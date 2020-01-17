«Мы живем по системе международного американского права». Эксперты о причинах и последствиях катастрофы «Боинга»

В четверг, 16 января, в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в рамках проекта «Украинское досье» прошла пресс-конференция «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия». Эксперты обсудили последствия катастрофы и назвали тех, кому она могла быть выгодна

Это произошло как будто не с Украиной

Катастрофа украинского пассажирского «Боинга» объясняется результатом серии трагических ошибок и совпадений. В Киеве за инцидентом последовала странная реакция. Связь с лайнером прервалась 8 января, ночью, однако эксперты вместо того, чтобы вылететь на место катастрофы сразу, отправились туда ночью 9-го, потому что ждали президента, напомнил директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Украинский «Боинг» в Иране сбил бумеранг судьбы © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Все заявления Зеленского о расследовании и компенсации ранее уже сделал президент Ирана Хасан Рухани», — продолжил доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, обратив внимание на то, что, вероятно, это произошло из-за запоздалой реакции штаба президента.

Вместе с тем Рудяков добавил, что «в определенных кругах планировали раскачать тему о русском следе», но до серьезного уровня поднять обсуждение не удалось.

Убийство Сулеймани — акт террора

Эхо катастрофы прозвучало по всему миру, началось же все с убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Многие эксперты придерживаются мнения, что он являлся одной из самых влиятельных персон страны и определял внешнюю политику Ирана в большей степени, чем министр иностранных дел.

Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга" © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Член Совета Федерации России Олег Морозов обратил внимание на международно-правовые аспекты акции Соединенных Штатов, которые открыто взяли ответственность за убийство генерала в третьей стране — Ираке.

«Началась эта трагическая история с убийства иранского генерала. С правовой точки зрения — это акт террора. Потому что он убит на территории третьего государства. Даже Сталин не признавался в ликвидации своих врагов за рубежом. Когда не работают международно-правовые институты, фактор случайности становится одним из ключевых», — заявил сенатор.

США нанесли сильнейший удар по Организации Объединенных Наций, ее Совбезу и всей системе международных отношений, считает директор «Центра изучения современного Ирана» Раджаб Сафаров.

«Трамп вероломно разрушил переговорный процесс по ядерной сделке, идущий уже 12 лет. В НАТО удивились этой акции, арабские страны боятся. ООН также Трамп принизил этим решением. И теперь он оправдывается, что Сулеймани — монстр… Также это удар про престижу и суверенитету Ирака. Трамп теперь врет, говорит о ликвидации террористов», — также сообщил он.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что сложившаяся система международно-правовых отношений появилась после развала СССР и так и не начала работать, до этого ее не существовало.

«Это иллюзия, что мы жили по нормам международного права. Мы жили при эпохе сдерживания. Самолеты сбивали и до этого. Ранее ни о каком международном праве не говорилось, и во всех договорах шла речь о деэскалации», — заявил он.

Аналогично данной позиции и видение проблемы обозревателем МИА «Россия сегодня» Владимиром Корниловым.

«Трамп сказал Европе, что повышает пошлины на автомобили из ЕС на 25%, если они не введут санкции против Ирана — вот вам все международное право», — рассказал эксперт.

Кому выгодна дестабилизация в Иране?

На данный момент существуют разные версии о тех, кто сбил самолет, рассказал Дробницкий.

«Одни говорят, что это ПВО Корпуса стражей Исламской революции, другие — что Минобороны Ирана, после чего начались сообщения о внутреннем конфликте внутри страны. Это и нужно было США — ослабить Иран», — считает эксперт.

Игра на трагедии. Противники Зеленского пытаются использовать авиакатастрофу в Иране против президента © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Убийство Сулеймани, легенды противостояния иранского народа, гения спецопераций — а в какой еще стране на похороны первых лиц выйдут миллионы?— было выгодно Израилю. Господин (госсекретарь США Майк. — Ред.) Помпео известен как представитель лобби Тель-Авива, он не отягощен моральными принципами и упрашивал об этом (президента Дональда. — Ред.) Трампа при каждой встрече. Трамп после дал команду на ликвидацию», — рассказал он.

Корнилов при этом обратил внимание на реакцию руководства самого украинского авиаперевозчика на инцидент.

«Вина Ирана в том, что в период обострения конфликта они не закрыли воздушное пространство. Проводим параллели с 2014 годом и ситуацией на Украине», — рассказал он.

Есть международное право, а есть американское право

Предыдущие администрации США не решались на подобные акции, даже притом, что Сулеймани переигрывал всех соперников в регионе по отдельности, напомнил Мирзаян.

«Имеет ли право страна ликвидировать своих врагов на территории других стран? Можно. Но можно ли ликвидировать первых лиц? Потом ведь все кровью умоются», — рассказал политолог.

По словам Рудякова, для США не существует никаких международных норм, они пользуются правом сильного.

«Есть международное право, а есть американское право. Вспомним, когда (США. — Ред.) крушили Боснию, Сербию. Они это концептуализировали: есть доктрина упреждающей самообороны. Помпео рассказывает сказки о том, что Сулеймани хотел взорвать четыре посольства», — продолжил эксперт.

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! Дело об импичменте Трампа передано в Сенат США © AP, Susan Walsh | AP, Susan Walsh | Перейти в фотобанк Искандер Хисамов продолжил обсуждение, напомнив о воспоминаниях бывшего хозяина Белого дома Билла Клинтона.

«Как говорил ранее Клинтон о случае с Левински: потому что это было можно», — рассказал он.

Как мир ответит США

Мирзаян считает, что с Трампом можно говорить только с позиции силы: он понимает и уважает только тех лидеров, которые отвечают ему аналогичным образом.

«Россия была первой страной, которая бросила откровенный вызов США. Россию пытались наказать, но выстояли. И это может мир противопоставить Вашингтону: прецеденты и время», — сообщил он.

После того, как все игроки на международной арене станут отвечать на подобные действия США, их «могущественность» и монолитность будет сходить на нет», — рассказал Сафаров, вспоминая ответный ракетный удар Ирана по американским военным базам.

Дробницкий же усомнился в эффективности ответа Тегерана.

«Третьего человека в стране Иран разменял на взорванный бетон на взлетке базы США. Не нужно переоценивать значение этого удара», — возразил он.

Член Совфеда напомнил собравшимся о словах президента РФ Владимира Путина о важности сохранения баланса на международной арене, прозвучавших в его послании к Федеральному собранию.

«Либо мы все играем по правилам, либо живем по принципам США и играем без них», — сказал Морозов.