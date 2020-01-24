Украина долго использовала свое монопольное положение, чтобы не только получать прибыли от транзита, но и шантажировать Россию доступом к трубопроводам. Вопрос с диктатом Киева при транзите Москва решает, строя газопроводы в обход Украины. Но параллельно идет ещё одна схватка — вокруг аммиакопровода «Тольятти-Одесса»

Причина конфликта здесь та же, что и в газовом противостоянии, — тарифы на прокачку. В этом случае аммиакопровод можно сравнить с украинской ГТС, а «Укрхимтрансаммиак» — с «Нафтогазом».

В прошлом году прокачка транзитного аммиака по продуктопроводу «Тольятти-Одесса» достигла максимума за всю историю его работы. Как заявил руководитель госпредприятия «Укрхимтрансаммиак» Максим Немчинов, на 1 января 2020 года было транспортировано 2,51 млн т аммиака, перевыполнение плана составило 16,8%.

Уникальный по протяжённости и пропускной мощности продуктопровод «Тольятти-Одесса» перекачивает аммиак, производимый в основном на российском предприятии «ТольяттиАзот», на Одесский припортовый завод — откуда его затем экспортируют в разные страны мира.

«ТольяттиАзот» при транзите аммиака по территории Украины не раз сталкивался с серьезными проблемами. Это и вынудило российское предприятие реализовывать дорогостоящий проект, цель которого — отказ от использования участка трубопровода, контролируемого украинским ГП «Укрхимтрансаммиак» (УХТА), и от перевалочных мощностей Одесского припортового завода.

Еще один Одесский припортовый

Рекорд Украины по транзиту аммиака — плод содружества змеи и черепахи © en.agroday.com.ua

За короткий период времени был построен образцовый азотный комплекс, с суммарной мощностью перевалки аммиака 4,3 млн тонн в год и со складом хранения в 120 тыс. тонн.

По сути, в первые годы своей работы завод работал как перевалочный комплекс и производитель аммиака. Почти весь аммиак уходил в США, которые закупали у СССР более 2 млн тонн в год.

В 2000-х Украина начала наращивать экспорт удобрений. Такому росту, во-первых, способствовал дешёвый газ: цена газа для украинских заводов долгое время составляла $50/тыс. куб. м без доставки. В результате себестоимость аммиака была меньше $100/т, притом что на мировом рынке цена на аммиак с 2003 года редко опускалась ниже $300 на условиях FOB, Черное море, а в 2008 году и вовсе достигла $850-900/т.

Украинское государство от государственных предприятий ОПЗ и ГП «Укрхимтрансаммиак» получало в казну больше, чем от всех химических заводов вместе взятых. В 2008 году чистая прибыль ОПЗ составила 796,98 млн грн, примерно такой же доход мог принести «Укрхимтрансаммиак». Объективно, ежегодно при рациональном использовании оба объекта аммиакопровода в Украине могли бы получать прибыли по $100 млн каждый.

Но завод в 2010 году ушел в убыток, сумев получить прибыли только в 2011-м, а с 2013 года и вовсе борется за выживание.

В условиях нестабильной мировой конъюнктуры на рынке азотных удобрений для украинского государственного азотного гиганта единственным способом выжить была перевалка аммиака.

Переваливая в 2000-х годах по 150 тыс. тонн российского и по 80-130 тыс. тонн украинского аммиака в месяц, завод получал ежемесячный доход около $1,5-1,8 млн. За год могла «набежать» сумма в $18-19 млн.

В 2010-х стоимость перевалки росла, достигнув в 2015 году $20,22/т, а доход от перевалки позволил заводу минимизировать убытки и выжить в сложный период.

В 2017 году для украинских экспортеров стоимость перевалки аммиака в порту Южный составляла 407 грн/т с НДС (из них услуги порта 35 грн/т). Это $12,1 США/т без НДС (по курсу 28 грн/$). Суммарный доход только от перевалки российского аммиака исчислялся в 2017 году в $48-49 млн в год. С учетом перевалки еще и карбамида, завод мог легко зарабатывать $60 млн в год только на перевалке, ничего не производя.

Труба раздора

Аммиак из выгребных ям попал в водопровод Херсона в опасных концентрациях © Андрей Лубенский

Ветка, по которой идет аммиак ТОАЗ, имеет протяженность 804 км. Оператором, обслуживающим украинскую часть аммиакопровода, является государственное предприятие «Укрхимтрансаммиак», российскую часть обслуживает ОАО «Трансаммиак».

Это единственный в мире магистральный аммиакопровод такого масштаба. Второй, куда более скромный, функционирует в США. По факту, определяя тариф на прокачку, практически невозможно отталкиваться от цен на аналогичную услугу на других рынках, как, например, в случае с транзитом природного газа. Поэтому тарифы на прокачку аммиака, как правило, зависят от коммерческой стоимости альтернативных способов транспортировки сырья, в редких случаях они могут зависеть от стоимости продукта на мировом рынке, прежде всего, когда падение цен ведёт к тому, что с учетом затрат на транспортировку продажи аммиака становятся убыточными.

В отличие от железной дороги, по аммиакопроводу можно прокачивать только аммиак.

До конца 2006 года тариф на перекачку аммиака был неизменным и составлял $2/т на 100 км аммиакопровода, тариф повышался в 2007 и 2011 годах. Максимальный тариф в $4,8 за тонну на 100 км пути был установлен Министерством экономразвития Украины в октябре 2015 года, но уже в ноябре 2016-го года Высший административный суд Украины признал незаконным соответствующее повышение. В результате тариф был снижен до прежнего уровня — $3,8 за 1 тонну на 100 км.

