2019 год можно назвать началом земельного кризиса на Украине. Пришедшие к власти политические силы попытались в «турборежиме» принять закон, разрешающий свободную продажу сельскохозяйственных земель. "Слуги народа" даже успели принять его в первом чтении и торопились закрыть вопрос до конца года. В стране начались массовые акции протеста

Верховная Рада Украины 13 ноября поддержала в первом чтении законопроект о разрешении продавать и покупать земли сельхозназначения, отменив мораторий, который действовал около 18 лет. "За" проголосовали 240 народных депутатов. Из них 227 — от "Слуги народа", которых пришлось убеждать лично президенту, спешно приехавшему в Раду и, по неподтвержденной информации, даже угрожавшему распустить парламент. Голосование было действительно критическим — на следующий день на Украину приезжала миссия МВФ, и нужно было продемонстрировать реформы.

Согласно законопроекту, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на с/х земли смогут граждане Украины и украинские юрлица, а также в порядке исключения граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже, по крайней мере, 3 года пользуются украинскими землями (арендуют, например). Бои за землю на фоне пустого бюджета. Что обсуждают в соцсетях 20 декабря © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Законопроект предусматривает определенные ограничения — в одних руках может быть не более 35% земель территориальной общины и не более 8% области; не более 0,5% всех сельхозземель Украины.

В случае продажи земельного участка преимущественное право на его приобретение предоставляется арендатору, если он готов заплатить соответствующую цену, а в случае проведения аукциона — если арендатор готов заплатить самую высокую предложенную в ходе торгов цену.

Граждане, которые имеют право постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения земельными участками, а также арендаторы, которые переоформили право постоянного пользования земельными участками, имеют право на выкуп земель в собственность с рассрочкой до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке участков, без земельных торгов.

Закон должен был вступить в силу с 1 октября 2020 года.

Народ против

Ключевым аргументом, побудившим депутатов монобольшинства отдать свои голоса, стало обещание серьезно доработать законопроект ко второму чтению, в частности, законодательно запретить доступ иностранцев к покупке земли до проведения референдума и сократить количество земель «в одни руки». Изначально планировалось начать рассмотрение законопроекта во втором чтении до 20 декабря. Власти было важно во что бы то ни стало успеть принять закон до конца года. Аграрный комитет парламента продолжал заседания, в закрытом режиме рассматривая тысячи поданных правок.

Ничья земля Украины: националисты перекрыли дороги, а Зеленский обратился к нации © РИА Новости, Павел Пахоменко | Перейти в фотобанк

Однако анонсированные изменения в законопроект не остановили массовых протестов. Тем более что согласно результатам социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 22-25 ноября, 64% украинцев не поддерживают решение Рады о внедрении рынка земли. Положительно действия парламента оценили только 29%. А если бы земельный вопрос вынесли на референдум, то 59% украинцев проголосовали бы против продажи земли, и только 22% — за.

17 декабря под зданием Рады собралось около 15 тысяч протестующих представителей агросектора. Еще несколько сотен перекрыли автомобильные трассы по всей стране. Это были самые массовые фермерские протесты с 2015 года, когда под давлением внешних кредиторов парламент отменял основную льготу в аграрной отрасли — спецрежим НДС. Во время митинга под парламентом произошли стычки с правоохранителями, был применен слезоточивый газ.

19 декабря колонна сельхозпроизводителей перегородила Крещатик, а в регионах опять были блокированы дороги, в том числе на пограничных пунктах пропуска.

20 декабря Рада ушла на новогодние каникулы, так и не приняв земельный закон. Однако на последнем заседании парламента спикер Дмитрий Разумков поручил аграрному комитету до 10 января провести восемь заседаний, на которых им нужно рассмотреть все поправки к законопроекту о рынке земли. А перед тем как разойтись до Нового года, все депутатские фракции и группы в Раде подписали меморандум о совместной подготовке закона ко второму чтению.

Тектонический разлом

Украина владеет землями, составляющими 5,7% территории Европы, — это 60,3 млн га. Из них почти 70% — это плодородные сельскохозяйственные угодья. По состоянию на 2019 год 45% украинцев отметили, что являются собственниками земель. В селе землю имеют 70%, в городе — 44%. Так, в Государственном земельном кадастре зарегистрировано 18,3 млн земельных участков. Из них 87,8% участков находятся в частной собственности, 6,7 % — в государственной, а 5,5 % — в коммунальной.

Приоритетное право покупки земли будут иметь арендаторы при условии оплаты по той цене, по которой она продается. Эксперты отмечают, что законопроект позволяет сконцентрировать в руках одного лица большое количество земельных участков, что создает риски владения крупными агрохолдингами большей частью украинских сельскохозяйственных земель. Тем более, что государство не предложило фермерам удобные и дешевые финансовые инструменты для покупки земли, чтобы они могли конкурировать с крупными агрохолдингами, которые смогут скупать землю без проблем. В руках десятки крупнейших латифундистов Украины сейчас почти 3 млн га, а это около 7% всех земель сельхозназначения. Рэп, Кива и хардкор. Как проходило ночное заседание аграрного комитета Рады © Facebook/Ілля Кива

Экономический аналитик Александр Рябоконь считает, что хаотичность попыток нынешней украинской власти в вопросе отмены моратория на свободный оборот сельскохозяйственных земель говорит об отсутствии обдуманной цели и разработанной программы земельной реформы.

«Нет ответа и на вопрос: какая социально-экономическая цель реформы? Если перераспределить землю среди крупных отечественных и, со временем, зарубежных латифундистов, то, действительно, достаточно ввести в действие закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», завершить инвентаризацию земель и упорядочить Государственный земельный кадастр. Если цель — сформировать широкую и устойчивую сеть мелких и средних фермерских хозяйств, решить вопрос безработицы на селе, то вышеозначенных действий крайне мало. Нужна серьезная и обеспеченная ресурсами государственная субсидионная программа по поддержке оных, как минимум, в среднесрочной перспективе: деньги, производящаяся сельхозтехника, посевной материал, удобрения, страхование, программы выкупа произведенной продукции и пр. Этого нет!» — сказал в комментарии Украина.ру Александр Рябоконь.

Земля — это последний ресурс Украины, и она будет продана за долги — Шеслер © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Как считает экономист Алексей Кущ, на Украине вокруг вопроса рынка земли происходит столкновение двухконтроверсионных сил, которые летят навстречу друг другу, как два локомотива по одной колее.

«Первый несущийся «локомотив» — это скрытые драйверы открытия рынка земли — крупные агрохолдинги и западные финансовые спекулянты, которые хотят получить дополнительный актив… Второй «локомотив» — это фермеры, обычные крестьяне. Украина не настолько урбанизирована, как другие европейские страны, и у нас очень большая прослойка сельского населения — в селах проживает 12 миллионов человек.

И эти два «локомотива» могут реально столкнуться, и может произойти колоссальный социальный взрыв. Потому что на Украине, как видно из классики, земля — это всегда война за межу и чьи груши, которые падают через забор. С украинскими традициями гайдамацких или гражданских войн при нашей политической и экономической «стабильности» только и не хватало сейчас такого тектонического разлома в результате открытия рынка земли», — сказал Александр Кущ в интервью Украина.ру