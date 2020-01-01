Три главные Крысы украинской политики

2020 год по восточному календарю пройдет под покровительством Белой металлической Крысы. В отличие от традиционного Нового года год Крысы наступит немного позже - 25 января 2020 года. Крыса открывает 12-летний лунный цикл китайского календаря. Издание Украина.ру выяснило, кто из украинских политиков рожден в год Крысы

Считается, что появление Крысы в начале очереди было не совсем честным, — она забралась на спину Быка и тем самым потеснила все остальные знаки. Рожденные в год Крысы люди сообразительны, находчивы и разносторонни. Но есть и отрицательные качества, например, чрезмерная импульсивность. Они обладают сильно развитой интуицией, легко привыкают к новым людям и смене обстановки. По причине чрезмерного любопытства люди-Крысы зачастую склонны к смелым авантюрам.

Стальная Крыса украинской политики. Юлия Тимошенко

«Палец в рот не клади» — именно так астрологи описывают характер людей, родившихся в год Железной Крысы. Железная Крыса Юлия Тимошенко, рожденная в 1960 году, дважды была главой правительства, общий срок ее пребывания в этой должности составляет почти 1050 дней. Крыса — знак очарования и агрессивности. И «леди Ю» полностью соответствует этой характеристике.

Крыса хорошо чувствует себя в периоды стабильности, но с трудом находит свое место во времена перемен. Однако ее навыки особенно ценны именно в моменты кризиса. Говорят, что если Железная Крыса сможет использовать свои основные качества, она добьется известности и симпатии окружающих. Она всегда будет стремиться к тому, чтобы вращаться в высших кругах среди влиятельных людей.

Первое премьерство бывшей газовой принцессы, политической заключенной и, наконец, пламенной революционерки, началось триумфально. За Тимошенко проголосовали беспрецедентно много — 373 народных избранника. В рабочий кабинет глава правительства принесла раскладушку, чтобы дневать и ночевать на работе: как настоящая Крыса, Тимошенко сама была готова трудиться день и ночь, заставляя окружающих делать то же самое.

В июле 2005 года американский журнал Forbes назвал Тимошенко третьей по влиятельности женщиной планеты и внес ее в топ-100 женщин мира.

Женщинам-Крысам приписывают безупречное чувство прекрасного, изысканный вкус, стилистическое совершенство. Тимошенко частенько появлялась на страницах таблоидов с новыми прическами и даже становилась законодательницей моды.

В правительственном здании Юлия Тимошенко в первое свое пришествие пробыла всего полгода. Украина за это время пережила бензиновый и сахарный кризисы. Вместе с тем Тимошенко инициировала самую удачную за историю независимости приватизационную операцию — "Криворожсталь". Предприятие продали в прямом эфире почти за $5 миллиардов, которые, правда, лишь залатали бюджетные дыры. Еще одна попытка Тимошенко так же удачно продать Никопольский завод ферросплавов закончилась поражением премьера. Ссоры в «оранжевой команде» стали одной из причин увольнения Тимошенко в сентябре 2005-го. У Тимошенко открылось третье дыхание. Зачем ветерану украинской политики земельный Майдан? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В разгар «газовой войны» 2009 года Юлия Тимошенко, которая на то время вновь была премьер-министром Украины, прибыла в Москву, где несколько часов общалась без свидетелей со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как настоящая Крыса, Тимошенко обаятельна и общительна. Свое опасное очарование она постоянно пускает в ход и злоупотребляет им без удержу. Ночью 18 января Путин и Тимошенко объявили о достижении согласия относительно нового контракта о газоснабжении. При этом цена и условия контракта долгое время оставались секретом. 20 января "Газпром" возобновил поставки газа на Украину.

Газовый контракт Тимошенко неоднократно критиковали за крайне невыгодные для Украины условия, что принесло стране убытки в миллиарды долларов. В 2011 году Печерский суд приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы. Бывшего премьера признали виновной в превышении служебных полномочий и совершении действий, повлекших тяжкие последствия для государства.

Из тюрьмы Юлию Тимошенко освободила «революция достоинства». На столичном Майдане Юлия Владимировна появилась в инвалидном кресле, но на ногах у политика были замечены лабутены — туфли известной модной марки на высокой платформе. Выступление «узницы режима Януковича» собравшиеся встретили свистом.

Тогда казалось, что на политической карьере Тимошенко можно поставить жирный крест, тем более что от нее отвернулись ключевые члены ее команды. Но запас прочности у Крысы большой. Иногда ею овладевает тоска и уныние, но она упорно преодолевает все трудности и испытания.

