Вечером 13 января в Киеве произошла крупнейшая за последнее время техногенная катастрофа: один из самых больших торгово-развлекательных центров Киева и Украины Ocean Plaza затопило кипятком. В результате пострадало семь человек. Их госпитализировали с ожогами. Причина ЧП - изношенность инфраструктуры

Вечер понедельника 13 января надолго запомнится тем киевлянам и гостям украинской столицы, которые решили провести его в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza. Около семи часов вечера по местному времени (20:00 по Москве) его первый этаж начало заливать кипятком. Люди пытались спасти из ставшего западней торгового центра. Так, соцсети облетело видео, где мужчина пытается выбить стекло в ресторане грузинской кухни, находящемся в Ocean Plaza.

Кипяток был и на улице. Он подмыл дорогу, по которой ехали маршрутка и троллейбус. Находившихся там семерых человек удалось спасти.

Причиной произошедшего стал прорыв теплосети. По своим последствиям он стал самым масштабным за последнее время.

Ветшающая инфраструктура

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем сообщении поздно вечером 13 января описала причину произошедшего.

«Вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате в созданное отверстие частично попало маршрутное такси», — описывалась последовательность того, что происходило в нескольких кварталах от центра Киева.

Информация о событии поступила спасателям в 20:38. На место выехали дежурные подразделения 27-й государственной пожарно-спасательной части. «Творился настоящий ад, люди спасались в продуктовых тележках»: самый большой торговый центр Киева залило кипятком © kiev.informator.ua

«Спасатели эвакуировали из маршрутного такси четверых пассажиров, а также трех граждан из рядом стоящего троллейбуса, который оказался в паровой завесе. Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения пятерых человек. Спасатели вынесли из здания одну потерпевшую, которая получила ожоги ног. Пострадавшую передали работникам медицинской службы», — указывалось в сообщении.

В другом сообщении ГСЧС указывалось, что на 7:00 14 января (8:00 по московскому времени) подтоплений нет, а вода сошла сама по себе.

Многие киевляне уверены: эта техногенная катастрофа — далеко не последняя. Напротив, она может положить начало целому ряду катастроф.

«Ну что же, «поздравляю» киевлян с первой толковой техногенной катастрофой. И это, к сожалению, только начало», — указывает живущая в Киеве юрист Татьяна Монтян.

Ей отчасти повезло — она живет на левом берегу Днепра, а значит, ее катастрофа не коснулась. Прорвало магистральную трубу ТЭЦ-5, которая обеспечивает отоплением и горячей водой половину правого берега столицы.

Замглавы Киевской городской государственной администрации Пётр Пантелеев попытался утешить тех киевлян, которые пострадали от трагедии. Вечером 13 января он заявил, что происходит переподключение домов на резервные источники и никто не останется без отопления.

«Мы прогнозируем, что без тепла ни один дом не останется, поскольку есть возможность переподключить абонентов на другие сети теплоснабжения», — отметил он.

Некоторые из киевлян шутят, что стоимость пролившейся горячей воды включат в квартирные платежки. Кто-то раздает советы, как выжить в современной столице Украины.

«Памятка для Smart-жителя Smart City. Киевлянин, идешь на улицу? Собираешься ехать в маршрутке, метро, авто? Помни: Оушен Дни всегда близко. Потому: не забудь надеть гидрокостюм, взять ласты, маску, баллоны с кислородом, аптечку первой помощи, веревочную лестницу, багор, ломик, фонарик, рацию, резиновую лодку… Камера формата Go Pro будет в тему. Завещание также не будет лишним. Помни, приключения всегда начинаются вдруг», — гласит первый из восьми советов политолога Юрия Романенко.

В остальных он тоже советует сохранять бдительность и быть готовыми ко всему.

Но в целом жителям украинской столицы не до шуток. Они прекрасно понимают, что произошедшее у станции метро «Лыбедская» — первая ласточка.

Победные шаги декоммунизации

Большая часть инфраструктуры досталась современной Украине от СССР. И за почти три десятка лет независимости она износилась и обветшала. Толком же инфраструктурными проблемами никто не занимался.

«Последний день Помпеи по-украински, или настоящая декоммунизация. Вы можете построить 150 красивых жилищных комплексов. 50 торговых центров. И даже организовать 50 километров велодорожек. А потом рванет советская канализация, советская труба, и все это смоет г***ом. Теплотрассы, канализация, стратегические инфраструктуры — это последнее, на чем держится Вторая Украина республика. И вот и железо догнивает», — уже не шутя, а серьезно комментировал произошедшее в украинской столице тот же Романенко.

Пр иронии судьбы, прорыв произошел на «декоммунизированной» улице — киевлянам более привычно другое название улицы Антоновича — улица Горького.

Журналист Андрей Манчук тоже указывает на то, что советская инфраструктура уже не выдерживает.

«В центре Киева очередной по счету прорыв теплосети. Совковые трубы устали — больше, чем на тридцать лет независимости, их не хватает <…> Тут многие патриоты хотели объявить войну Тегерану. Идите, Кличко войну объявите», — пишет он в Facebook.

Упомянутому им мэру Киева Виталию Кличко сейчас нелегко: он в больнице с проблемами с ухом.

«Океан Плаза в кипятке, маршрутка провалилась под асфальт. А где же Кличко?— спрашиваете вы? Отвечаем — ухо спасает! «Виталий Кличко, мэр Киева, сегодня в срочном порядке вернулся в Киев из США. Прилетел рейсовым самолетом и прямиком отправился к отоларингологу. По информации «Страны», сейчас он находится в Александровской клинической больнице, где ему прооперировали ухо. Мэр плохо себя чувствовал и приехал к доктору с температурой под 40. «Виталий Владимирович отменил все встречи из-за плохого самочувствия», — рассказали нам в окружении мэра. Когда выпишут — неизвестно», — сообщает замглавреда издания «Страна» Светлана Крюкова.

А пока киевлянам только и остается, что подтрунивать над самими собой и украинскими политиками. Украинский пиарщик и медиаменеджер Владимир Петров в своем Facebook предлагает экс-премьер-министру Украины Арсению Яценюку, который ранее заявлял, что будет молиться за Австралию, где бушуют пожары, помолиться за торгово-развлекательный центр в Киеве.

«Арсений Петрович, помолитесь, пожалуйста за Оушен Плазу», — указывает Петров.

Но за всем этим так и остается нерешённым вопрос, что делать с ветшающей инфраструктурой украинской столицы. Сейчас некогда прекраснейший город-сад превратился в один из самых опасных городов Европы. И дело не только в том, что на городских улицах стали увереннее себя чувствовать преступники, а сам уровень насилия во всей Украине вырос с начала войны в 2014 году. Ведь небезопасно не только на улицах, но и в торговых центрах, ресторанах, на дорогах и в обычных домах. Кто знает, какая труба и где не выдержит в следующий раз?