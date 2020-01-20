Украинские врачи еще осенью 2019 года предупреждали о нашествии новых опасных вирусов гриппа — А/Канзас (H3N2) и А/Брисбен (H1N1). А уже в январе 2020 года были зафиксированы первые смерти от вируса, называемого «свиным» (A/H1N1). Этот тип гриппа является потомком гриппа «Калифорния», вызвавшего пандемию в 2009 году

Группы риска «Брисбена»

Особому риску сейчас подвержены старики, а также больные сахарным диабетом, бронхиальной астмой, беременные, люди с хроническими болезнями и ожирением. Но в группе риска и работоспособное население — граждане от 17 до 55 лет. Причем дети болеют чаще, но они, как правило, остаются живы. А вот взрослых «свиной грипп» валит уже на второй день, и болезнь протекает тяжело. В отличие от других штаммов вируса гриппа H3N3 и гриппа B, H1N1 вызывает первичное поражение легких, в которых мгновенно происходят необратимые изменения. Так что если больной ложится в больницу лишь на 5-6-й день болезни, негативные последствия уже чаще всего нельзя побороть.

«Брисбен» на 75% новый для Украины вирус. Переболевшие «Калифорнией» могут быть избавлены от тяжелых осложнений после «Брисбена». А вот остальным может реально не поздоровиться. Об этом предупреждает Алла Мироненко — доктор медицинских наук, завотделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.

«Есть группы риска, которые не сталкивались друг с другом, может, были изолированы друг от друга, а может быть и сталкивались, но у них наблюдается тяжелое течение заболевания. И, конечно, в опасности маленькие дети. Этот вирус встречается не каждый год, и поэтому для детей вирус является новым. Хотя основная масса больных (и умерших также — ред.) — заразившиеся вирусом A/H1N1», — сказала на пресс-конференции в Киеве доктор.

Однако же, отметила она, уровень заболеваемости в Украине невысокий. Пока большая часть населения имеет иммунитет (у привитых он есть и подавно) к смертельному подтипу H1N1. Кроме, разумеется, группы риска и тех, кто не болел.

Необходимость вакцинации и нехватка медперсонала

Более подробно о распространении болезни по стране рассказала врач-инфекционист, профессор, доктор медицинский наук и советник министра здравоохранения Ольга Голубовская. Она подметила, что эпидемиологические пороги не превышены ни в одной из областей, и больных, к примеру, в Киеве поменьше, чем в западных и центральных регионах государства. Тем не менее, количество смертей от гриппа увеличиваются.

«Семь умерших по официальной статистике, но реально — больше, исходя из имеющейся у меня информации. Она будет обнародована через неделю (в конце января. — Ред.), так как официальные сводки обновляются с опозданием. Люди болеют и находятся в отделениях интенсивной терапии», — сказала советник министра.

Впрочем, прогнозы давать пока никто из специалистов не берется. Ведь в первые дни болезни медики не могут выявить, каким штаммом вируса гриппа инфицирован человек. Ввиду этого гражданам настоятельно рекомендуется проверить, относятся ли они к тяжелым группам риска для гриппа H1N1. То есть срочно обращаться за медпомощью в первые часы и дни в случае необычной простуды.

Другого выхода эксперты не видят. Ведь вопрос касается назначения пациенту специфической терапии. Грипп имеет особую клиническую картину, которую не всегда, но можно отличить от картины течения гриппоподобных заболеваний. И если бесконтрольно принимать противовирусные препараты прямого действия, то вирус выработает защиту от них — резистентность. То есть, самолечение чревато не только осложнениями, но и смертью.

«Молодые люди, считающие себя здоровыми, сгорают буквально за несколько дней», — предупредила Голубовская.

Голубовская посоветовала людям очень серьезно задуматься над вакцинацией, несмотря на то что эпидпороги пока не превышены. Тогда как пик заболеваемости приходится на окончание школьных и вузовских зимних каникул — январь-февраль и даже март.

Ибо, во избежание эпидемии гриппа, не менее 20% украинского населения должны быть привиты. Это более 8 миллионов человек. Так рекомендует и уже не существующая Санэпидслужба, и министерство здравоохранения.

Прививки можно делать на протяжении всего сезона этой болезни. Но эта медпомощь ограничена. Особенно для жителей глубинки, для которых нахождение квалифицированного врача — большая удача. Там серьезнее всего ощущается нехватка медперсонала, больных, порой некому заинтубировать — то есть, поставить аппарат искусственного дыхания, сообщает Ольга Голубовская.

