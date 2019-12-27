Партия «Слуга народа» неубедительно выступила на выборах в ОТО, увольнения губернаторов стали результатом битвы групп влияния в окружении Зеленского, а газовые соглашения между Россией и Украиной – компромисс, благодаря которому выиграли все стороны

Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Выборы в ОТО: бренд «Слуга народа» не сработал

В воскресенье, 22 декабря, в ряде областей Украины прошли местные выборы в недавно организованные объединенные территориальные общины (ОТО). Всего 380 000 граждан избирали представителей 69 сельских, 16 поселковых и 1 городской общин в 21 областях. Явка избирателей составила от 14% до 54%.

Партия Зеленского «Слуга народа» не победила, но и не проиграла на этих выборах. Дело в том, что даже победа самовыдвиженцев даёт партии возможность взять их под контроль, поскольку местные власти без финансирования из центра — не власти.

Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов называет прошедшие выборы репетицией «полноценных», запланированных на осень 2020 года местных выборов на Украине.

Здесь не работают политические бренды. О чем говорят выборы в территориальных общинах Украины © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк — прогнозирует эксперт.

Экономист и политолог Александр Дудчак не понимает, зачем было «менять нормально работающую систему, но они все это дело проводят под лозунгом повышения полномочий местным общинам». Он добавляет, что на самом деле это выглядит как передача финансовой ответственности из центра в регионы без соответствующей финансовой поддержки.

Выборы подтвердили, что на таком уровне политические бренды, если и работают, то очень слабо, отмечает директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Он говорит, что люди голосуют за известных им кандидатов, которые известны не как политические лица, а как хозяйственники: «поэтому там получилось, что самодвиженцы — это те, кто работал на выборных должностях».

«Самовыдвиженцы получили больше голосов, чем представители политических сил, включая «Слугу народа», для которой этот результат, конечно, неудовлетворительный. Самовыдвиженцы, местная элита, получили 43 должности, а остальные — чуть больше 30. Поэтому это подтвердило общую тенденцию, что на таком уровне люди голосуют, не оглядываясь на политиков», — сообщил эксперт.

Зеленский уволил губернаторов: кадровая чехарда продолжается, «своих» у президента нет

Во вторник, 24 декабря, президент Зеленский уволил двух губернаторов — Закарпатской и Львовской областей, поскольку посчитал их работу недостаточно эффективной. Должностей лишились соответственно Игорь Бондаренко и Маркиян Мальский.

«Не потому, что они какие-то люди неопытные или не чисты на руку, как говорится, а потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата», — пояснил Зеленский.

Мальский и Бондаренко пробыли на должностях менее полугода.

Бно-Айриян рассказал, почему его уволили с должности губернатора Киевской области © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Милованова, и прочих чиновников, считает Александр Дудчак.

«В принципе действительно нельзя сказать, что не обосновано решение Зеленского. В общем-то это очередная команда после госпереворота 2014 года, которая не работает на благо Украины», — рассказал эксперт.

Владимир Корнилов недоумевает, какой результат могли дать люди, которые были назначены всего несколько месяцев назад и толком еще не успели поработать.

«Я так понимаю, что это результат жестокой закулисной борьбы внутри команды Зеленского за распределение ресурсов», — заявил политолог.

Увольнения, скорее всего, связаны с внутренней борьбой, которая идёт среди групп влияния в окружении Зеленского. Та группа, которая назначала этих людей, отступила, а пришли другие, говорит Павел Рудяков.

«В нескольких материалах об этой истории проскочила тема, что там пошли серьезные коррупционные дела, назначение на должности за деньги… Которыми занимались не сами губернаторы, а кто-то от их имени. История с назначением на должности за взятки никуда не делась, она продолжается», — сообщил эксперт.

В целом же у президента нет кадров, которым он мог бы доверять и которые могли бы работать, как ему хочется, добавляет Рудяков, поэтому эта чехарда будет продолжаться и на губернаторском уровне, и в первом квартале 2020 года на министерском уровне.

Переговоры по транзиту газа: не провал, но и не триумф Украины

В четверг, 26 декабря, в Вене продолжились переговоры российской и украинской делегаций, направленные на формализацию и исполнение договоренностей о транзите газа.

Споры о победителях и проигравших в газовых переговорах. Что обсуждают соцсети 23 декабря © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Эта сделка — действительно компромисс, потому что каждой из сторон пришлось чем-то пожертвовать, считает Александр Дудчак.

И Европа может быть довольна, и Украина получила гарантии, что будет получать и дальше доходы от транзита газа, и Россия тоже очень вовремя получила возможности транзита.

Судить о том, кто тут выиграл, а кто нет, довольно сложно, отмечает Владимир Корнилов. Звучали заявления с украинской стороны, что это полный провал Украины, что это сдача и «зрада» (предательство), но звучали подобные голоса и с российской стороны, «поэтому, наверное, истина где-то посередине, на то они и компромиссные соглашения, где обе стороны пришли к своей финансовой выгоде, уступив в чем-то другой стороне».

Государство Украина не выиграло, украинские граждане, промышленные и частные потребители тоже не выиграли, потому что цена только вырастет, подчёркивает Павел Рудяков. При этом выиграли корпорации — «Газпром» и «Нафтогаз».

«Для государства Украина это даже если и победа, то в среднесрочной перспективе чревата если не убытками, то недополучением прибыли. Если бы договаривались раньше, больше внимания уделяли переговорному процессу, преследовали реальные национальные экономические интересы, то тогда бы условия могли бы быть лучше. Поскольку довели до войны откровенной и на президентском уровне, и на уровне нефтегазового менеджмента, то получили не самые хорошие условия», — заявил эксперт.

Он поясняет: 40 млрд кубов газа — это предельный объем, который будет требовать дополнительных технологических операций по поддержанию ГТС в рабочем состоянии. Это значит, что будут возрастать расходы. Поэтому для государства Украина это позитив, потому что могло быть еще хуже, но это не выигрыш, не те условия, которые могли бы быть при более гибкой позиции.

Открытие железнодорожной части Крымского моста: счастье крымчан и «зрада» Киева

В понедельник, 23 декабря, Россия официально открыла железнодорожный путь в Крым. Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, по которой будут курсировать поезда с материковой части России на полуостров и обратно.

Крымский мост. Финальная точка интеграции с Россией очень важным событием с любой точки зрения: экономической, политической, исторической, символической. «Восстановление железнодорожного сообщения, которое за 130 с лишним лет прерывалось всего лишь три раза в годы войны и лихолетий, сейчас, когда Украина объявила войну народу Крыма, — это действительно очень важное событие. Я очень надеюсь, как дончанин, что раз железнодорожную блокаду прорвали в Крыму, то прорвут и в Донбассе», — сказал политолог.

Открытие моста — прямая дорожка к росту доходов жителей Крыма за счет туризма, уверен Александр Дудчак.

А Павел Рудяков считает произошедшее хорошим результатом для России и крымчан.

«У нас [на Украине], понятно, это воспринимается как злодеяние, преступление. Это официальная позиция Киева, она никуда не делась. В принципе это политический успех России как государства, большой шаг вперед в развитии инфраструктуры. Крымчане радуются, их можно понять», — подытожил эксперт.