«Леди Ю» как настоящей Железной Крысе присуще знание человеческой психологии, умение участвовать в интригах, собирать и распространять информацию. При этом Крыса всегда ясно осознает, как можно эксплуатировать чей-то труд, черпать доход из того или иного явления или пользоваться благосклонностью. Не стоит забывать, что рожденные в год Крысы — хорошие ораторы и великолепные критики, они упорны и хитроумны. Крысы порой слишком долго колеблются, прежде чем принять важное решение. Отсутствие отваги они компенсируют упорством и терпением, но, будучи загнанны в угол жизнью или обстоятельствами, Крысы способны на отчаянные поступки. Вот и Юлия Тимошенко, немного поколебавшись и наконец нащупав под собой почву, сделала решительный рывок на политический олимп. Если бы не вдруг возникший на президентской гонке Владимир Зеленский, Железная Крыса украинской политики в 2019 году вполне могла бы стать президентом Украины.

Водяная радикальная Крыса. Олег Ляшко

Люди, рождённые в год Водяной Крысы, как утверждают астрологи, часто попадают в политику, становятся видными общественным деятелями. Водяная Крыса была бы идеальна, если бы чаще реализовывала не только на словах, но и на деле свои природные способности и не так рьяно прятала недостатки, которые всё равно проявляются. Ярким представителем Водяных Крыс в украинском политикуме можно заслуженно считать Олега Ляшко.

Водяные Крысы предпочитают скорее плыть по течению, нежели бороться с ним. Они расчетливы и наблюдательны. Человек, рожденный под этим знаком, будет демонстрировать качества, необходимые для того, чтобы усилить свое влияние в интересующих его сферах жизни. Образ сермяжного хлопца из провинции Олег Ляшко примерил на себя давно. Ляшко — экспрессивный, резкий, играющий на публику, но при этом действительно оказывавший серьезное влияние на процессы в украинском парламенте. Он всегда был участником множества скандалов, при этом уверяет, что является "честнейшим человеком, которого постоянно пытаются оболгать".

Водяные Крысы инстинктивно понимают симпатии и антипатии других людей и знают, как угодить тем, кто может им помочь. Поэтому Ляшко как эпатажный политик на парламентской трибуне и Ляшко на интервью в собственном кабинете — два разных человека. Шоу, в которое он обращает каждое появление на публике, явно приносит ему дивиденды. Однажды Олег Ляшко вышел на парламентскую трибуну с небольшим белым мешочком, из которого с едва сдерживаемой улыбкой выгреб полные ладони земли. По-деревенски, растягивая звуки, он спросил у тогдашнего министра аграрной политики: "Когда вы в последний раз босым ходили по земле? Когда нюхали ее? Когда целовали?" Он тут же поцеловал образец почвы и продолжил выступление с черным от земли ртом. Депутаты были в шоке, простые украинцы — в восторге. Олег Ляшко: политический шоумен на службе украинских олигархов © Facebook/Олег Ляшко

Интуиция у этой Водяной Крысы может достигать масштабов предвидения. Следуя ей, Ляшко не отличается верностью и не раз менял политических партнеров, противореча своим же заявлениям. В парламент Ляшко попал с третьей попытки. В 1998-м снял свою кандидатуру, в 2002-м занял лишь третье место в мажоритарном округе, а в 2006-м пробился таки в депутаты благодаря проходному месту в списке "Блока Юлии Тимошенко". После того как Ляшко из БЮТ исключили, он не стеснялся жестко критиковать своего бывшего лидера.

В 2011 году Олег Ляшко обзавелся собственной политической силой — "Радикальной партией Олега Ляшко". На каждых последующих выборах он и его политсила набирали все больше голосов. Сбой произошел лишь на парламентских выборах 2019 года. Во время парламентской гонки Ляшко и его команда не смогли переориентироваться на новую политическую реальность и удержать избирателя. На этих выборах его трагедия заключалась в том, что Ляшко — комик-любитель. Сейчас в политику массово зашли профессиональные актеры, шутники, сценаристы и шоумены. На их фоне лидер "Радикальной партии" выглядел как бледная китайская подделка.

Как известно, материальная сторона жизни имеет для Крыс огромное значение, так как Крыса не привыкла себе в чем-либо отказывать. Крыса страстно стремится к богатству. И Ляшко любит богатство точно так же, как его тотемное животное. Биография этого политика яркий пример того, как стать миллионером, не имея бизнеса и не получив наследства. В декларации за 2016 год Ляшко указал активы — 30 млн грн ($1,24 млн). Из них 21,2 млн наличными, 2 млн в банках, 7 млн наличными у гражданской жены Роситы. Весной 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины заподозрило народного депутата в незаконном обогащении. Основанием для возбуждения уголовного производства стало расследование программы "Наши деньги". В материале журналисты рассказали о движимом и недвижимом имуществе семьи депутата и его бизнес-интересах. В частности, в течение 2016-2017 годов политик, который формально никогда не имел бизнеса, приобрел дом за 15 миллионов гривен ($620 тыс.), еще один за 5 миллионов гривен ($210 тыс.) купила его гражданская жена. Но и у Роситы нет никакого бизнеса, у нее из источников доходов имеется только муж — народный депутат.

