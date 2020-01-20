История с заявлением премьера Андрея Гончарука об отставке закончилась тем, на что премьер, видимо, и рассчитывал: президент Владимир Зеленский публично выдал Кабинету министров кредит доверия. Но отнюдь не безоговорочный. И хотя эти оговорки, наверно, нельзя назвать ложкой дегтя в бочке меда, оптимизм премьера они должны умерить

Так, судя по сообщению президентского сайта, Зеленский говорит не о том, что Кабмин работает хорошо, а о том, что в интересах стабильности правительству надо «предоставить шанс, если вы решите определенные вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество». А решить надо, во-первых, вопрос с зарплатами и премиями руководителей ведомств и топ-менеджеров госкомпаний, в частности, «Нафтогаза» «с учетом ситуации в стране». Ясно говорилось, что зарплаты не должны быть слишком высокими, а министры, не желающие работать за деньги, которые президент считает для них оптимальными, могут уйти.

Во-вторых, «найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств, согласно их профессиональным данным». То есть фактически найти козлов отпущения. В-третьих, разделить Министерство экономики, а «возможно», и Минкультуры, и Минветеранов. В четвертых, в ходе разговора Гончарук пообещал (вероятно, был вынужден пообещать) к 4 февраля представить в Раде промежуточный отчет правительства с концепцией его переформатирования. Такая процедура означает, что по итогам отчета Рада вполне может принять постановление, которым установит для Кабмина дополнительные рамки работы. То есть президент через свое большинство может так оформить дополнительные требования к правительству.

Но история с пленками Гончарука и его игрой в отставку высветила не только неоднозначную поддержку со стороны президента, но и степень разногласий в Кабмине, причем по ключевому вопросу сохранения премьера, а значит, и существования этого Кабмина. Так, сразу после того как утром 17 января Гончарук сообщил через «Фейсбук» о своей отставке, в соцсетях появились посты членов правительства в его поддержку. До выступления президента в Раде их обнародовали вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, министр образования и науки Анна Новосад, министр соцполитики Юлия Соколовская. Уже после выступления премьера в парламенте появились посты министра юстиции Дениса Малюськи, и министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. Это опоздание компенсировалось тем, что оба назвали Гончарука лучшим премьером в украинской истории. Прочие до такого не договаривались, за исключением Милованова, который дал премьеру такую оценку еще 16 января, сразу после появления пленок, когда об отставке еще никто не заявлял. Отставка премьера, космические зарплаты чиновников, признание Ирана. Главное на неделе в Украине с 11 по 17.01 от экспертов © Facebook, Олексій Гончарук | Перейти в фотобанк

Однако в состав Кабмина с учетом самого Гончарука входит 18 человек. Получается, что премьера поддержали только 9. Надо обратить внимание на тех, кто промолчал. С министром развития общин и территорий Аленой Бабак все понятно. Еще до появления «пленок Гончарука» она написала заявление об отставке, и премьер 16 января подал представление о назначении ее преемником Дениса Шмыгаля.

Что же касается министров обороны Андрея Загороднюка и иностранных дел Вадима Пристайко, они согласно Конституции назначаются по президентскому представлению. Поэтому их заявления в поддержку Гончарука могли бы быть истолкованы у Зеленского как переориентация на премьера, что им совсем не нужно. Вместе с тем надо заметить, что главу Минобороны не без оснований считают связанным с Игорем Коломойским, который не замечен в симпатиях к премьеру. Что же касается Пристайко, то 17 января он выступал в Раде в ходе часа вопросов к правительству и взял под защиту большие зарплаты, которые получают члены Кабмина: «Оклады министров в 16 тысяч гривен — это неуважение к нашему государству, и это путь к тому, чтобы эти бешеные проценты премий выписывались».

