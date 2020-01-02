Украинская тема в западных СМИ на протяжении 2019 года присутствовала практически постоянно, но с разной интенсивностью. Пики интереса пришлись на период завершения кампании по выборам президента страны, время ожидания оглашения нового состава Кабмина и недели, когда решался вопрос быть или не быть украинскому транзиту российского газа в Европу

В промежутках между этими событиями издания коллективного Запада дежурно отрабатывали тему «отдайте Украине Крым», «почему Брюссель не хочет давать Киеву новые кредиты» и «когда же мы будем делить наш (в смысле украинский) чернозем». Делалось это довольно вяло, но с обязательным подчеркиванием: мы все видим, все помним и все, что у вас (в смысле Украины) еще осталось непроданного, непременно по-братски распределим между нами.

Парафраз на тему выборов

Началось все с заявлений, что «40 кандидатов в президенты (до таких размеров действительно разрастался список претендентов на высший пост в государстве — прим. ред.) — это и есть настоящая демократия». С прозрачными намеками, что уж такой опытный политик, как Порошенко, искусно рассеявший электорат по целой роте кандидатов в президенты, легко обыграет какого-то комедианта. Но по мере приближения дня голосования стало меняться не только мнение западной прессы относительно будущего победителя, но и терминология, употребляемая в материалах о человеке, лидировавшем в соцопросах.

Иностранные журналисты сошлись во мнении, что «людей раздражает президент, не посадивший ни одного взяточника» и потому, скорее всего, рулить страной в ближайшие годы будет не Петр Порошенко. Верить в то, что главой Украины станет Владимир Зеленский западные пресс-аналитики упорно не хотели, даже в середине марта осторожно высказываясь, что «шансы у троих (двое названных плюс Юлия Тимошенко прим. ред.) примерно равные». Поворот в мышлении иностранных политологов произошел 1 апреля, когда были объявлены данные первого тура. ИноСМИ во-первых, дружно отметили, что «комедиант раскатал кондитерского магната в лепешку», а во-вторых, так же хором, стали демонстрировать, будто не неожиданно прозрели, а заранее знали, что так оно и будет. Но просто не хотели демонстрировать свою прозорливость, дабы не сглазить удачу Зеленского. После чего сообщили, что Украина переживет все, что угодно. Даже президента-комика» и мгновенно перестали употреблять в отношении Зеленского термин «клоун», окончательно перейдя на «комедиант» с обязательной приставкой «бывший».

«Где ж ему гениев-то взять?»

Пережив победу «мистера Зе», зарубежные СМИ успокоились и постарались успокоить не только своих читателей, но и правителей евросоюзных стран и США, заявив, что «править у Зеленского не получится. Но хоть поцарствует» За этими словами скрывалась надежда на сохранение Украиной прежнего курса на раскачивание слепой и неумной ненависти к России, что даст возможность под шумок вползти на территорию российской соседки тем транснациональным компаниям, которые еще не успели это сделать, и обвить своими щупальцами те отрасли украинской экономики, которые —очевидно по недосмотру администрации г-на Порошенко — еще остались в живых.

Продолжая риторику о необходимости завершения гениально задуманных, но так практически и не начатых предыдущим президентом реформ, издания «партнеров» честно признались, что «Украина нужна США только в качестве тарана против России», дружно согласились, что государство со столицей в Киеве сидит в капкане крепко и никуда не денется от западных охотников, ибо команде Зеленского для управления страной и производства каких-то самостоятельных действий требуется совершить невероятное. А именно: взять откуда-то политический опыт, овладеть знаниями в сфере экономики и понравиться народу. Чтобы решить такую сложную триединую задачу, у нового президента «в команде должны быть сплошь гении и вундеркинды», а взять их в стране, мозги из которой бегут быстрее некогда самого быстрого украинца в мире Валерия Борзова, просто неоткуда.

Холод — не тётка

Поставив успокаивающий себя и других диагноз, европейская пресса напомнила сильным мира сего, что «Украину пора делить. Без ее участия» и позволила себе расслабиться в ожидании обещанного Зеленским прекращения конфликта в Донбассе и освежая в памяти, что есть такое Минские соглашения и чем они грозят. Ленивое пережевывание последней темы тянулось практически до 9 декабря, когда в результате Парижского саммита норманнской четверки выяснилось, что на имплементации «Минска — 2» настаивают трое участников квартета, а четвертому, который собственно и должен выполнять упомянутое соглашение, решительно наплевать на мнение Германии, Франции и России, решивших, что альтернативы «Минску» нет.

Зеленский вспомнил, что плюрализм мнений есть одна из европейских ценностей, которую кто-то должен охранять. И если Париж с Берлином этого не могут или не хотят, то за всех придется отдуваться Киеву. Которому, в итоге, оказалось не до того, поскольку «уж зима катила в глаза» и выяснилось, что до окончания срока действия договора с Россией по газу остались считанные дни, а Европа и не думает связывать Москву по рукам и ногам и обязывать Кремль подписывать контракт на выгодных для Украины условиях. Как раз наоборот: ЕС продемонстрировал серьезную обеспокоенность нерешенной проблемой транзита, грозившей жителям Европы провести наступившую зиму в квартирах с бодрящей, то есть весьма прохладной, температурой.

Страны Евросоюза к тому времени уже на собственном опыте убедились, что Москва отступать со своих позиций не будет, «Северный поток 2» достроит и формировать ВВП Украины своими выплатами по чуть ли не ежедневно штампуемым в Киеве миллиардным искам не намерена. Потому Европа через своих пресс-агентов известила Украину, что вроде бы не собирается участвовать в газовой войне ни на чьей стороне и готова на любые компромиссы, лишь бы быть зимой с газом. На практике это выразилось в целой серии публикаций в европейских газетах, содержавших рекомендации, услышать которые в Киеве явно не рассчитывали. Украинские партнеры объявили Украине через свои медиарупоры, что ей прежде всего следует согласиться с уходом Крыма. Хотя, конечно, сделано это было не в манере совета старшего брата младшему, как заключение стороннего наблюдателя. Выразилось это в виде констатаций «Крым молча признают де-факто российским». «У Запада нет решения вопроса Крыма в пользу Киева»

А когда увидели, что Киев все ещё не понял, насколько позиция Европы по Крыму становится серьезной, добили экономикой, пообещав «Признать Крым российским и снять Киев (если там все-таки не поймут — прим. ред.) с довольствия»

И наконец, поставили жирную точку, посоветовав и «от Донбасса дипломатично отказаться и ждать туманного будущего».

Такая «стрельба очередями» подействовала, в команде Зеленского пришли к выводу, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца и пошли на подписание пятилетнего контракта о транзите, обнулив все свои мечты о десятках миллиардов долларов, которые им якобы должна Москва просто потому, что Киев «так видит».

Год инопресса завершила вздохом облегчения «Европе — газ, Украине — чек», хотя некоторые неевропейские издания недовольно буркнули, что «Зеленский выбросил белый флаг ради денег».