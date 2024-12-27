https://ukraina.ru/20241227/1059989067.html

Эксперт: пока США догоняют первое поколение гиперзвука, Россия уже "учит" сбивать ракеты систему С-550

Эксперт: пока США догоняют первое поколение гиперзвука, Россия уже "учит" сбивать ракеты систему С-550 - 27.12.2024 Украина.ру

Эксперт: пока США догоняют первое поколение гиперзвука, Россия уже "учит" сбивать ракеты систему С-550

Сейчас США только пытаются догнать первое поколение гиперзвука, а Россия уже выходит на четвертое. Также идет разработка системы ПРО С-550, которая может сбивать более медленные гиперзвуковые ракеты. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-12-27T04:00

2024-12-27T04:00

2024-12-27T04:00

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иран

станислав крапивник

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с-400 «триумф»

ракеты

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Россия работает над тем, чтобы обустроить свою ракетную и противоракетную инфраструктуру, отметил эксперт. Сейчас США только пытаются догнать первое поколение гиперзвука, а Россия уже выходит на четвертое, добавил он.Система С-550 может сбивать более медленный гиперзвук. А чтобы полностью накрыть небо над территорией России – это вопрос производства, отметил офицер.Он добавил, что интегрированные системы С-200, С-300, С-400 и С-500 уже показывают хороший результат. Мы это увидели в Иране, есть есть много современных комплексов ПВО. Когда Израиль попытался устроить массированный налет на Иран, он планировал атаковать тремя волнами, сказал Крапивник."Первая волна должна была уничтожить ПВО и открыть ворота для второй волны. Вторая и третья волна должны были уничтожить всю ядерную и нефтегазовую инфраструктуру Ирана. Но первая волна выпустила свои ракеты и никуда не пробилась. Израильтяне это поняли и быстро начали отступать. Вторая волна, которая поднялась в воздух, развернулась и полетела домой", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об успехах российской армии на разных направлениях СВО — в интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241226/1048430169.html

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новости, россия, сша, иран, станислав крапивник, с-300, с-400 «триумф», ракеты, зрк с-300, с-400, пво, дальнобойные ракеты, израиль, вооружения, сво, детали