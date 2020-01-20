В понедельник, 20 января, по всей Украине отмечают День защитника Донецкого аэропорта. Эта дата приурочена к печальным событиям. Именно 20 января 2015 года при боях за аэропорт погибло больше всего украинских военных - 44 человека. Кроме того, 20 января стал последним днем боев, уже 21 января украинцы покинули аэропорт

В понедельник, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский вместе с членами семей погибших во время боев за аэропорт Донецка украинских военных возложил цветы к подножию Памятного колокола, который находится у здания Генерального штаба. Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского © Facebook, Алексей Оцерклевич

Мероприятия были приурочены ко Дню защитника Донецкого аэропорта, который отмечается на Украине 20 января. Именно в этот день в 2015 году произошел последний и наиболее кровопролитный бой для украинских военных — бой за Донецкий аэропорт, в котором погибли 44 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

За четыре дня до этого в Facebook Зеленский вспомнил о живых и погибших участниках боев за аэропорт.

«У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя — «киборги». Вы — живые и павшие — настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо защищать Украину. Каждый знает, что «киборг» — это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а наш, украинский воин-герой. Вы выстояли там, где не выдержал бетон, и даже враг признал вашу несокрушимость. Две сотни «киборгов» заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли», — писал Зеленский в Facebook.

Спустя пять лет после тех боев для многих украинцев то, что происходило в аэропорту Донецка, по-прежнему остается стержневыми событиями войны в Донбассе, вокруг которых нанизано всё остальное, что произошло в регионе. Для ДНР, с другой стороны, бои за аэропорт стали очередной вехой в летописи, посвященной легендарным командирам этой войны, среди которых особо выделялись два друга — Гиви (Михаил Толстых) и Моторола (Арсен Павлов).

Темная башня

В цикле романов Стивена Кинга «Темная Башня» речь идет о Темной Башне — оси миров, здании, на котором держится все мироздание. Её разрушить пытается главный антагонист цикла — Алый Король, которому подчиняются все злые силы. В сознании многих украинцев такой Темной Башней стала диспетчерская вышка Донецкого аэропорта. Несмотря на то что она, в отличие от башни из романов Кинга, в конце концов пала 13 января, до сих пор этот символ подчас используется украинскими национал-патриотами. Ложь и профанация: «Киборги» подали в суд за обвинения в проплаченной поддержке Тимошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Особый статус приобрели бойцы в общественном сознании украинцев и у тех военных, кто воевал в аэропорту. Даже в официальной риторике они именуются киборгами. Название это произошло следующим образом: якобы украинские военные перехватили переговоры бойцов ДНР, в которых те восторгались противниками, называя их за стойкость и выносливость киборгами.

Сама длительность боев за аэропорт — 242 дня, по официальной украинской версии, — вызывает особую гордость украинцев. Бои за Донецкий аэропорт сравнивают с осадой Трои, боями за Сталинград и прочими знаменитыми битвами в истории человечества.

«Россия дошла бы до Ла-Манша за трое суток, только по пути встретила Донецкий аэропорт. И уперлась на 242 дня. И сегодня <…> украинская армия стоит на окраинах столицы «ДНР», что, мягко говоря, не красит полководческие таланты полководцев «молодой республики», читай — путинских генералов», — пафосно заявил 16 января популярный на Украине самопровозглашенный военный эксперт Алексей Арестович.

На деле же «242-дневная оборона» проходила в несколько этапов. После майской трагедии, когда 26 мая ополченцы попали под огонь своих же во время отступления из аэропорта, он не был первостепенной целью. На него не хватало сил и средств. Тем временем украинцы получили шанс укрепиться в здании старого терминала, нового терминала и у диспетчерской вышки. В этом немало помогло наследие хаемого нынешней Украиной Советского Союза — подземные коммуникации в аэропорту, рассчитанные чуть ли не на ядерную войну. Кроме того, выбить ополченцев из аэропорта весной-летом 2014 года помогла украинская авиация.

Согласно первым Минским соглашениям, украинцы должны были передать аэропорт ДНР. Однако этого так и не произошло. И с октября 2014 года за аэропорт развернулись полномасштабные бои, в которых прославились отряды «Спарта» и «Сомали» под командованием Моторолы и Гиви. К командирам приезжал и глава ДНР Александр Захарченко.

Такая важность аэропорта для ДНР была обусловлена тем, что та же вышка и аэропорт в целом использовались для корректировки огня и непосредственно для ведения обстрелов по Донецку и прилегающим поселкам. И это несмотря на то, что официально действовало перемирие.

В конце концов в январе украинцы вынуждены были признать свое поражение. При этом в последний день боев за аэропорт погибло 44 украинских военных. В основном это были бойцы 79-й и 95-й аэромобильных бригад — одних из наиболее боеспособных формирований украинской армии. Донецкий аэропорт — братская могила украинских киборгов © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Так окончилась история боев за Донецкий аэропорт, но не окончилась история легенды об этих боях, которая продолжила жить и сделала заложниками тех, кто эту легенду создал, — украинских бойцов, воевавших в аэропорту.

Киборг — это звучит гордо?

В конце декабря народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко и его жена Марина присоединись к акции по сбору денег на залог для киборга, генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, которого обвиняют в закупке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил.

«Кто-то ожидал, что в условиях тотального террора, который организован против волонтеров, добровольцев, наших воинов, которые защитили Украину против российской агрессии, имена которых навсегда вписаны в историю Украины, нас сломают. Но мы не дадим им ни одного шанса нас сломать. Потому что правда с нами, Господь с нами <…> Есть святые вещи. Есть ДАП, есть имя «киборг». Их ничего не остановило», — заявил Порошенко, когда присоединялся к акции.

Марченко — не единственный киборг, которого подозревают в преступлениях. Целый ряд воевавших в Донецком аэропорту украинских военных подозревают и в вещах гораздо худших, чем закупка некачественных бронежилетов.

Хрестоматийным примером здесь является такой киборг, как Владислав Грищенко, известный под позывным Буча. Его задержали в начале ноября 2019 года по подозрению в изготовлении взрывного устройства, с помощью которого должен был быть убит один из предпринимателей в Ивано-Франковской области. При этом следствие выяснило, что такое же устройство использовалось и при убийстве журналиста Павла Шеремета. Собственно, Буча и его жена Ирина Грищенко, известная под позывным Пума, и стали первыми задержанными по делу Шеремета.

Подобных примеров — когда прославленные украинской пропагандой бойцы, участвовавшие в боях за Донецкий аэропорт, становятся на преступный путь, — с избытком. Одной из причин этого является отсутствие работы по социализации бывших участников боевых действий. Прославленные СМИ бойцы «на гражданке» быстро осознали, что за пределами телестудий они никому не нужны. А их навыки слабо применимы в мирной жизни. В итоге все чаще в уголовной хронике украинских СМИ мелькает такое слово, как «киборг». Но на живучести мифа о «самой большой победе в военной истории мира» это никак не сказывается.