В конце декабря Верховная Рада провалила разработанный Кабмином законопроект о государственном регулировании сферы азартных игр. За законопроект №2285 проголосовали 213 депутатов при необходимых 226 голосах

В этот раз «Слуги народа» не проявили ожидаемого единства мнений. Законопроект правительства предусматривал ограничение количества лицензий игорных заведений и игрового оборудования.

Также предлагается установить обязательную верификацию игроков при приёме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. Документ предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино — это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов — отели от трех звезд.

«Оперативность» полиции, растянутая на 10 лет

Зеленский связывает провал голосования по законопроекту с усилиями лоббистов и собственников нелегальных игорных точек и сетей. На Украине формально вот уже 10 лет действует «Закон о запрете игорного бизнеса», принятый еще правительством Юлии Тимошенко, по которому любые азартные игры, связанные с уплатой и получением игроком денег, считаются незаконными.

Однако операторы нашли формальную лазейку — они назвались лотереями. В ответ на провал законопроекта президент Зеленский объявил войну нелегальному игорному бизнесу и в течение одной ночи сотни заведений закрылись.

Опять договорняки: Рада провалила легализацию казино © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк — заявил глава государства.

В свою очередь генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что правоохранительные органы, которые должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас «крышуют» это направление. СБУ отчиталась о спецоперации по игорному бизнесу. Закрыли 43 подпольных казино и игорных заведений в 6 городах — Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье. Изъяли 33 стола, 293 игровых автомата, 11 рулеток и около 1 млн гривен наличных.

Главе МВД Арсену Авакову, которого считают одним из бенефициаров этого бизнеса, тоже поручили разобраться с нелегальными игорными заведениями.

«Есть много вопросов, которые ассоциируются с министром Аваковым. Много коррупционных вопросов. Например, нелегальный игорный бизнес. Но мы легализируем его нелегальный игорный бизнес», — говорил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

И вот, спустя 10 лет после вступления в силу запрета на игорный бизнес на Украине Аваков «оперативно» распорядился закрыть все залы игровых автоматов. За одни сутки полиция закрыла 5,3 тыс. игорных заведений, а также изъяла из них 2,3 тыс. единиц оборудования на сумму 50 млн грн (около 133 млн руб.).

Одесский журналист Юрий Ткачёв недоумевает, почему же тогда 10 лет не могли справиться с нелегальными казино.

«В общем, большая часть (все, что мы видели, но мы же видели не всё) залов игровых автоматов закрылась через часы после распоряжения Авакова. У меня только один вопрос: значит, всё, что нужно было, чтобы победить игорную мафию, — это издать соответствующее распоряжение? А чего ж вы его тогда ещё 10 лет назад не издали?» — пишет Ткачев.

На это обращает внимание и депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Скубченко: «А кто Зеленскому мешал закрыть все нелегальные казино еще 29 августа?» © Facebook, Александр Скубченко — пишет Дубинский.

Ставка Авакова

По информации телеграмм-канала «Резидент» такое внимание к сфере нелегального игорного бизнеса связано с премьерскими амбициями Арсена Авакова, который курировал игорные заведения.

«Министр МВД совместно с Главой Офиса Президента предложили Владимиру Зеленскому схему как быстро наполнить бюджет. Война против игорных заведений один из пунктов этой схеме, сейчас всех заставят официально потратиться на приобретения лицензий, которые пропишут в новый законопроект, что принесёт в бюджет страны от 50 до 70 миллиардов гривен только за первый год. Арсен Аваков поднимает ставки в борьбе за должность Главы Правительства и отдаёт государству курицу, которая несла золотые яйца для полиции», — сообщает «Резидент».

Однако все тот же Аваков уже рапортовал о закрытии всех нелегальных казино еще 5 лет назад — в декабре 2014 года.

Как отметила 24 декабря на пресс-конференции политический эксперт Александра Решмедилова, Арсен Аваков закрывает эти заведения каждый год. Она усматривает в нынешней атаке на игорный бизнес лишь показуху и желание министров имитировать бурную деятельность в предчувствии перестановок в Кабмине.

Доходы для МВФ

Команда Зеленского отнюдь не ставит перед собой целью закрытие казино, а лишь перенаправление прибыли в карманы МВФ.

