Год тому назад Пётр Порошенко отправился в Стамбул за пресловутым томосом для так называемой Украинской православной церкви. Борьба за «самостоятельную» церковь была важной частью предвыборной кампании экс-президента. Впрочем, и томос ему не помог. Но мировое православие оказалось на грани раскола

Понятно, что с признанием поместными православными церквями томоса для новосозданной «Православной церкви Украины» (ПЦУ) сразу же возникли проблемы. В январе 2019 года священник УПЦ, протоиерей Геннадий Шкиль так описал расстановку сил: «На сегодняшний день «томос» Архондониса (Вселенского патриарха — Ред.) категорично не признали РПЦ, Польская ПЦ, Сербская ПЦ, о непризнании заявили предстоятели Антиохийской и Кипрской ПЦ. А это означает, что за ними стоят 546 епископов, 44 428 священнослужителей, 41 213 приходов, 1277 монастырей и около 103 356 000 верующих. Это по всем показателям, кроме монастырей, составляет большинство православного мира».

Вода камень точит: в течение года «Православная церковь Украины» (ПЦУ) была признана некоторыми поместными церквями (Элладская церковь и Александрийский патриархат). По мнению профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислава Петрушко, кампания признания «ПЦУ» другими поместными церквями может продолжиться и в будущем. Отметим, сам этот замешанный на большой политике процесс вносит серьёзный разлад в ряды православных.

Предстоятель Албанской православной церкви, архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий призвал как можно скорее провести Всеправославный собор с тем, чтобы преодолеть раскол, вызванный предоставлением томоса для Украины. Украинская православная церковь переживет любые гонения, а «ПЦУ» сгинет как роса на солнце — Белашко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Церковные события прошедшего года создали новую реальность с очевидным вовлечением геополитических интересов и выгод. Эту новую ситуацию нельзя игнорировать прямо или косвенно. Предоставление автокефалии православной церкви Украины не принесло желаемого православного единства и мира, как это было со всеми предыдущими случаями предоставления автокефалии», — говорится в послании.

По словам предстоятеля, «очевидное политическое давление с обеих сторон подрывает духовный авторитет православной церкви, а мобилизация безответственных людей для высмеивания тех, кто выражает отличные мнения, и в то же время лести тем, кто их поддерживает, подрывает межправославный диалог в критический для православия момент».

Откладывать опасно: «Современные технологии усиливают шум, растерянность и смятение среди православных, и доверие к православию в современном мире уменьшается»…

«Новая реальность» в церковной жизни возникла и внутри Украины: после получения томоса немедленно случился раскол уже у самих раскольников: схлестнулись амбиции главы «Киевского патриархата» Филарета (Денисенко) и главы ПЦУ Епифания (Думенко). Дошло до того, что филаретовцы вступили в противостояние с Нацгвардией. К тому же обострился процесс рейдерских захватов храмов: теперь «выселяют» общины, не желающие переходить из канонической Украинской православной церкви в церковь, так сказать, «правильную».

О накале страстей можно судить по сухим строчкам новостных лент: «Иеромонах»-уголовник из ПЦУ избил священника и прихожан канонической церкви на Черниговщине»; сторонники ПЦУ при поддержке праворадикалов и полиции проникли в храм УПЦ под Тернополем; во двор настоятеля храма УПЦ под Ровно бросили бутылку с горючим веществом… Церковь на Украине: томософрения продолжается © пресс-служба президента Украины/Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины/Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Государство, пусть формально и отделённое от церкви, не дремлет. Министр культуры Украины Владимир Бородянский в начале ноября 2019 года заявил, что Украинская православная церковь должна переименоваться, чтобы обозначить свою связь с Русской православной церковью (РПЦ): дескать, в период войны (надо понимать — с Россией?) следует обозначить, «кто есть кто». Кроме того, по словам министра, нужно выполнять закон, а закон о переименовании церкви, чей руководящий центр находится в РФ, был подписан ещё бывшим президентом Украины Петром Порошенко 22 декабря 2018 года. (Отметим, в УПЦ не раз напоминали о своей независимости, о том, что управляющий центр находится в Киеве.)

Это требование Бородянского имело политический отклик: глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук усмотрел в этом продолжение командой Зеленского политики Порошенко, воплощениями которой в церковных делах «стали получение томоса и рейдерские захваты храмов и имущества УПЦ».

Вся эта суета вокруг томоса имеет вполне предсказуемые последствия для церкви, уже зафиксированные социологами. В ноябре Центр Разумкова обнародовал результаты ежегодно проводимого исследования «Государство и Церковь на Украине», которые свидетельствуют, в частности, о снижении роли религии в обществе. Так, если в 2018 году верующими себя считали 71,7% респондентов, то в 2019 году — 66%. Речь не только о православных, и снижение как будто бы и не очень значительное, но — тенденция… Выросло за год количество неверующих (как убеждённых атеистов, так и «сомневающихся»). При этом постепенно снижается число доверяющих Церкви.

С другой стороны, в беседах с верующими выясняется, что многие и многие вполне здраво оценивают возню политиков вокруг церковных вопросов и вполне отчётливо видят, какие цели эти деятели на самом деле преследуют. Как отметил один из собеседников издания, «Бог им (политикам. — Ред.) судья… а Бог поругаем не бывает».