Впрочем, за будущее Ляшко вряд ли стоит волноваться — такая деятельная и предприимчивая Крыса нигде не пропадет и продолжит реализовывать свои недюжинные таланты. Ведь не просто же так в начале ноября уже отставной нардеп подстерег председателя комитета Рады по вопросам энергетики Андрея Геруса в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Несколько раз ударил оппонента и порвал ему рубаху. Драка была затеяна в лучших драматических традициях политика — все снималось на камеру. Видео, выложенное Ляшко на Facebook, быстро стало вирусным и попало на все телеканалы. Радикал во время потасовки обвинял Геруса в сдаче интересов Украины и попрекал лоббированием импорта российской электроэнергии. В ответ Герус назвал Ляшко лоббистом интересов Рината Ахметова и его энергетических компаний, которые зарабатывают на дорогой электроэнергии. Как утверждают астрологи, любая Крыса предпочитает жить хитростью, а не трудом. Она многого достигает в жизни за счет других, работающих на нее в поте лица. В худшем случае она может стать гениальным паразитом.

Вовлеченная в какую-нибудь тайную, нелегальную или скрытую сделку, Крыса, будучи очень умным животным, наслаждается своими преимуществами в любой ситуации. Что же касается взаимоотношений с другими, она ведет себя скованно и скрытно.

Деревянная Крыса на самокате. Алексей Гончарук

На востоке утверждают, что Деревянная Крыса — успешная и пробивная. Чувство собственного достоинства заставляет её всё время что-то делать, чтобы быть на виду и в гуще событий. Ей важно мнение окружающих о её деловых и моральных качествах.

Вполне соответствует этим характеристикам действующий украинский премьер Алексей Гончарук, который из небытия пробился к вершинам власти. Он, как многие в нынешнем правительстве, — выходец из ориентированной на Запад когорты получателей грантов. И до своего назначения главой Кабмина он трудился в организации "Офис реформ" BRDO, которая работала на гранты посольств западных стран. Близок к отчислению. Ослабление Гончарука и раздражение Зеленского © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Его политическая карьера началась в 2014 году, когда Гончарук стал членом партии "Сила Людей", но в том же году партия на парламентских выборах набрала лишь 0,11% голосов. Кстати, на парламентских выборах 2019-го некоторые СМИ писали, что "Сила людей" может навязать конкуренцию "Слуге народа" и две партии чуть ли не являются главными соперниками. Конечно, этого не случилось, и Алексей Гончарук, как настоящая Крыса, сбежал к Зеленскому, когда ему предложили высокую должность.

Как и его тотемное животное, Гончарук не любит публичность. В открытых источниках нет информации о его семейном положении, детях или родителях. Из-за этого в интернете через Телеграм-каналы и аккаунты известных персон стали распространяться слухи о нетрадиционной ориентации премьер-министра.

Внешне человек, рожденный в год Деревянной Крысы, выглядит уверенным в себе, харизматичным и чаще всего придерживается делового стиля одежды. Вот и Гончарук всегда предпочитает классический стиль — костюмы-тройки, сорочки и туфли. Как и Тимошенко, Гончарук часто экспериментировал с прической — в разные эпохи своей карьеры он был похож на поэта-лирика, мушкетера и сотрудника советского НИИ.

Несмотря на свой эгоизм, Деревянные Крысы ищут всеобщего одобрения и даже восхищения. Возможно, именно этим объясняется появление Гончарука в коридорах Кабмина верхом на самокате. Из-за стремления вызвать восхищение у адептов прошлой власти Гончарук влип в громкий скандал, явившись на концерт ультраправой рок-группы "Сокира Перуна». Его фотографию на сцене опубликовал лидер радикальной организации С14 Евгений Карась. Организовал концерт обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько. Потом, конечно, премьер был вынужден публично оправдываться и говорить, что не имел представления, кого приглашают организаторы на концерт по случаю Дня защитника Украины.

Как известно, Крысы скрытны. Вероятно, именно этим объясняется то, что Гончарук засекретил заседания правительства, отменив прямую трансляцию и отказав в доступе журналистам.

Астрологи утверждают, что одна из причин, по которой Деревянная Крыса много работает, — это стремление к безопасности и постоянное беспокойство о будущем. А беспокоиться Гончаруку есть о чем. В последние дни все чаще можно видеть предпосылки скорой отставки молодого правительства Алексея Гончарука. В какой области найдет себе применение отставной премьер — большой вопрос, поскольку, как оказалось, Гончарук получал диплом юриста "негосударственного образца" и не является доктором философии в области права, хотя перед назначением на должность он именно так себя именовал.