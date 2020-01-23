Президент США Дональд Трамп опасается, что его бывший советник Джон Болтон и госсекретарь США Майкл Помпео расскажут, что он думает о других мировых лидерах. Экс-вице-президент США Джо Байден вновь изменил своё мнение - теперь он не хочет отвечать на вопросы сенаторов, прикрываясь нежеланием участвовать в "политическом фарсе" республиканцев

В среду, 22 января, в Сенате США началась первая часть судебного процесса в рамках процедуры импичмента — сторона обвинения приступила к изложению своей позиции. Председатель спецкомитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф, возглавляющий команду управляющих импичментом, на протяжении двух часов вновь повторил пункты, по которым демократы считают президента США Дональда Трампа виновным, и показал видеофрагменты показаний свидетелей, выступавших в нижней палате Конгресса, а также заявления главы государства, не сказав при этом ничего нового.

«Его (Трампа — ред.) поведение нарушает его клятву и его конституционный долг преданно следовать закону. Нет иного средства от такой угрозы, кроме как отстранение от должности президента Соединённых Штатов. Если импичмент и отстранение не смогут привести его к ответственности, то он и правда выше закона», — подытожил Шифф. Демократы потерпели первое поражение в сенатском разбирательстве по импичменту Трампа © REUTERS, Joshua Roberts | REUTERS, Joshua Roberts | Перейти в фотобанк

Белый дом на своей официальной странице в Twitter уличил Шиффа во лжи о том, что американский лидер во втором телефонном разговоре якобы просил президента Украины Владимира Зеленского объявить о расследовании против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также о том, что Трамп откладывал встречу с украинским коллегой. В сообщении говорится, что глава государства приглашал Зеленского в Белый дом без каких-либо предварительных условий трижды: 21 апреля, 29 мая и 25 июля — и они встретились при первой возможности, на Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября 2019 года,

Согласно принятой накануне резолюции о регламенте процедуры в Сенате, и стороне обвинения, и адвокатам президента отведено по 24 часа чистого времени в течение трёх (а не двух, как изначально предлагали республиканцы) рабочих дней для представления своих аргументов. Затем в течение 16 часов (без ограничения количества дней) сенаторы могут передать в письменном виде через председателя Верховного суда США Джона Робертса, руководящего процессом, вопросы обеим сторонам, у которых потом будет 4 часа на прения. После чего сенаторы проведут консультации за закрытыми дверями, стороны выступят с завершающим словом, и состоится итоговое голосование о виновности президента.

Трамп может всё испортить

В то время когда в Сенате проходило заседание, Трамп выступал на пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. На вопрос журналистов, хотел ли бы он посетить судебный процесс в рамках импичмента, Трамп ответил, что очень хотел бы прийти и наблюдать за происходящим из первого ряда, но адвокаты не одобряют эту идею.

Зная непредсказуемость и непокорность нынешнего президента, позиция стороны защиты оправданна. В книге «Очень стабильный гений», недавно поступившей в продажу в США, корреспонденты газеты The Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг рассказали, что советники пытались отговорить Трампа от звонка Владимиру Путину, победившему на выборах президента РФ, в марте 2018 года, но американский лидер их не послушал и поздравил коллегу по телефону. Более того, в ходе разговора Трамп пригласил Путина в Штаты, о чём хотел объявить официально, но Герберт Макмастер, будучи его помощником по национальной безопасности, убедил повременить до согласования точной даты с Кремлём, а Фионе Хилл, занимавшей тогда пост старшего директора по России Совета национальной безопасности Белого дома, посоветовал не торопиться связываться по этому вопросу с послом РФ в США, и если Трамп будет спрашивать, то сказать, что работа по организации визита ведётся. «Пожалуйста, не втягивайте нас»: Пристайко заявил, что Украине надоела тема с импичментом Трампа © radiosvoboda.org

Сенатор-республиканец от штата Кентуки Рэнд Пол (который в августе 2018 года возглавлял делегацию законодателей США во время визита в Россию и передал в Администрацию президента РФ письмо от Трампа о важной роли дальнейшего сотрудничества в различных областях) предложил другой вариант, как президент может поприсутствовать на судебном процессе по импичменту.

«Я слышал, что Дональд Трамп хотел бы посетить процесс по импичменту. Господин президент, мне бы очень хотелось, чтобы вы были моим гостем во время этого партийного фарса», — написал он на своей странице в Twitter, опубликовав фотографию пригласительного билета на галерею Сената, позволяющего наблюдать за заседанием в качестве зрителя.

I heard @realDonaldTrump would like to attend the impeachment trial. Mr. President, would love to have you as my guest during this partisan charade. pic.twitter.com/GhTZ9Ez4U4 — Senator Rand Paul (@RandPaul) 22 января 2020 г.

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К слову, 22 января один из таких зрителей начал кричать «Снимите обвинения с Дональда Трампа!» в момент выступления одного из обвинителей — конгрессмена от 8-го округа штата Нью-Йорк Хакима Джеффриса. Охрана быстро надела на посетителя наручники и вывела с галереи.

