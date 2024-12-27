Эксперт: пока США догоняют первое поколение гиперзвука, Россия уже "учит" сбивать ракеты систему С-550
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе
Сейчас США только пытаются догнать первое поколение гиперзвука, а Россия уже выходит на четвертое. Также идет разработка системы ПРО С-550, которая может сбивать более медленные гиперзвуковые ракеты. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Россия работает над тем, чтобы обустроить свою ракетную и противоракетную инфраструктуру, отметил эксперт. Сейчас США только пытаются догнать первое поколение гиперзвука, а Россия уже выходит на четвертое, добавил он.
"Мы (Минобороны РФ — Ред.) также разрабатываем систему ПРО С-550, которая может сбивать более медленные гиперзвуковые ракеты. Пока еще его не тестировали на поле боя, но, по идее, может", — сообщил Крапивник.
Система С-550 может сбивать более медленный гиперзвук. А чтобы полностью накрыть небо над территорией России – это вопрос производства, отметил офицер.
"Первая волна должна была уничтожить ПВО и открыть ворота для второй волны. Вторая и третья волна должны были уничтожить всю ядерную и нефтегазовую инфраструктуру Ирана. Но первая волна выпустила свои ракеты и никуда не пробилась. Израильтяне это поняли и быстро начали отступать. Вторая волна, которая поднялась в воздух, развернулась и полетела домой", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
Об успехах российской армии на разных направлениях СВО — в интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
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