План по вакцинации не выполнен

В начале декабря прошлого года главврач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка рассказал, что план вакцинирования не выполнен, а 500 тысяч ампул от гриппа, которые Минздрав летом 2019 года обещал закупить в октябре, вряд ли будут в наличии.

«За сезон 2019-2020 получат прививку максимум 0,5% граждан при минимальном охвате в 20%», — посетовал врач.

По его словам, наивысший уровень вакцинации в отдельных регионах страны достигает всего 1% населения. В то же время, добавил специалист, предприятия в вакцинации не заинтересованы, специальные медпункты для этого в стране отсутствуют.

Прививку от гриппа обязательно должны получить все беременные (особенно, если их беременность совпадает с предэпидемиологическим периодом, так как малютки имеют такое же количество антител, что и у матери), дети, студенты, офисные работники и хронические больные. Показана вакцинация от гриппа ВИЧ-инфицированным и людям старше 65 лет.

Для выработки иммунитета у взрослого человека необходимо 10-14 дней, так как взрослые чаще всего уже сталкивались с гриппом. А непривитому и не болевшему гриппом ребенку прививка делается в два приема по полдозы (по 0,25 мл) с интервалом в четыре недели. И прививать детей разрешено с 6-месячного возраста.

«Если человек вакцинирован, а у него развилось тяжелое заболевание гриппа, то лечить его надо, как невакцинированного. Вакцинальный статус не должен довлеть над тактикой ведения больных», — подчеркнула инфекционист.

Нет программы, нет денег — нет вакцин

Отто Стойка говорил, что если заболеваемость пойдет в рост или государство проведет агитацию, еще вакцинируется где-то 50-100 тысяч человек.

Но Украина с 2016 года покончила с программой иммунопрофилактики. Хотя она устанавливала четкие графики, показатели и главное ответственное лицо, которое в случае невыполнения обозначенных мероприятий можно привлечь к ответственности.

Об этой проблеме регулярно рассказывает экс-начальник Главной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас. В конце октября эпидемиолог отметил, что в проекте бюджета-2020 на эпидемический фонд, из которого должен формироваться резерв антидотов, предусмотрено 160 тысяч гривен (426,6 тыс. руб.). А потребности эпидфонда для оперативной закупки нужных медикаментов и реакции на вспышки эпидемий составляет около 150 млн гривен (400 млн руб.), то есть в 1000 раз больше.

Окончательная и принятая депутатами версия госбюджета-2020 не учла эти потребности, поэтому эпидфонд наполнен только на 160 тысяч гривен (412,38 руб) И, по словам Протаса, эти деньги лежат без дела. Хотя и на этот мизер можно было бы закупить вакцин от гриппа при стоимости 200-300 грн/шт (515,4 — 773,2 руб.).

На данный момент в наличии есть такие вакцины: A/H1N1 Брисбен, A/H3N2, B/Колорадо (новый вирус викторианской эволюционной ветви) и B/Пхукет (ветвь Yamagata, старый вирус, который уже не один сезон приходил в Украину). Правда, СМИ в конце 2019 года писали, что в Киеве и Киевском регионе жесткий дефицит антидотов.

Трагедия стучится в дверь

Между тем, доступ к качественной медицине в Украине сокращается вследствие медреформы, происходит так называемая оптимизация. Рука у реформаторов поднялась в том числе и на Центр гриппа и института инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук Украины (членом которого является Ольга Голубовская). Ему грозит ликвидация.

В рамках реорганизации Национальной академии медицинских наук им. Богомольца планируется закрыть десять НИИ, сокрушается руководитель общественной организации «Национальная медицинская палата Украины» Сергей Кравченко.

«Ежегодно в Украине растет заболеваемость, а койко-мест для стационарного лечения становится меньше. Сокращается количество лечебно-профилактических учреждений, которые относятся к объектам социальной инфраструктуры. А такие объекты сокращать по Конституции запрещено», — сказал он.

Согласно данным доктора-общественника, за 28 лет в стране были уничтожены все участковые больницы, которые приближали стационарную медицинскую помощь к сельскому населению. А на селе живут 40% (17 миллионов) украинцев, которые могут довольствоваться только первичной медико-санитарной помощью — семейной медициной.

«В селах еще кое-где остались фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и профилактории. Там работают патриоты профессии, врачи первичного звена. Но, как правило, это люди предпенсионного или пенсионного возраста, которые сегодня-завтра уйдут на пенсию и никто их не заменит. А чтобы покрыть потребность Украины в семейных врачах, их количество нужно увеличить вдвое. Близится катастрофа», — резюмировал Кравченко.