Легализация игорного бизнеса была одной из заявленных целей либертарианской команды нового президента. В условиях фактически свершившейся деиндустриализации получать доходы либертарианцы намерены за счет легализации азартных игр, проституции и наркотических средств.

Индустигральная Украина: тройка, семерка, туз, МВФ, лотереи и казино по всей стране © РИА Новости, Артур Лебедев | Перейти в фотобанк

Основным двигателем украинской экономики все в большей степени становятся переводы трудовых мигрантов, которые их нерадивые дети нередко спускают в залах игровых автоматов и онлайн-казино. Однако прибыль от этого бизнеса в основном остается в тени, проходя мимо бюджета, который МВФ требует наполнить, чтобы Украина была платежеспособной.

Игорь Макиевский, председатель Всеукраинского объединения работодателей отрасли отдыха и развлечений, отмечал, что эти инициативы связаны с требованиями МВФ рассчитаться по кредитам.

«Требование МВФ — наполнить бюджет деньгами, чтобы в том числе рассчитываться по обязательствами перед Фондом. Украина говорит — у нас недостаточно средств, а МВФ показывает те отрасли экономики, где эти деньги можно взять, в том числе в игорном бизнесе», — говорит Макиевский.

Еще 20 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо избавиться от «нафталинового постсоветского регулирования».

«Взрослым людям запрещали свободно распоряжаться своим имуществом: землей, валютными ценностями, или запрещали свободно заниматься деятельностью, которая не приносит другим вреда. Например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены», — подчеркнул он.

Затем, во время визита в Турцию (7-8 августа), Зеленский заявил, что вскоре на черноморском побережье будут работать казино.

«Зеленский психанул, обиделся и приказал закрыть игорные заведения» — Крюкова © Facebook, Svetlana Kryukova | Перейти в фотобанк Алексей Гончарук оценивал потенциальные дополнительные доходы в 2-2,5 млрд грн. Однако министр финансов Оксана Маркарова называла сумму в 9 миллиардов грн.

Следует отметить, что нелегальный игорный бизнес на Украине все эти годы процветал, находясь практически в тени. Легализация в той форме, в которой ее предполагает законопроект, владельцам многих заведений не выгодна, прежде всего потому, что предполагает устранение их ларьков с чуть ли не каждого перекрестка в определенные места.

Кроме того, мелким владельцам придется платить больше. Однако для крупных операторов рынка это будет означать зачистку от «мелких» конкурентов, поскольку количество выдаваемых лицензий будет ограниченным.

По сообщениям украинских СМИ, на рынке азартных игр распространено мнение, что главным лоббистом принятия закона выступает букмекерская контора «Пари-Матч», которая установила контакт с Давидом Арахамией, лидером фракции «Слуга народа».

Казино всегда выигрывает

Тот факт, что игорный бизнес за ночь прикрыли, говорит о том, что так же за ночь их могут снова открыть, как только шум уляжется, а крупные операторы переделят сегменты рынка. Проигравшими же в этой схватке за казино окажутся простые украинцы, которые зачастую спускают все свои деньги в казино, так как считают это единственным вариантом улучшения качества жизни.

Такая психология свойственна многим людям из бедных слоев населения. Иных возможностей они не видят. Украинский врач-психиатр Александр Иванов уверен, что такой бизнес необходимо искоренять, а не легализовать.

По его словам, в группе риска находятся именно люди, находящиеся в стесненных обстоятельствах, а таких на Украине очень много.

«Я видел сотни пациентов, оставлявших последние деньги именно в таких точках. Есть, конечно, и богатые игроманы, для которых привлекательны большие, красивые казино или игровые салоны в пятизвёздочных гостиницах, но их несравнимо меньше, это отдельные случаи, а не тенденция», — рассказывает доктор Иванов, комментируя планы по легализации казино.

Напомним, что Украина официально является самой бедной страной европейского континента. Между МВФ, Арсеном Аваковым, депутатами от «Слуги народа» могут, конечно, возникать конфликты по вопросу о том, кто из них будет наживаться, эксплуатируя надежду на последний шанс у бедных граждан этой страны.

Однако, как известно, казино всегда выигрывает, кто бы им ни владел.