ожоги тела, умер в реанимационном отделении районной больницы на 9-й день после трагедии. 7-летнего Максима спасали в реанимации тернопольской детской областной больницы, но, не справившись, перевезли во Львов, в уцелевший ожоговый центр, где проводят операции по пересадке кожи. Больше всего у ребенка пострадало лицо, руки и частично ноги. Во Львове вместе с мальчиком вынуждена находиться его бабушка, которая даже не может поехать домой в Тернополь за сменной одеждой. Но это же такие мелочи.

Денег на всех не хватает

Минздрав, ранее подведомственный гражданке США Ульяне Супрун, уже давно открестился от медучреждений, прекратив их финансировать. Кабмин Владимира Гройсмана в свое время эту идею поддержал, передав все медучреждения на баланс местных советов. А сегодня при новом кабмине Гончарука Минздрав открещивается от так называемой «оптимизации», в результате которой на местах закрывают все что хотят.

«Решение о закрытии, реорганизации или что-либо другое должны осуществлять местные власти, исходя из понимания владельца, как они могут организовать (работу — ред.). Поэтому я более чем уверена, что закрытие заведений не столь актуально, сколько правильное использование этого ресурса помещений», — сказала новая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

В качестве примера Скалецкая привела недостаток реабилитационных отделений и «многих других услуг».

«Для местной власти скорее будет вызовом, как перепрофилировать то или иное отделение или учреждение, возможно скомпоновать виды учреждений, отделений, для того, чтобы иметь возможность не только просто обеспечить доступ, но и расширить его», — пояснила она. Такая оптимизация, в частности, предусмотрена в пределах создания в каждой области госпитального округа. Также с 1 апреля государственные больницы должны перейти на новую модель финансирования — заключить договор с Национальной службой здоровья, от которой они будут получать средства за оказанные услуги.

«Денег на всех не хватит. Понятное дело, что по плану надо закрыть как можно больше больниц, диспансеров, отделений, фельдшерских пунктов. В местных обл и горздравах это не скрывают. Вот весь секрет «оптимизации». А то, что медпомощь становиться недоступной для большинства граждан, это никого не волнует. Они там не лечатся», — отмечает врач-реаниматолог из Запорожской области Анатолий Лукьянов. Психиатрическую помощь Украине окажет Литва. В Минздраве не знают, правда, точно, сколько и чего © zik.ua

Три противотуберкулезных диспансера планируют закрыть через два месяца в Запорожье. Около 120 медработников останутся безработными, на все Запорожье останутся функционировать только 12 фтизиатров. Подобное решение приняли в Запорожском облсовете в рамках медицинской реформы. Притом что, согласно данным МОЗ Украины, Запорожская область стала лидером по уровню распространения туберкулеза среди детей и оказалась в топ-5 по распространению туберкулеза среди взрослого населения. Но это не останавливает чиновников, которые с 1 апреля сократят количество койкомест в областном противотуберкулезном диспансере с 500 до 220.

Между тем в прошлом году и.о. министра здравоохранения рапортовала, что почти каждый четвертый случай туберкулеза на Украине — это мультирезистентный туберкулез, который не поддается лечению эффективными противотуберкулезными препаратами. По количеству больных с такой формой туберкулеза Украина является одним из мировых лидеров.

В разгар эпидемии китайского коронавируса в Украине планируется сокращение эпидемиологической службы. Из 15 тысяч эпидемиологов и лаборантов на всю страну хотят оставить 1,5 тысячи специалистов, так как вместо миллионов гривен на предотвращение и профилактику эпидзаболеваний выделили только 160 тысяч гривен. Это значит, что закроются инфекционные отделения, и больных корью, дифтерией, гриппом, гепатитом и так далее будут размещать рядом с другими больными.

Лечить уже некому

Сегодня украинские врачи и медсестры массово выезжают за границу. Причины понятны: низкая заработная плата, непродуманная медреформа и разрушение всей системы здравоохранения.

Только за период с 2014 по 2016 год 66 тысяч медработников уволилось из отрасли. Семь тысяч врачей ежегодно покидают страну и уезжают на Запад. Их можно понять. В странах Евросоюза врачи получают от 2000 до 3000 тысяч евро в месяц, а то и больше. Медсестры — 1500-2000 тысячи евро. При этом узкие специалисты оплачиваются лучше, чем семейные врачи, — от 3000 до 10 000 евро. На Украине все наоборот. После принятия закона о медицинской реформе в стране сложилась парадоксальная ситуация. Молодые семейные врачи стали зарабатывать в разы больше квалифицированных хирургов, анестезиологов, акушеров-гинекологов, кардиологов, имеющих по 20-30 лет стажа. Семейный врач получает по 370 гривен в год за каждого пациента в возрасте от 18 до 40 лет, за детей до 5 лет — 1480 грн, а люди старше 64 принесут ему 740 гривен. Конечно, не все эти деньги попадают в карман врача, но тем не менее зарплата начинающего семейного доктора может достигать 15-20 тысяч в месяц, в то время как узкие специалисты в поликлиниках и больницах получают не более 7 тысяч, то есть чуть больше 250 евро в месяц. Если учесть непрерывный рост цен и тарифов на коммунальные услуги, то врачи давно уже стали относиться к беднейшим слоям украинского населения.

Сегодня в стране под видом «оптимизации» идет тотальное уничтожение всей системы здравоохранения. Полностью уничтожена система фельдшерско-акушерских пунктов. Теперь вынуждают закрывать Центральные районные больницы и диспансеры под видом того, что, дескать, они недоукомплектованы или же есть проблемы с финансированием. По сути население оставляют без квалифицированной медпомощи, толкая в руки знахарям и мошенникам.