Процесс импичмента вызывает интерес американской общественности. Согласно данным системы измерения количества аудитории Nielsen по шести кабельными и широковещательными сетями (Walt Disney Co's ABC, ViacomCBS Inc's CBS, Comcast Corp's NBC и MSNBC, AT&T Inc's CNN и Fox Corp's Fox News), телетрансляцию заседания Сената в дневное время посмотрели 11 млн зрителей. Для сравнения, вся аудитория десяти вещательных и кабельных телевизионных сетей составляет 13,8 млн человек.

Свидетели — опасные люди

Благодаря тому, что у них большинство мест в Сенате, республиканцы смогли продавить собственный проект резолюции по регламенту судебного процесса по импичменту, который предусматривает, что допрос свидетелей, как и предоставление дополнительных документов по делу, необязательны, но этот вопрос можно вынести на голосование.

На пресс-конференции в Давосе Трамп сказал, что, с одной стороны, хотел бы полноценных слушаний в Сенате, чтобы доказать свою невиновность, но, с другой стороны, такой длительный процесс не позволяет государству вернуться к нормальной работе.

Среди свидетелей, которых демократы хотели бы выслушать, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, госсекретарь США Майкл Помпео и и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни. Первые двое уже выразили готовность дать показания, если получат официальную повестку от Сената, но Трамп считает, что это было бы неправильно.

«Он занимался вопросами национальной безопасности. Он знает, что я думаю по ряду тем, по поводу иностранных лидеров, правительств. Кроме того, здесь нужно отметить, что он ушёл в отставку не самым мирным образом», — сказал американский президент о Болтоне.

Кроме того, он считает, что информацию, не предназначенную для широкой аудитории, могут сообщить также Помпео и бывший министр энергетики Рик Перри, который возглавлял американскую делегацию на церемонии инаугурации Зеленского в Киеве 20 мая 2019 года, а также убеждал Трампа в необходимости как можно скорее установить контакт с новыми украинскими властями. Отголоски «Украинагейта»: Зеленский отправил в отставку министра энергетики США © Евгений Биятов | Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Когда процедура импичмента проходила в Палате представителей, республиканцы настаивали на допросе Джо Байдена, чтобы прояснить не только его работу на украинском направлении, за которое он отвечал как вице-президент в администрации Барака Обамы, но и деятельность его сына Хантера, входившего до апреля 29019 года в состав совета директоров энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского.

По сведениям издания The Washington Post, демократы обсуждали возможность вызова Байдена-старшего в качестве свидетеля при условии, что показания даст и один из ключевых сотрудников Белого дома. Журналисты спросили политика на встрече со сторонниками в штате Айова 22 января, согласился ли бы он на такой вариант.

«Этот вопрос имеет смысл. Причина, по которой я бы не пошёл на эту сделку, заключается в том, что это вопрос, имеющий конституционное значение. Они (президент и его однопартийцы — ред.) пытаются превратить это в фарс или политический театр. Я не хочу в этом участвовать», — заявил Байден.

Бывший вице-президент несколько раз менял свою позицию по этому вопросу: сначала говорил, что у Сената нет оснований для его допроса, потом в конце декабря прошлого года выразил готовность всё рассказать, если получит повестку.

Хотя обе стороны убеждают общественность, что ничего плохого не сделали, очевидно, что есть информация, которую не хотели бы предавать огласке. Особенно в преддверии президентских выборов, до которых остаётся чуть больше 9 месяцев. Это своего рода обоюдоострое оружие для демократов и республиканцев.

В интервью The Washington Post сенатор Рэнд Пол сказал, что прямо сейчас завершить процедуру импичмента без дополнительных разбирательств и оправдать президента по обеим статьям обвинения — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса — готовы 45 сенаторов-республиканцев, ещё 5-8 хотят услышать больше информации от управляющих импичментом.

Если предположить, что эти 5-8 однопартийцев Трампа примут сторону обвинения, то таковых с учётом всех 45 демократов и двоих независимых сенаторов, состоящих с ними в коалиции, будет от 52 до 55, но этого всё равно недостаточно, чтобы досрочно сменить хозяина Белого дома — нужно минимум 67 голосов.

Учитывая, что накануне при утверждении резолюции по регламенту судебного процесса все 53 республиканца проголосовали за упрощённый порядок, то велик шанс, что эта группа «колеблющихся» сенаторов ограничится заслушиванием позиции демократов и передачей им уточняющих вопросов. Впрочем, не исключён и другой сценарий: Рой Блант, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Роб Портман и Митт Ромни могут поддержать требование сенаторов-демократов допросить свидетелей, и тогда процесс затянется на более длительный срок. Тем не менее, результаты всех голосований в обеих палатах Конгресса свидетельствуют о том, что в рассмотрении вопросов по импичменту на первый план выходит всё же партийная принадлежность, и в Сенате расклад не в пользу оппозиции.