В украинском парламенте возникло межфракционное объединения (МФО) «Ценности, достоинство, семья», объединившего 307 из 450 депутатов украинского парламента. Главная задача объединения - отстаивать семейные ценности, традиции и устоявшийся веками порядок вещей. Однако это монобольшинство сразу же стало лакомым куском для радикалов и националистов

Напомню, начало событиям положил пост, опубликованный в Facebook вечером в пятницу 17 января (за несколько дней он собрал уже более 2,1 тыс. лайков, 4,2 тыс. комментариев и 600 репостов) нардепом от «Слуги народа», а также самым молодым депутатом Верховной Рады (ему всего 23 года) Святославом Юрашом: «Сегодня в Верховный Совет Украины объявили о создании крупнейшего межфракционного объединения «Ценности, Достоинство, Семья». На ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов. То есть конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента. Чтобы хоть что-то объединило весь парламент.

Имею честь быть инициатором и сопредседателем от монобольшинства. Сопредседатели есть от каждой фракции и группы в парламенте, а именно: «ОПЗЖ» («Оппозиционная платформа — За жизнь». — Авт.) — Олег Волошин; «Батькивщина» — Сергей Тарута; «Европейская солидарность» — Михаил Бондарь; «За будущее» — Ирина Констанкевич; «Доверие» — Александр Ковалев; внефракционные — Оксана Савчук (единственный депутат, сумевший пройти в этот созыв парламента от партии «Свобода». — Авт.). С «Голосом» ситуация неоднозначная. Но сопредседателя от них нет. Надеюсь, временно».

Ценностный манифест, вокруг которого сплотилось конституционное большинство депутатов парламента, Юраш изложил так: «Защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды; подготовка и принятие законов, которые будут способствовать укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества и воспитанию на основе семейных ценностей детей и молодежи; а также популяризация и донесение широкого спектра мировой консервативной мысли в украинской интеллектуального сообщества».

Как рассказал нардеп 20 января в интервью TK Media, данная инициатива продвигалась со стороны разных партий: «Была пара разных людей, которые параллельно хотели это начинать, и мы вели диалог с ними, чтобы объединить усилия. Если не ошибаюсь, там были усилия одного из депутатов «За будущее» и одного из депутатов "ОПЗЖ"». Одним из этих депутатов, уточнил Юраш, был Олег Волошин. Брат на брата или сват на свата: характерные черты и коренные различия «укропов» и «ватников» © Стрингер

Волошин, кстати, оказался единственным из сопредседателей и вообще членов МФО, кто затем вступился за Юраша: «Радует вой представителей ЛГБТ и им сочувствующих по поводу создания в парламенте межфракционного объединения «Ценности, Достоинство, Семья», в которое записались 307 народных депутатов. Вероятно, это крупнейшее МФО в истории украинского парламентаризма. Ещё баллотируясь в парламент, говорил своим знакомым из европейских и американских консервативных кругов, что такое объединение будет создано. Но, конечно, не ожидал, что с таким числом участников. Это свидетельство того, что во всем этом мраке соросократии (а дедушка известный спонсор расширения прав ЛГБТ) ещё не все потеряно: конституционное большинство не сомневается, что слово «семья» означает союз мужчины и женщины, и что не нужно провозглашать нормой и законодательно защищать сексуальные девиации, за которые недавно ещё отправляли в дурку».

Волошин раскрыл и ряд причин создания межфракционного объединения в защиту консервативных ценностей: «И создано это МФО не ради хайпа, а потому, что «прогрессисты» упорно тянут через парламент то уголовную ответственность за «дискриминацию секс-меньшинств», то ратификацию Стамбульской конвенции с понятием гендера, то отмену школьного курса «Основы семьи». Так что нужна сеть, чтоб не пропускать в океан законодательства такую «голубую рыбку».

И пообещал: «Со своей стороны сделаю все, чтоб МФО в ближайшее время обрело надёжных друзей среди консервативных сил Европы, Северной и Южной Америки. Одна из целей — провести в Киеве ежегодный форум World Family Congress (Всемирного конгресса семей). С его президентом — Брайаном Брауном — мы это предварительно уже обсуждали. Украина при всех ее проблемах — для западной христианской цивилизации один из оплотов традиционализма. И в этом наше серьёзное конкурентное преимущество. И никакими премьерами на самокате Соросу и Ко этого не изменить».

