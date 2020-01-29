Депутаты Верховной Рады потерпели поражение по всем фронтам в ПАСЕ: заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой назначен вице-президентом ПАСЕ, а мониторинговый комитет рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ, даже несмотря на то что в её составе есть парламентарий из Крыма, внесённый в санкционный список ЕС

Избрать главу российской делегации вице-президентом ПАСЕ с первой попытки не удалось, поэтому 28 января пришлось провести второй тур голосования, где для победы было достаточно простого большинства голосов от числа присутствующих делегатов.

Снаряд два раза в одну воронку не попадает

Голосование было тайным, но депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко не мог не сообщить своим подписчикам в Facebook о своём выборе и опубликовал фотографию бланка, в котором поставил галочку напротив графы «против» российского парламентария.

Однако демарш не прошёл. Из 252 парламентариев 132 проголосовали за кандидатуру Толстого, против — 117, три бюллетеня были испорчены. Таким образом, глава российской делегации становится одним из вице-президентов ПАСЕ.

«Мы надеялись на то, что в Ассамблее есть здравомыслящее большинство. Сейчас мы видим, что это так. Речь идёт не о лично моей кандидатуре, а прежде всего о работе российской делегации на будущее. И важно, что большинство депутатов поддержало конструктивный наш настрой на диалог — на равноправный, спокойный, содержательный диалог с Советом Европы, который мы и дальше будем вести», — заявил Пётр Толстой журналистам после оглашения результатов.

По его словам, из-за того, что российская делегация не входит в политические группы, было крайне сложно считать полной её работу в формальных институтах ПАСЕ, но теперь Россия представлена в Бюро ПАСЕ, а значит, сможет участвовать в формировании повестки Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Вице-президенты проводят заседания и участвуют в заседаниях Бюро ПАСЕ при отсутствии председателя ПАСЕ, а также по его поручению выполняют представительские функции.

На предложение ведущей программы «60 минут» Ольги Скабеевой отключать микрофон Алексею Гончаренко, если такие полномочия у вице-президента ПАСЕ есть, Толстой ответил: «У меня таких прав нет, и я не считаю, что кого-то надо лишать слова. И как будет Парламентская ассамблея без карнавальной малороссийской политической культуры существовать? Она потеряет. Нужно, чтобы у всех были возможности. Хотелось бы, чтобы они были менее хамскими и соотносились с правдой, а не просто базировались на польско-украинско-прибалтийской пропаганде». Ясько в кулуарах ПАСЕ поздравила Толстого – СМИ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

«Избрание Толстого — это, безусловно, показатель окончательного прозрения большинства европейцев в части устройства и функционирования ПАСЕ. Украинско-прибалтийская партизанщина бита. Дальше будет нормальная работа», — заявил в комментарии РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

На этот раз демарш украинской делегации, в отличие от летней сессии, не прошёл. В июне Россия выдвигала на пост вице-президента ПАСЕ кандидатуру председателя комитета Государственной Думы по международным делам Леонида Слуцкого. Тогда во втором туре за него проголосовали 105 человек, против — 154.

«Пролетел как фанера над Парижем. Но в этот раз всё не так. Анонимное голосование показало, что у россиян реальное, а не официальное большинство в ПАСЕ. Это означает, что все остальные решения тоже будут на пользу России, и никто их сегодня полномочий не лишит. Очевидно, эти несколько месяцев, когда не была сформирована украинская делегация, нанесли серьёзный, очень серьёзный удар по украинским позициям», — написал в Facebook бывший депутат Верховной Рады Леонид Емец, входивший в состав предыдущих делегаций Украины в ПАСЕ.

Причины провала стратегии украинской делегации в комментарии изданию Украина.ру объяснил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв: «Вечная тактика жалоб и нагнетания противостояния в Европе не в тренде, наоборот, она ищет консенсус, компромисс, а позиция Украины в этом вопросе далека от трендов, которые мы видим среди ведущих стран Евросоюза. Именно они заказывают музыку, а отнюдь не Польша, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония — по сути, союзники США, — поэтому позиция украинской делегации и не находит понимания в ПАСЕ».

Полномочия российской делегации

Во второй половине дня 29 января будет решён вопрос о формате работы делегации РФ.

