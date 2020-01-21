Во вторник, 21 января, американским сенаторам предстоит согласовать регламент судебного процесса по импичменту Трампа. Если они согласятся на предложение лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла применить ту же процедуру, что и при импичменте 42-ого президента Клинтона, то на представление своей позиции у них будет 24 часа

Формально процесс импичмента начался в Сенате на прошлой неделе, когда члены Палаты представителей из рук в руки передали материалы дела, но разбирательство по существу начнётся 21 января.

В 13:00 (21:00 мск) сенаторы приступят к обсуждению резолюции по определению регламента проведения судебного процесса, а после голосования демократы и республиканцы выступят со вступительным словом.

Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл предлагает использовать модель, которая применялась во время импичмента 42-го президента США Билла Клинтона в 1998-1999 годах, но в более сжатые сроки — не пять недель, а две.

Процедура импичмента в Сенате

Проект резолюции предлагает обвинителям (семерым конгрессменам-демократам во главе с председателем спецкомитета Палаты представителей по разведке Адамом Шиффом, их называют «управляющими импичментом») представить все документы по импичменту до 9.00 22 января (17.00 мск), а адвокатам президента дать ответ до 11.00 того же дня, ещё через два часа должны начаться прения сторон. После этого и у обвинителей, и у защиты будет по 24 часа чистого времени на представление своей позиции. Затем сенаторы через председателя Верховного суда США Джона Робертса, который руководит судебным процессом по импичменту, передадут свои вопросы, на это отводится 16 часов. На прения сторон выделено четыре часа.

Вопросы о допросе свидетелей и предоставлении дополнительных материалов по делу сенаторы будут решать путём голосования. Если политики решат вызвать свидетелей, то те сначала должны будут под присягой дать показания в письменном виде. Республиканцы предпочли бы миновать этот этап и провести судебный процесс по ускоренной процедуре, а демократы, наоборот, хотели бы задать вопросы четверым свидетелям, включая бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который уже выразил готовность дать показания, если получит повестку от Сената. Однако в таком случае сторона защиты тоже вызовет своих свидетелей.

«Демократы боятся увидеть таких свидетелей, как Хантер Байден, потому что не хотят слышать реальных доказательств его коррупционных действий», — заявил сенатор от штата Техас республиканец Тед Круз. Держись, я скоро буду! Война компроматов между США и Украиной выходит на дипломатический уровень © AP, Senate Television via AP | AP, Senate Television via AP | Перейти в фотобанк

Ещё не известно, кто в этой битве компроматов пострадает больше — Дональд Трамп или бывший вице-президент США Джо Байден, которых называют наиболее вероятными соперниками на осенних президентских выборах.

Затем у каждой стороны будет один день для заключительного выступления, после чего сенаторы проведут совещание за закрытыми дверями (во время рассмотрения дела Билла Клинтона оно длилось три дня), и каждый из них в течение 15 минут выскажет своё мнение. Завершится судебный процесс итоговым голосованием о виновности или невиновности президента Дональда Трампа по каждому из двух пунктов обвинения — злоупотреблении властью (давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью принудить его объявить о начале расследования деятельности Джо и Хантера Байдена в обмен на продолжение военной помощи) и препятствование расследованию в Конгрессе (якобы глава государства не передал документы, запрашиваемые Палатой представителей, по Украине и запретил сотрудникам Белого дома и Госдепартамента давать показания, хотя некоторые из них всё же ответили на вопросы конгрессменов).

Исход предсказуем, но всё может пойти не так

Для досрочного отстранения президента от власти необходимо не менее 67 голосов сенаторов. В нынешнем составе верхней палаты Конгресса демократам принадлежит 45 мест, состоящим с ними в коалиции беспартийным — 2, республиканцам — 53. Таким образом, для положительного исхода признать виновным Трампа должны все демократы, оба беспартийных и 20 республиканцев.

В Палате представителей республиканское меньшинство всегда голосовало как один, защищая президента (в отличие от демократов, у которых от одного до трёх человек высказывались вопреки партийной линии, конгрессмен от штата Нью-Джерси Джефф ван Дрю в середине декабря даже перешёл из Демократической в Республиканскую партию).

Теоретически сенаторы-республиканцы, имея простое большинство в Сенате, могут продавить собственные резолюции и самостоятельно определять правила игры, но в их стане есть несколько человек, которые могут переломить ход событий в сторону полноценного судебного процесса. Рой Блант, избранный от штата Миссури, уже объявил, что его однопартийцы 51 голос не наберут. К этой группе также относятся Сьюзан Коллинз (от штата Мэн), Лиза Мурковски (от штата Аляска), Роб Портман (от штата Огайо) и Митт Ромни (от штата Юта), который во время избирательной кампании 2008 года снял свою кандидатуру в пользу лидера внутрипратийной гонки Джона Маккейна, а в 2012 году представлял партию на президентских выборах, но проиграл Бараку Обаме. «Пожалуйста, не втягивайте нас»: Пристайко заявил, что Украине надоела тема с импичментом Трампа © radiosvoboda.org

«Процедура импичмента Клинтона позволяла определиться со свидетелями после вступительных прений. Такая процедура меня устраивает. На данном этапе мне хотелось бы послушать Джона Болтона и других непосредственно осведомлённых свидетелей», — заявил Ромни в эфире телеканала One America News 19 января.

Ни для кого не секрет, что у сенатора с президентом натянутые отношения. В октябре 2019 года он назвал политически мотивированными, отвратительными и ошибочными заявления Трампа о желании расследовать деятельность Байденов на Украине и в Китае. Глава государства ответил ему публично, через Twitter: «Он напыщенный осёл, который борется со мной с самого начала за исключением тех моментов, когда он умолял меня поддержать его выдвижение в Сенат (я сделал это) и когда он умолял меня быть моим госсекретарём (я этого ему не дал). Он так плох для республиканцев!»

Тем не менее, даже если кто-то из сенаторов-республиканцев признает президента виновным по выдвинутым обвинениям, их точно будет меньше 20, а именно такое количество однопартийцев Трампа демократам нужно переманить на свою сторону. В конечном итоге действующий глава государства сохранит не только своё место до плановых выборов, но и реальные шансы задержаться в Белом доме ещё на четыре года. Мнение американцев по вопросу объявления импичмента Трампу разделилось примерно поровну, но небольшой перевес на стороне противников — 47% против 47,4%. Если учесть, что ещё в октябре сторонники его отстранения имели преимущество в 4,7%, то становится очевидным, что стратегия оппозиции провалилась.

Несмотря на то, что исход голосования в Сенате практически предрешён, понаблюдать за процессом всё же стоит по нескольким причинам. Во-первых, это историческое событие (Трамп станет третьим президентом США, в отношении которого запущена процедура импичмента, после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, но обоих оправдал Сенат). Во-вторых, в ходе разбирательства стороны представят компромат друг на друга, который может быть очень любопытным для общественности. В-третьих, история с импичментом, несомненно, повлияет на исход президентских выборов, до которых остаётся меньше 10 месяцев.