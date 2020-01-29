Во вторник, 28 января, бывший директор Госбюро расследований (ГБР) Роман Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении своих полномочий. И этот шаг может стать поворотным в президентской судьбе Зеленского

«Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение. Сейчас ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю, что досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, еще правовую оценку», — написал Труба в своем Telegraм-канале.

Как формировалось и реформировалось ГБР

Государственное бюро расследований — это сравнительно новый для украинской правоохранительной системы орган, образованный в феврале 2016 года. Фактически на его формирование потребовалось около полутора лет. В ноябре 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором ГБР.

Среди обязанностей сотрудников ГБР значатся пресечение и расследование преступлений, которые совершили высшие должностные лица, в частности, президент, его советники и помощники, глава кабмина, министры, генпрокурор и другие. «Месть Порошенко». Труба прокомментировал возбужденное против него уголовное дело © dbr.gov.ua

Труба возглавлял ведомство до 27 декабря 2019 г. — именно в этот день президент Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении, назначив на должность представителя партии «Слуга народа» Ирину Венедиктову, возглавлявшую комитет по вопросам правовой политики в Верховной Раде.

Официальная причина отставки — перезапуск ГБР, за который в декабре прошлого года проголосовал парламент, а позже его одобрил президент. В рамках законопроекта 2116 «Об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований», новый директор получил очень широкие полномочия. В частности, он получил полномочия самостоятельно назначать трёх заместителей и определять их обязанности, а также возможность переводить в ГБР следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших связанные с Майданом дела без обязательного проведения конкурса.

Кроме того, с ноября прошлого года в рамках переформатирования правоохранительной системы, затеянной командой Зеленского, к ГБР к нему перешли функции следствия по всем уголовным делам против топ-чиновников (кроме коррупции, которой занимается НАБУ) и силовиков (включая само НАБУ), а также перенаправлены многие резонансные «политические» дела, бывшие в производстве Генпрокуратуры, включая тысячи томов уголовных производств по Майдану.

Труба и его пленки

После поражения Порошенко на президентских выборах именно Роман Труба фактически стал активно работать для наказания функционеров предыдущей власти. Благодаря ему ГБР сейчас расследует более 10 уголовных дел против пятого президента Украины Петра Порошенко. Казалось бы, данная деятельность — именно то, что нужно новой власти, особенно на фоне бездействия генпрокуратуры. Однако еще в сентябре Труба попал в скандальную историю: в его кабинете было обнаружено прослушивающее оборудование. Аппаратуру в вентиляционной системе обнаружила одна из сотрудниц ведомства, проветривавшая помещение.

А в конце ноября в СМИ появились публикации содержания этих пленок. На них шла речь о делах против украинских чиновников, в том числе по заказу представителей власти. Труба прокомментировал закон о своем увольнении © dbr.gov.ua | dbr.gov.ua | Перейти в фотобанк

Так, на одной из записей Труба по требованию генпрокурора Украины Руслана Рябошапки и главы Офиса президента (ОП) Андрея Богдана приостанавливает обыски в Днепровском горсовете, «Приватбанке» и Нацбанке на время визита в страну представителей Международного валютного фонда (МВФ).

Из записей следовало, что дело экс-президента Петра Порошенко контролируется Богданом и ОП. Труба обсуждал с главой Офиса президента Богданом и сам факт вызова на допрос в Бюро Порошенко. А подозрение бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун он согласовывал лично с Зеленским. А еще руководитель НАБУ Артём Сытник по телефону сказал Трубе, что его заместители замешаны в скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка. Владелец компании-производителя спальных мешков для Минбороны Михаил Немировский разговаривал с Трубой о ходе расследования о закупках в ВСУ. По сути, предприниматель хотел избежать публичного скандала, чтобы его фамилия не попала в СМИ.

Кто поставил прослушивающее оборудование — неизвестно до сих пор, но сам экс-глава ГБР утверждал, что к этому причастен один из сотрудников ведомства, а установка прослушки была сделана в момент регистрации первого уголовного дела против Порошенко.

Кстати, в украинских СМИ писали, что у Трубы был затяжной конфликт с генпрокурором Русланом Рябошапкой. Именно он являлся одним из лоббистов нормы закона, по которому глава ГБР уходит в отставку. В свою очередь, стоит напомнить, что Рябошапку неоднократно обвиняли в попытках «отмазать» Порошенко от уголовного преследования, а факты явно говорят о его близости к представителям Демократической партии США, к которой близок и сам Порошенко. Труба назвал уголовные дела, из-за которых Порошенко может сесть в тюрьму © dbr.gov.ua

Как Труба стал оппонентом команды Зеленского

Позже Труба угодил в еще один скандал: 3 декабря президент Зеленский на своем Facebook обнародовал информацию о задержании «правой руки» главы ГБР Игоря Щербины сотрудниками НАБУ по подозрению в получении взятки в размере 150 тыс долларов. Он представлялся руководителем патронажной службы директора ГБР и раздавал визитки с упомянутой должностью, хотя и не занимал этот пост. В СМИ утверждали, что Щербина пытался «продать» закрытие дела и получил первую часть взятки. К этому пытались «пристегнуть» и самого Трубу.

По этому поводу Зеленский написал следующее: ««Правая рука» директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются. Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований».

Сам Труба называл данную ситуацию сугубо политическим решением.

«Изменения в закон о ГБР подписаны. С вступлением в силу директор и заместители досрочно прекращают полномочия. Это, конечно, политическая, а не правовая норма», — комментировал ситуацию он.

Естественно, подобное развитие событий сыграло на руку Порошенко, который, получив своеобразный новогодний подарок в виде отстранения от дел Трубы, вздохнул свободнее. И в этом смысле, вряд ли увольнение Трубы можно назвать дальновидным шагом со стороны Зеленского. Ведь теперь все яснее становится, что новая команда, обосновавшаяся в Офисе президента, не хочет доводить до суда и ареста пятого президента Украины Порошенко. «ГБР хотят уничтожить». Труба прокомментировал задержание своего соратника Щербины © dbr.gov.ua

При этом уже в новом году стало известно, что ГПУ завела уголовное дело против экс-директора Госбюро расследований по запросу партии Порошенко «Европейская солидарность». Как сообщил нардеп этой политсилы Алексей Гончаренко, против Трубы начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса — «вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов» (ст. 343) и «разглашение данных досудебного следствия» (ст. 387).

Таким образом, из союзника команды Зеленского Труба за весьма короткое время превратился в ее оппонента. Нынешний его шаг с обращением в суд свидетельствует, что он не намерен сдаваться в борьбе против той части команды президента, которая подыгрывает представителям прежнего режима, грабившего страну предыдущие 5 лет.

Если Роману Трубе удастся доказать политический характер своего увольнения, это станет сильнейшим ударом по имиджу и президента, и всей системе, которую выстраивает команда нового главы государства на Украине. Ведь тогда станет очевидным и сам факт того, что вопреки предвыборным обещаниям Зеленский не только не сажает воров в тюрьму, а делает все, чтобы их защитить от уголовного преследования.