В день открытия зимней сессии литовец Зингерис Эмануэлис призвал оспорить её полномочия из-за якобы невыполнения решений Европейского суда по правам человека и «агрессии» на Украине и в Грузии. Его тезис подхватила парламентарий от Латвии Мария Голубева, но сделала ставку на процедурные основания — её недовольство связано с включением в состав делегации депутатов, избранных от Крыма и Севастополя. В связи с этим комитету по мониторингу поручили в течение 24 часов подготовить доклад и проект соответствующей резолюции.

Избранный председателем ПАСЕ бельгиец Хендрик Дамс изначально назначил голосование по оспариванию полномочий российской делегации на утро 30 января, но Пётр Толстой настоял на переносе заседания на 29-е число, пока многие его коллеги не уехали из Страсбурга. Это предложение поддержали 92 делегата, 68 проголосовали против.

Как сообщили журналистам вечером 28 января Пётр Толстой и Леонид Слуцкий, мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ — 26 делегатов проголосовали «за», 12 — «против».

На утреннем заседании 29 января председатель зачитал заявление комитета по запросу о депутатах от Крыма и Севастополя: «27 января 2020 года всё ещё неподтвержденные полномочия российской делегации были оспорены на процедурных основаниях. В частности, из-за того, что делегация включает участников, избранных на нелегальной основе: список одной из партий включает представителя незаконно оккупированных территорий Крыма. Кроме того, в отношении этого члена российской делегации действуют санкции Евросоюза из-за его активной поддержки аннексии Крыма и голосования за нелегальную аннексию Крыма Россией. Комитет заключил, что полномочия парламентской делегации должны быть подтверждены. Он также постановил, что российской делегации более не выдвигаются претензии по правилу 7». Стешин: Большинство депутатов ПАСЕ не решатся на демарш против России © Facebook, Дмитрий Стешин | Перейти в фотобанк

Это заключение было ожидаемо с учётом декабрьского доклада Венецианской комиссии, подготовленного по просьбе того же регламентного комитета ПАСЕ из-за попытки некоторых политиков оспорить полномочия делегации РФ, который призвал незаконными выборы в Государственную Думу на территории Крыма и Севастополя. Вывод был таков — обязанность ПАСЕ не признавать аннексию (а именно так мировое сообщество трактует референдум на полуострове, по итогам которого он вошёл в состав РФ) необязательно влечёт за собой отказ в полномочиях парламентской делегации.

Таким образом, любой из избранных от республики Крым и Севастополя депутатов Государственной Думы (Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Андрей Козенко, Ризван Курбанов, Наталья Поклонская, Светлана Савченко, Михаил Шеремет, Павел Шперов, Дмитрий Белик) или членов Совета Федерации (Сергей Цеков, Ольга Ковитиди, Екатерина Алтабаева, Валерий Куликов) может на законных основаниях участвовать в деятельности ПАСЕ от лица России.

«Поскольку Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал утвердить полномочия делегации России в полном объёме, группе «Балтик+» и близким к ней делегатам будет практически невозможно настоять на введении санкций. Следует ждать украинско-балтийской истерики, но, видимо, не более того», — написал в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Поскольку Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал утвердить полномочия делегации России в полном объёме, группе «Балтик+» и близким к ней делегатам будет практически невозможно настоять на введении санкций. Следует ждать украинско-балтийской истерики, но, видимо, не более того. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 28, 2020

В предварительном проекте решения профильного комитета, который вынесут на голосование вечером, говорится, что комиссия, рассматривающая вопрос о полномочиях российской делегации в ПАСЕ, посчитала, что они должны быть ратифицированы, так как нет оснований, чтобы их не ратифицировать.

Глава политической группы «Объединённые европейские левые», автор доклада Тини Кокс сообщил, что поправки к документу члены ПАСЕ могли подать до 10:30 (12:30 по московскому времени), все предложения будут рассмотрены комитетом по мониторингу в закрытом режиме и он даст свои рекомендации по каждому из них.

