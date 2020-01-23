Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников считает, что Минские соглашения должны быть пересмотрены в части очередности контроля над границей и проведения выборов в Донбассе. Эти слова вызвали оживление среди политиков Украины и России

В четверг, 23 января, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что Минские соглашения должны быть пересмотрены. В интервью изданию «Новое время» Резников отметил, что Киев настаивает на том, что сначала необходимо «разоружить незаконные вооруженные формирования в Донбассе», затем установить режим полной тишины, «вывести все формирования с территории Украины», установить украинский контроль на границе с Россией и уже потом провести выборы. Ходаковский: Попытки пересмотреть Минские соглашения вынудят нас снова рассмотреть военный способ решения конфликта © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление», — заявил он.

Эти слова вызвали бурную реакцию как в Донбассе, так и за его пределами.

Все возмущены

На слова Резникова уже отреагировали в Донбассе.

«Минские соглашения — это достигнутый с огромным трудом компромисс, который помог предотвратить продолжение войны, развязанной Киевом против собственного народа, и помогает до сих пор. Любой его пересмотр может негативно отразиться на ситуации в регионе. Именно поэтому мы остаемся приверженными Комплексу мер и скрупулезно выполняем свою часть обязательств. Однако компромисс предполагает взаимные обязательства обеих сторон», — заявила в комментарии «Донецкому агентству новостей» министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Никонорова призвала власти Украины не идти по пути Порошенко и не трогать Минские соглашения © МИД ДНР

В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Родион Мирошник тоже раскритиковал заявление Резникова.

«Минские соглашения подлежат не пересмотру, а выполнению! Украинским представителям стоило бы начинать именно с этого постулата. И помнить, что после подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений представителем Киева он был утверждён Советом Безопасности ООН. Это именно тот самый орган, на который ООН возлагает «главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности». Украина, безусловно, может попытаться оспорить резолюцию СовБеза, но как государство-член ООН, в соответствии с уставом, она взяла на себя обязательство «подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их». Что касается, якобы новых предложений Киева, то они совершенно не новые, а больше напоминают старый мотивчик, не раз уже исполненный оппонентом Зеленского — Петром Порошенко: отдайте нам границу, разоружите ополчение, а уж мы дальше наведём свою демократию. Этот посыл даже для несведущих в теме прост и понятен, а потому неприемлем. Киев предлагает заменить урегулирование конфликта зачисткой неугодных. И основное для всех этих новых-старых инициатив Киева — они однозначно противоречат Минску», — подчеркнул Мирошник.

Он также напомнил о четкой последовательности, прописанной в соглашениях: сначала одновременное выполнение мер по обеспечению безопасности и политического переустройства, дальше социальная и экономическая стабилизация, а уж затем передача границы.

«На данный момент Киев не выполнил ни одного из 13 пунктов Комплекса мер. Ничего не сделано для выполнения основного обязательства Киева, благодаря принятию которого стало в принципе возможным урегулирование нашего внутреннего конфликта — предоставления Донбассу постоянного особого статуса. Не выполнено ни одно из решений саммита «нормандского формата» 2019 года по политическим вопросам — ни согласование с нами в Минске всех правовых аспектов особого статуса, ни даже интеграция компромиссной «формулы Штайнмайера» в уже согласованной редакции в украинское законодательство», — заявил Мирошник.

В общем, ожидаемо, никакого понимания с противной стороны Резников не нашел. Более того, в Донбассе снова заговорили о возможной войне. Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений – Резников © скриншот LBTV | скриншот LBTV | Перейти в фотобанк

Какова цель?

В комментарии изданию Украина.ру экс-секретарь СНБО ДНР Александр Ходаковский обеспокоен заявлениями украинской стороны.

«Любые попытки пересмотреть логику Минских соглашений с отказом от достигнутого статус-кво приведут к пересмотру и нашего подхода к способам решения конфликта, вынудив нас снова рассматривать военный способ как выход из сложившегося тупика. Иными словами, попытки Украины концептуально изменить последовательность выполнения соглашений недопустимы и являются демонстрацией политического бессилия действующей власти перед сложившимися обстоятельствами. Это война, а не игра в поддавки, а мы не благотворительная организация, а сторона конфликта со своими интересами», — отметил он.

Ходаковский напомнил, что при численности населения почти четыре миллиона человек в ДНР и ЛНР располагают значительным мобилизационным потенциалом.

В свою очередь украинский политолог Алексей Попов в комментарии изданию Украина.ру отмечает, что то, что подобные заявления прозвучали сейчас, не случайно.

«Резников — это не самостоятельная политическая фигура, какой пытался показать себя Роман Бессмертный, несмотря на абсолютно нулевой рейтинг, у него было политическое прошлое, были и остаются амбиции, а Резников — назначенец нынешней власти, который озвучивает то, что она хочет. Зеленский озвучивал, что хочет изменить Минские соглашения, в том числе на брифинге саммита «нормандской четвёрки», хотя эти пожелания не вошли в итоговый документ. Учитывая то, что публично говорят украинские деятели, Резников, тем более с учётом его статуса, не может первым говорить что-то иное, даже если бы хотел. Отход от такой позиции — решение строго следовать Минским соглашениям — может быть высказано только на уровне президента, в крайнем случае — министра иностранных дел», — отметил он.

По словам Попова, такие заявления могут быть сделаны для того, чтобы вынудить надавить на ЛНР и ДНР.

«Мы имеем такую ситуацию. Опубликовано интервью бывшего представителя ОБСЕ в Контактной группе Мартина Сайдика российскому изданию «Коммерсантъ» и австрийской ведущей газете Die Presse. Мы видим, что в сущности ОБСЕ, назначенцы этой организации, разделяют позицию Киева. Может, происходит какая-то скоординированная кампания, в том числе с участием Германии и Франции, чтобы побудить Россию, а через неё Донецк и Луганск к уступкам», — отметил он.

В общем, заявления украинского чиновника сделаны не просто так. Однако в Донбассе уже дали понять: пересмотра Минских соглашений не будет.