Стоит отметить, что одновременно с тарифом на прокачку росла и ставка рентной платы за транспортировку аммиака с $1/т до $2,4/т на 100 км. Однако, после последнего снижения цены транзита, ставка рентной платы осталась на прежнем уровне. Таким образом УХТА может заработать $1,4 на прокачке каждой тонны на 100 км.

В конце декабря 2016 года из заявлений теперь уже бывшего руководства УХТА стало известно, что ГП отказалось снижать тариф, как было предписано решением ВАСУ, и потребовало от ТОАЗ оплаты по старому тарифу — 4,8 долл./т за весь 2016 год.

В свою очередь в ТОАЗ заявили о том, что это УХТА должен компенсировать осуществленную им ранее выплату надбавки к тарифу за весь период — ведь суд признал незаконным и недействительным ее введение с самого начала.

С началом 2017 года, несмотря на то, что допсоглашение, повышавшее стоимость транзита до 4,8 долл. США, прекратило свое действие, и тариф вернулся на желаемый для Тольятти уровень — 3,8 долл. США, конфликт не только не прекратился, но разгорелся с новой силой.

Руководствуясь стремлением восполнить потери от снижения тарифа на прокачку, УХТА потребовал от ТОАЗ заключить новое допсоглашение, повышающее стоимость «других услуг», фактически это услуги по перевалке и таможенному оформлению аммиака, которые уже сам УХТА закупает у ОПЗ. Якобы в противном случае УХТА невыгодно осуществлять транзит, учитывая, что из полученных от Тольятти $30,6 за прокачку тонны аммиака они отдают государству в виде ренты $19,3 долл.

Зеленский заявил, что доволен компромиссом с РФ о транзите газа © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Вероятная причина такого поведения УХТА заключается в попытках увеличить реальную доходность транзита при формальном сохранении тарифа на уровне, установленном решением Высшего хозяйственного суда и действующей редакцией контракта.

Как бы там ни было, ТОАЗ не согласился на требования УХТА, настаивая на выполнении условий действующего договора, УХТА отказался осуществлять транзит, после чего ТОАЗ обратился в коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате Украины с иском о взыскании с УХТА убытков, нанесенных односторонним отказом от выполнения действующего договора.

В ответ руководство УХТА заявило о намерении законсервировать украинскую часть аммиакопровода. «Укрхимтрансаммиак» оказался в щекотливом положении, с дефицитом формальных аргументов, но с возможностью оказывать давление посредством прекращения транзита.

Эта ситуация не нова и уже была отыграна в 2011-2012 году, когда также поднимался вопрос увеличения ставки за транзит. Урок был усвоен, ТОАЗ в 2015-2016 годах подготовился к такому развитию событий и в результате продержался без транзита более месяца, так и не уступив, в то время как в ходе прошлого конфликта оказалось достаточно и одной недели.

Вопрос о повышении цены на другие услуги, связанные с транзитом аммиака, с 2017 года рассматривался в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины. В сентябре 2019 года «Укрхимтрансаммиак» выиграл арбитраж и добился вынесения арбитражного решения о пересмотре тарифа на транзит и отклонения всех встречных исковых требований «ТольяттиАзот», экономический эффект которых превышал $180 млн.

В обход Украины

По оценке специалистов, при тарифе на транзит аммиака по трубе в $3,8/т на 100 км ТОАЗ тратит на Украине на перевалку и транспорт около $50/т, по России — еще около $10-15/т. Итого, до $65/т транспорт аммиака, что для завода выгоднее и логично, если сравнивать с транспортом вагонами.

Если же стоимость транспорта будет $4,8/т, то транзит по Украине вырастает на $10/т и приближается к стоимости поставок в латвийский порт Вентспилс. Цифры не точные, но даже этого достаточно для понимания. Скорее всего, инвестиции ТОАЗ в строительство трубопровода в обход Украины действительно могут окупиться.

Эксперт рассказал, почему эра газового транзита для Украины закончилась, и что будет дальше © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По сути, строительство новой ветки аммикопровода в Тамань грозит Украине полным отказом россиян грузить аммиак через порт Южный. Так, схема поставок аммиака через две ветки аммиакопровода могла бы быть рабочей только в том случае, если стоимость транзита по обеим веткам была равной, что нереально, так как чисто географически порт Тамань ближе к ТОАЗу.

Таким образом, единственным вариантом, при котором после окончания строительства в Тамани украинская ветка продолжит работу, является увеличение мощностей производства аммиака, предназначенного для экспорта через Чёрное море, до уровня, превышающего совокупные мощности обоих портов. Однако при этом остаётся риск, что соответствующий рост предложения окажет долгосрочное негативное влияние на конъюнктуру цен на аммиак на международном рынке, что невыгодно и самим россиянам.

Таким образом, конфликт между «ТольяттиАзотом» и «Укрхимтрансаммиаком» опасен для Украины. В случае окончательной остановки транзита аммиака ОПЗ может полностью лишиться заработка от перевалки аммиака из России, как, собственно, и сам «Укрхимтрансаммиак», в то время как обслуживание аммиакопровода, даже законсервированного, требует постоянных затрат.

Не говоря уже о недополученных доходах бюджета, поскольку больше всех на транзите аммиака зарабатывает именно государство.