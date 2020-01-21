Украинские националисты продолжают протягивать своих людей в органы власти. Их оплотом становится министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

В пятницу 17 января один из подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины Денис Полищук раскрыл состав рабочей группы по вопросам соблюдения прав и свобод заключенных ветеранов при Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Украины. Бондаренко: Убийство Шеремета — дело чести ГПУ, а расстрел Бузины – дело бесчестия © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В группу вошли: Александр Войтко, Елизавета Шевченко, Дмитрий Биловчук, Валерия Бурлакова, Александр Ретивов, Евгений Карась, Леся Кляровская, Оксана Корчинская, Любовь Крыган, Андрей Медведько, Виктор Мороз, Виталий Овчаренко, Виталий Толмачев, Наталия Фещик. Группа создана при Минветеранов. Является постоянно действующим общественным консультативно-совещательным, коллегиальным органом», — рассказал Полищук.

Группа уже провела первое заседание, на котором обговаривалась проблема нарушения прав и свобод находящихся в заключении ветеранов.

Полищук заявил, что объединил в группе «юристов, журналистов, общественных деятелей — людей, которые не первый год отстаивают справедливость в судах и местах несвободы».

Однако при ближайшем рассмотрении группы Полищука становится ясно, что большинство в списке — идейные националисты, а ряд членов группы и вовсе подозревается в убийствах.

Ксенофобы и убийцы

Первая фамилия, на которую стоит обратить внимание в этой группе, — это фамилия Медведько. Андрей Медведько — член группировки С14*. Вместе с Полищуком он проходит по делу об убийстве Олеся Бузины. Оба националиста являются подозреваемыми в убийстве. Их задержали спустя два месяца после убийства Бузины в 2015 году. Националисты противились взятию у них анализов на соответствие их ДНК ДНК, найденным в машине, в которой передвигались убийцы Бузины. И это неудивительно. Экспертиза показала соответствие. Группа поддержки радикалов срывала судебные процессы и запугивала судей. В итоге и Медведько, и Полищук вышли под домашний арест, а их дело до сих пор рассматривается в судах.

«Я считаю этих людей, конечно же, убийцами Бузины, потому что они являются убийцами Бузины. Единственное алиби их — это показания их побратима, который сказал, что они находились на базе «Правого сектора»*. Больше это не подтверждается ничем. Судей запугали во времена Порошенко», — считает медиаэксперт Анатолий Шарий.

А такое украинское издание, как «Страна», опубликовало свое журналистское расследование, в котором выяснило, что натаскивали и контролировали националистов в том числе и люди из СБУ.

Таким образом, подозреваемые в резонансном убийстве националисты стали при президенте Владимире Зеленском и его правительстве «людьми государевыми», чего не было даже при предшественнике Зеленского Петре Порошенко, покровительствовавшем радикалам.

Но они не единственные члены С14 — группировки, которую некоторые западные исследовательские организации даже поместили в список террористических, группировки, которая прославилась нападением на этнические меньшинства (в частности, сожжением лагеря ромов в Киеве) — в группе при Минветеранов. Так, в соцсетях юриста Виктора Мороза можно найти его фотографию в футболке с эмблемой группировки.

В комментариях под этой фотографией друзья Мороза намекают на его причастность к сносу бюста маршала Георгия Жукова в Харькове летом 2019 года.

А еще один из членов группы при Минветеранов — Александр Войтко вообще заочно арестован в России. «Бузина тоже по лезвию ходил». «Cвободовец» угрожал Бужанскому убийством за защиту русского языка © Facebook/Макс Бужанский

«Судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух активных участников украинской националистической организации С14 — Сергея Мазура и Александра Войтко, обвиняемых в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве и надругательстве над государственным флагом Российской Федерации (ст. 360 УК РФ, ст. 329 УК РФ)», — сообщила в марте официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Своеобразной «вишенкой на торте» является то, что в группу при центральном органе власти вошел и лидер группировки С14 Евгений Карась, отмеченный во многих нападениях на несогласных с радикализацией Украины и распространении в стране рнеонацизма. Карася, кстати, тоже считают причастным к убийству Бузины.

Но и это еще не все. Значительная часть остальных членов группы не скрывают своих симпатии к националистам. Так, Валерия Бурлакова известна не только как писатель и журналистка, но и боец ряда добровольческих националистических подразделений. Кроме того, во времена Майдана она прославилась тем, что опубликовала домашние адреса родных и близких «беркутовцев», что поставило жизни их близких (ни в чем не повинных жен и детей) под угрозу. Но по именитости из всех присутствующих женщин в группе она уступает жене одного из лидеров украинских националистов Дмитрия Корчинского Оксане.

Впрочем, то, что Корчинская получила должность при Минветеранов, — не удивительно. Ведь на деле она — серый кардинал в министерстве.

Чего изволите?

В понедельник, 13 января, Telegram-канал Джокер, известный своими пранками и «сливами», опубликовал очередную переписку с украинским политиком. На сей раз жертвой пранкера стала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда. Эта бывшая заместительница начальника отдела взаимодействия МВД со СМИ во времена Майдана при новой власти перековалась в убежденную националистку и борца с «сепаратистами». В разговоре с Колядой пранкер представился Корчинской. Опубликованная переписка среди прочего показала, с каким раболепием министр общается с националисткой. Псевдо-Корчинская тыкает Коляде, но та продолжает называть ее на «Вы». При этом она обещает поговорить с министром внутренних дел Арсеном Аваковым по поводу обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета атошников, часть из которых — идейные националисты.

«Я прилечу в конце следующей недели. Планирую с Аваковым встретиться. Касательно поддержки говорите, что надо. Будем думать, как сделать. Для меня все эти [люди] важны. Ради них всех я и пришла в правительство», — пишет Коляда своему собеседнику. И при Порошенко такого не было. Подозреваемый в убийстве Бузины получил должность в министерстве © Facebook, Денис Полищук

Она также признается, что у нее есть «целая стратегия» по защите обвиняемых в убийстве Шеремета. Для этого Коляда не стесняется использовать служебное положение, встречаясь с первыми лицами государства.

«В понедельник надеюсь на встречу с генпрокурором. Надеюсь, еще и так», — пишет министр.

Однако генеральный прокурор Руслан Рябошапка, судя по дальнейшей переписке, не пошел на контакт с Колядой.

Сам разговор псевдо-Корчинской с Колядой свидетельствовал, что министр в этой паре не ведущая, но ведомая. Неудивительно, что в составе министерства в конце концов появился орган, состоящий из подозреваемых в убийстве, ксенофобов и просто идейных националистов. Справедливости ради стоит отметить, что так высоко во власть эти люди не забирались даже во времена президентства Петра Порошенко.

* Деятельность организаций запрещена в РФ