Получается, что глава МИД вступил в заочный спор с главой государства. Ведь на тот момент не было известно, что Зеленский скажет Гончаруку о зарплатах министров. Однако с учетом своей предыдущей работы в Офисе президента Пристайко вполне мог предугадать, какие там настроения. Впрочем, в СМИ еще до скандала появилась информация, что глава МИД скоро может лишиться должности.

А вот министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет как раз за день до появления «пленок Гончарука» сообщил, что отказался от надбавок и премий, поскольку благодаря прошлым успехам в бизнесе, в частности, в создании «Монобанка», может некоторое время не думать о зарплате. Но заработки коллег по Кабмину он не критиковал, да, дескать, эти деньги выше среднестатистических зарплат, но им «еще далеко-далеко до зарплат некоторых других государственных учреждений или государственных предприятий, которые есть в нашей стране» (явный намек на «Нафтогаз)». Напомню, что до создания "Монобанка" Дубилет 4 с лишним года был IT-директором Приватбанка и покинул этот пост сразу после того, как банк перешел от Коломойского государству. Именно связями с Игорем Валерьевичем можно объяснить его молчание по поводу отставки Гончарука.

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая 16 и 17 января писала в «Фейсбуке» исключительно о проблемах отрасли. А ведь судя по бэкграунду, ее можно отнести к таким же «соросятам», как премьера. Но, может, то, что она заняла кресло Ульяны Супрун, автоматически вычеркнуло ее из «соросят»? Как бы то ни было, Скалецкую теперь трудно считать человеком премьера, хотя Гончарук фактически публично брал ее под защиту в ходе кадровых скандалов в ее ведомстве. Впрочем, ряд СМИ незадолго до появления пленок называли главу Минздрава первой в числе кандидатов на вылет. Министр финансов Оксана Маркарова в этих списках не фигурирует. Надо ли ее нынешнее молчание связывать с тем, что она единственный член Кабмина, чей голос попал на пресловутые пленки? Впрочем, по утверждению исключенного из фракции «Слуги народа» депутата Антона Полякова, эти записи сама Маркарова и сделала по просьбе «влиятельного коллеги».

На Украине немного людей более влиятельных, чем министр финансов. Но к этим людям можно бесспорно отнести и министра внутренних дел Арсена Авакова . А промолчавший министр инфраструктуры Владислав Криклий до нынешней должности почти 4 года возглавлял сервисный центр МВД. Усидит ли Гончарук в кресле премьера Украины? Политическая составляющая конфликта © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Аваков тоже никак публично не отреагировал на заявление Гончарука об отставке. Таким образом, слухи о том, что он метит в премьеры, получили новое подтверждение. Свидетельством увеличения шансов главы МВД выглядит и критика президентом рекордных премий руководства «Нафтогаза» с угрозой провести его перезагрузку. Ведь за несколько часов до встречи Зеленского с Гончаруком Телеграм-канал «Легитимный» сообщал, что заговор против главы правительства был организован помощником президента Андреем Ермаком, который «лоббирует на пост премьера своего человека — исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко», чья кандидатура устраивает и Коломойского. Однако после заявления Зеленского понятно, что Витренко выпадает из списка кандидатов в премьеры. А ведь этот список всегда невелик. Кандидатура Авакова Коломойского устраивает.

Думаю, замена Гончарука — дело не самого близкого будущего, но в ближайшее время станет понятно, какой ценой он вышел из этой истории. Ведь Зеленский пожелал и сменить отдельных министров, и разукрупнить три министерства. Вдобавок также 17 января лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия высказался за разукрупнение и Министерства энергетики и экологии. С одной стороны, речь идет просто о ликвидации всех четырех мегаминистерств, образованных в результате слияния двух или более ведомств. Но с другой стороны, именно данные министерства сейчас возглавляют горячие сторонники премьера.

Именно по итогам реорганизации правительства станет ясной цена «пленок Гончарука». Все зависит от того, кто сменит ушедших из КМ министров и кто возглавит новые, точнее возвращенные к жизни министерства. Вполне возможно, что нынешнее большинство в Кабмине премьер потеряет.