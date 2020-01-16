Правительство Великобритании обновило рекомендации для туристов, собирающихся посетить Украину. Соответствующие подробные инструкции опубликованы на сайте госучреждения. И выяснилось, что поддерживающее морально и финансово Украину правительство Великобритании видит ситуацию вовсе не в радужных тонах, скорее даже наоброт

«Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCO) не советует совершать поездки в Донецкую область, Луганскую область и Крым, — пишут эксперты из британского МИД. — Ситуация в Киеве и других районах за пределами Донецка и Луганска в целом спокойная. Однако события на Украине быстро развиваются. Вы должны сохранять бдительность на всей территории Украины, регулярно следить за новостями в СМИ, подписываться на оповещения по электронной почте и читать наши советы о том, как вести себя в момент кризиса за рубежом».

Также правительство Великобритании акцентирует внимание на том, что ситуация с безопасностью в юго-восточных частях Донецкой и Луганской областей Украины остается крайне нестабильной, и приводит данные ООН о 13 тысячах погибших. При этом британский МИД напоминает, что политическая ситуация нестабильна и в Киеве и может нести угрозу британцам: «Публичные демонстрации проходят регулярно. Обеспечение безопасности протестов подразумевает закрытие дорог. Вы должны избегать всех демонстраций и проявлять особую осторожность на общественных мероприятиях. В Киеве чаще всего протесты происходят в районе майдана Незалежности и правительственных зданий, таких как Верховная Рада (здание парламента) и Национальный банк Украины. Следите за информацией о возможных угрозах безопасности. Вам следует избегать демонстраций и публичных собраний, поскольку даже мирные протесты могут стать насильственными». Беспокойный нейтралитет. Белоруссия отменяет турпоездки на Украину © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Также туристам предлагается ознакомиться с описанием политической ситуации на Украине — как в таких условиях функционирует общественный транспорт, каковы рекомендации украинских служб по внутреннему перемещению туристов по территории страны. Британским путешественникам предлагаются подробные инструкции по посещению Донбасса и Крыма. За разрешением на въезд на эти территории следует обратиться в Государственную пограничную службу Украины.

А вот поездка в Крым по Керченскому мосту грозит британцам санкциями: «В этом случае вы рискуете получить штраф или быть арестованными, и на вас может быть наложен запрет на поездки». Власти Великобритании предупреждают, что участие в боевых действиях на Донбассе будет приравнено к терроризму и по возвращении на родину британцы понесут наказание: «Если вы отправляетесь в Восточную Украину, чтобы сражаться или помогать другим вовлеченным в конфликт, ваша деятельность может быть приравнена к преступлениям против британского закона о терроризме или других законов, и вы можете быть привлечены к ответственности по возвращении в Великобританию».

Кроме того, британских путешественников предупреждают об опасности преступлений на территории Украины на расовой почве: «Серьезные преступления против иностранцев относительно редки, но инциденты случаются. В некоторых случаях нападения были на расовой почве. Путешественники азиатского или афро-карибского происхождения и лица, принадлежащие к религиозным меньшинствам, должны проявлять особую осторожность».

В памятке туриста особое внимание уделено криминогенной ситуации в Киеве и растущему уровне преступности. В ней описаны самые распространенные виды афер, мошенничества в ресторанах, общественном транспорте и даже при романтических связях с женщинами. Правительство Великобритании предостерегает своих граждан и рекомендует быть бдительными. Также туристы предупреждаются о возможности отравления в местах общественного питания.

«Будьте внимательны, вероятны уличные преступления и мелкие кражи, случаи которых в Киеве возрастают. Иностранцы могут казаться выгодными целями. По возможности не гуляйте в одиночестве поздно ночью по темным или плохо освещенным улицам. Не оставляйте документы или деньги в своем автомобиле. Храните ценные вещи и денежные средства в безопасном и недоступном для глаз месте, особенно в людных и туристических местах и в общественном транспорте, где работают карманники и похитители сумок. Воровство в транспорте является распространенным явлением. Не оставляйте напитки или еду без присмотра, так как их могут отравить. Остерегайтесь принимать напитки от случайных знакомых».

По последним данным, по итогам 2018 года Украину посетили более 116 тысяч британских граждан.

Выводы

При всей своей антироссийской направленности и безусловной поддержке Украины в ее конфликте с РФ, неоднократно подтвержденных в заявлениях и действиях, правительство Великобритании тем не менее, когда дело доходит до обеспечения безопасности своих граждан вынуждено декларировать:

1. Расцвет преступности в столице и других городах Украины.

2. Фактически подтверждается, что правоохранительная система Украины, с точки зрения правительства Великобритании, не может обеспечить безопасность иностранных граждан.

3. Великобритания, не признавая Крым российским, вынуждена ограничивать свободу передвижения своих граждан в этой части европейского континента, что противоречит международным правилам.