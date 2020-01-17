В рамках дела об импичменте Дональда Трампа Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал переписку Льва Парнаса с влиятельными политиками Украины, в том числе Юрием Луценко, Арсеном Аваковым, Игорем Коломойским. Многое в этой переписке открывается - и уровень собеседников, и уровень их отношений, и отношение к тому, что они обсуждают

Парнас — неформальный представитель адвоката Трампа Руди Джулиани, который пытался навести связи с украинскими политиками, а сейчас находится в США под следствием по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

В этой переписке много интересного и по сути, и по форме. В частности (и именно это заботит больше всего американцев), Луценко и Парнас обсуждали, как убрать посла США в Украине Мари Йованович. Комитет по разведке обнародовал факты о том, что во время каденции в Украине Посла США Мари Йованович, за ней осуществлялась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказу граждан США.

Политтехнолог Тарас Березовец считает, что Украина из этого скандала не сможет выйти сухой из воды: «Истории с импичментом Трампа благодаря Зеленскому оказалось недостаточно. И теперь Украине могут ещё инкриминировать и нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях в части нарушения прав дипломата. Скандал касается обнародованных Washington Post и The New York Times фрагментов переписки партера Руди Джулиани Льва Парнаса с окружением Зеленского и республиканцем Робертом Хайдом. В них Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США узрел указания на то, что за тогдашним послом США в Украине Мари Йованович осуществлялась негласная слежка и вмешательство в ее личную корреспонденцию по просьбе заинтересованных американских граждан. Чтобы было понятно, по меркам США это уже мегаскандал, поскольку американцы крайне чувствительны к безопасности и сохранению иммунитета своих дипломатов, особенно после убийства посла Кристофера Стивенса в Бенгази в 2012 году. Отрадный факт, что впервые с начала скандала с импичментом не стали отсиживаться в кустах и Нацполиция оперативно возбудила криминальные дела. И правильно сделали, что дабы снять любые подозрения, сразу предложили ФБР принять участие в расследовании. Это первый логичный шаг в двусторонних украинско-американских отношениях за длительное время. Хотя повод для этого такой неудачный. Главное, убедить американцев в том, что спасать честь мундира никто не будет».

Кроме того, Министерство внутренних дел спешно обнародовало на свой странице в "Фейсбуке" заявление о приверженности праву и международным конвенциям: «МВД Украины в соответствии с требованиями международного и национального законодательства гарантирует защиту, безопасность и неприкосновенность дипломатов любого иностранного государства на территории Украины, в том числе представителей дипломатического корпуса Соединенных Штатов Америки. В МВД приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января, следователями Палаты Представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

Позиция Украины — не вмешиваться во внутриполитические дела Соединенных Штатов Америки. Однако в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства. Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории. В соответствии с международными механизмами министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании».

И здесь участие министра Авакова будет очень своевременным, поскольку в обнародованных документах фигурирует также Арсен Борисович. Бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем Телеграмм-канале написал: «Вы уже слышали, комитет по разведке Конгресса США официально опубликовал переписку, которую вел решала Джулиани Лев Парнас с украинскими и американскими чиновниками. Среди прочего, Парнас переписывался с министром Арсеном Аваковым. Основной массив их переписки касается того, как Аваков безрезультатно пытался организовать контакт Владимира Зеленского с Руди Джулиани. Еще Аваков дал Парнасу охрану, когда тот прилетал в Киев. Но самое интересное мало кто заметил. Это то, что Аваков… решает вопросы на железной дороге. Так, в одном из сообщений Парнас попросил содействия Авакова для одной из частных компаний, которая не получила должной поддержки на Львовской железной дороге. Аваков пообещал "посмотреть". "Спасибо", — ответил Парнас. То есть даже в Америке уже известно, что Аваков решает по "железке". И только полная перезагрузка в отрасли может что-то поменять».

На этот факт влияния Авакова на решение вопросов по железной дороге Лещенко неспроста обратил внимание, поскольку в декабре 2019 года он стал членом наблюдательного совета в "Укрзализнице". Напомним, что именно Сергей Лещенко обнародовал так называемую "черную бухгалтерию" Партии регионов, в которой фигурировал глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. В результате Манафорт лишился не только должности, но и свободы. А Рудольф Джулиани после своего визита в Киев открыто называл Лещенко «врагом президента США Трампа» и обвинил его во вмешательстве в американские выборы. Словом, на свет всплывают все новые подробности тесной и непрозрачной взаимосвязи американских и украинских высокопоставленных лиц. Причем и республиканцы, и демократы. В преддверии выборов президента США в войне компроматов все методы хороши.

Чего только стоит манера общения и степень доверительности в беседах Льва Парнаса и Юрия Луценко. И если первый — неофициальное лицо, то Луценко (на минуточку!) на тот момент генеральный прокурор. Здесь и шутки про «нового посла США», и про иммунитет от Америки, и про славу Украины:

13 марта 2019 года. Юрий Луценко: Извини, но все это просто за*бало. Я не получил визита. Мой Первый не получил них*ра. Я готов вздуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще большего. Мы — все. Вы — потом. Это нечестно.

Лев Парнас: Юра, дорогой!!! Давай завтра на свежую голову поговорим!!!

20 марта. Парнас: Юра, поздравляю!!! Сегодня ты стал политическим деятелем Мирового Уровня!!! Слава Украине!!!

21 марта. Луценко: Ну что меня вздувают заявлением Госдепа о том что я вру. Спрашивается на*уй мне эти приключения, особенно за 10 дней до выборов? Причем в Госдепе говорят что мои заявления идут на пользу коррупционерам. Ах**нная помощь Украине.

28 марта. Парнас: Юра меня просили лично тебе предать что Америка тебя поддерживает и в обиду не даст как бы ни выглядело сейчас это скоро все обернется и будет в правильных руслах. Чтоб ты знал о тебе здесь разговаривают как о настоящем герое Украины.

Луценко: У меня есть распечатка платежей burisma на Seneca. На пару млн.

Парнас: Ты можешь прислать

Луценко: Передам через нового посла:)

14 мая. Парнас: Когда успокоишься наберешь меня. Я жду твоего звонка.

Луценко: Я спокойный как х*й после акта.

16 мая. Луценко: Еду с женой. Вам пи*дец.

17 мая. Парнас: Юра, набери меня.

Луценко: Ни *уя. Я не хочу в два часа ночи работать на Америку.

Парнас: Понял.

21 мая. Луценко: Настроение говно. Страна на краю пропасти.

Парнас: Держись, я скоро буду.