«Я чётко дал понять, что не поддерживаю внесение большого количества поправок к моей резолюции. В июне 2019 года ассамблея заявила, что Россия должна вернуться, потому что нам здесь нужны все члены организации. Россия вернулась, несмотря на то что её полномочия были оспорены, большинство в ассамблее заявило, что поддерживает ее возвращение. Единственное, что я должен был сделать (при подготовке нынешнего проекта резолюции. — Ред.), так это изучить, имело ли место в последние шесть месяцев какое-либо серьёзное ухудшение (ситуации с точки зрения обязательств России перед Советом Европы. — Ред.) по сравнению с июнем. Мой вывод состоит в том, что ситуация не сильно отличается от той, что была в июне. Мы не увидели ухудшения, а в каких-то сферах мы заметили улучшение ситуации», — заявил нидерландец.

В документе говорится, что после летней сессии Россия выполнила некоторые рекомендации ПАСЕ, а именно: провела обмен заключёнными с Украиной (в числе которых были участники провокации в Керченском проливе и фигурант дела об авиакатастрофе лайнера MH17 в Донбассе Владимир Цемах) и готовится к проведению следующего, достигнут прогресс в реализации Минских соглашений и выплачены взносы в бюджет Совета Европы. Кроме того, мониторинговому комитету ПАСЕ предлагается внимательно следить за внесением изменений в Конституцию РФ и представить подробный доклад на эту тему до конца апреля.

У украинской стороны, естественно, нашёлся повод, чтобы придраться. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица возмущён, что подготовку доклада поручили Тини Коксу, который на летней сессии ПАСЕ поддерживал возвращение России.

«Поручить крёстному отцу безусловного возвращения России в ПАСЕ Коксу подготовку доклада об обжаловании его полномочий — это даже не смешно. Это очередной высокий уровень кощунства, если не извращение», — написал дипломат в Twitter. Совет Европы получил генсека, о котором мечтала Украина - противника санкций в отношении России © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Хотя подтверждение полномочий делегации РФ состоится через несколько часов, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич на пресс-конференции приветствовала возвращение российских парламентариев в Парламентскую ассамблею и анонсировала свои визиты в Россию и на Украину в ближайшее время.

По словам Андрея Золотарёва, ПАСЕ могла бы помочь решить реальные проблемы, если бы члены национальной делегации не играли в политику, а думали, как сделать Украину более интересной для европейцев, прежде всего в экономическом плане. В числе наиболее привлекательных сфер политолог назвал сельское хозяйство, переработку, остатки машиностроения в отдельных сегментах и инфраструктуру.

«Как бы то ни было вне зависимости от того, кто у руля страны, Украина имеет привлекательное географическое положение. Последние пять лет национализм выбивал этот ресурс, превращая Украину в хуторок на окраине Европы, в медвежий угол, её транзитный потенциал», — сказал Золотарёв.

Оценивая возможность превращения ПАСЕ в площадку для диалога между депутатами России и Украины, он напомнил, что с инициативой наладить межпарламентские связи выступал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Козак о поставках российского газа в Европу: Экономические интересы пробьют дорогу © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

«С политтехнологической точки зрения, чтобы поднять статус политической силы и фигуры самого Медведчука, ход правильный и эффектный, но не эффективный в нынешней ситуации. Сложно рассчитывать на эффективность, имея 40 с небольшим депутатов в Верховной Раде и эфемерной партийной структурой на местах. Да, это добавит какие-то баллы партии, но не к каким-то подвижкам. Диалог выгодно решается в другом месте и другими людьми. Скажем, на примере тех же Андрея Ермака и Дмитрия Козака, которые смогли найти выгодную формулу по газу, и она дала больший эффект, нежели политические игры и с той, и с другой стороны», — добавил Золотарёв.

К сожалению, украинская делегация не вынесла уроков из летней сессии, когда большинство делегатов ПАСЕ проголосовали за восстановление прав россиян, подтвердили эту позицию они и сейчас, к тому же ещё и поддержали избрание кандидата от РФ вице-президентом ассамблеи. Казалось бы, эти сигналы должны были убедить Киев, что формат делегации одного вопроса провальный и пора переходить к выстраиванию бизнес-сотрудничества с европейцами (к тому же на 2020 год приходится пик выплат по долгам — 169,24 млрд гривен по внешним и 231,46 млрд гривен по внутренним), но нет, он продолжает гнуть свою линию.

Итог: зимняя сессия ПАСЕ — очередная упущенная возможность для Украины.