Стоит отметить, что это не пустые слова. Волошин, окончивший в 2003 году Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (украинский аналог МГИМО), в 2010 — 2013 годах занимал должность директора департамента информации Министерства иностранных дел Украины.

Да и его процитированному выше посту предшествовало сообщение Волошина о встрече в бундестаге: «Очень содержательно пообщались с уполномоченными по вопросам международного сотрудничества и вопросам оборонной политики фракции социал-демократов Нильсом Шмидтом и Фрицем Фельгентроем, их коллегой и уполномоченным правительства ФРГ по развитию торговых отношений с Россией, Средней Азией и странами «Восточного партнёрства» Дирком Визе, а также депутатом от AfD (ультраправой «Альтернативы для Германии». — Авт.) Петером Быстронем».

Вся эта атмосфера способствовала появлению 17 января шуток в духе «Верховная Рада создала межфракционное объединение "Традиции и порядка"», намекающих на действующую на Украине национал-консервативную организацию под таким названием, помимо всего прочего ставшую главным организатором блокады гей-парада в Киеве в июне 2019 года.

Шутники сами не подозревали, насколько были близки к правде. Но все по порядку. Гей-парад в Киеве: Украина, наконец, стала Европой © из личного архива Андрея Бабицкого

В то время, когда на Юраша сотнями сыпались негодующие комментарии, в его поддержку начали мобилизовывать своих сторонников и некоторые националистические организации, нацеленные на работу в политическом поле.

«На Юраша сделали массовый набег ЛГБТ-зомби и посольские батраки… Я прошу сказать свое слово в поддержку Юраша и правильной инициативы. Сегодня агрессивные секс-меньшинства хотят сожрать мирного человека… Прошу каждого встать на поддержку», — написал днем 18 января в своем канале в Telegram лидер ультраправой группировки С14 и создаваемой на ее основе партии «Образ будущего» Евгений Карась, дав ссылку на пост в Facebook самого молодого нардепа Рады.

Но самое интересное произошло вечером 20 января, когда лидер «Традиции и порядка» Богдан Ходаковский опубликовал в Facebook фотографию со встречи с Юрашом, сопроводив ее сообщением: «А вы думали, мы шутили? Правый поворот будет».

В комментариях к сообщению отметился и сам нардеп, который не стал скрывать, что такая встреча была, и он знал, с кем встречался (а не просто, мол, сфотографировали в людном месте, а он не знал, с кем находится рядом).

«Для Ukraina.ru — всегда, — не отказался Юраш и ответить на вопрос нашего издания. — Избиратели попросили о встрече — имею неделю работы c избирателями, вот и встретился».

Не очень понятно, правда, какое отношение к избирателям «Слуги народа» и конкретно львовянина Юраша имеет Ходаковский, который, как известно, баллотировался в данный созыв Рады на родной Житомирщине от партии «Сила и честь» Игоря Смешко. Но гораздо интересней сам факт встречи председателя парламентского межфракционного объединения с лидером ультраправой организации.

Из интервью Ходаковского, опубликованного 21 января интернет-изданием «Информатор», можно понять, что переговоры были и достаточно предметные: «Если удастся, движение «Традиция и порядок», который я возглавляю, присоединится к совместной деятельности с объединением. Для себя я вижу задачу наполнить его положительной повесткой и перейти из обороны в наступление: наконец заявить о пересмотре политики в отношении абортов и добиться стимуляции рождаемости в нашей стране… Наши главные надежды — это легализация на парламентском уровне дискурса противодействия ЛГБТ… Конечно, объединение заметно поредеет при первых же совместных действиях, но сам факт его существования — это огромный вызов политическому мэйнстриму».

Безусловно, кроме этого интересуют националистов и возможности Юраша (входящего в Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества) и Волошина в плане зарубежных политических связей.

Момент для «правого поворота» выбран, судя по всему, не случайно, а приурочен к резкому ослаблению позиций премьер-министра Алексея Гончарука, того самого упомянутого Волошиным «премьера на самокате». Гончарука многие также считают креатурой либеральных кругов и Сороса в частности.