Слишком красив для Сталина

Первым исполнителем роли Иосифа Виссарионовича в кино стал уроженец Донбасса, в котором актерская жилка перебила перспективы сделать завидную карьеру в армейских тыловых службах и медицине. Отмечающаяся сегодня знаменательная дата - 140-летие со дня рождения генералиссимуса Сталина - отличный повод вспомнить, как все начиналось на экране

Надо же было такому случиться, но между первым и вторым игровыми фильмами о Великой Октябрьской социалистической революции минуло ровно 10 лет. Сначала Сергей Эйзенштейн выдал в 1927 году, к первой круглой дате, понятно, ленту «Октябрь». А в 1937-м на экраны вышел «Ленин в Октябре», снятый Михаилом Роммом с Борисом Щукиным в главной роли.

Боевое кино: Три поляка, грузин и собака © imdb.com | imdb.com | Перейти в фотобанк Ленин Иосифа Виссарионовича особо выделяет. И вообще с ходу понятно, что в революционных событиях 1917 года этот соратник Ильича играл чрезвычайно важную роль.

Потом, когда наступило время борьбы с «культом личности», фрагменты со Сталиным бесцеремонно повырезали, конечно. То есть кинокартина «Ленин в Октябре», если разобраться, существует в оригинальном и купированном варианте.

Первым роль Сталина сыграл актер Гольдштаб. Фамилия, прямо скажем, не самая ординарная, а учитывая, кого исполнял Семен Леонтьевич (или Львович, в литературе встречаются обе версии), так даже и несколько внезапная. Самое же замечательное, что дебютный исполнитель роли Сталина в мировом кинематографе был родом из Юзовки Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Стало быть, того самого поселка, который в свое время стал городом Сталино, а затем и Донецком.

Плавильный котел Донбасса: русская руда и всероссийские добавки © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

В какой-то момент им овладело беспокойство, охота к перемене мест, и уроженец рабочего поселка отправился в соседний Ростов-на-Дону учиться на врача. Согласитесь, резкий поворот судьбы — из квартирьеров в доктора. Судя по всему, Семен Гольдштаб вообще был энергичным, неусидчивым персонажем. Во всяком случае с берегов Дона он стремительно метнулся на Каспий.

В городе Баку, который, например, видный историк Святослав Рыбас (кстати, автор книги о Сталине в серии «Жизнь замечательных людей») считает наряду с Донбассом одним из пяти центров российской пассионарности, Гольдштаб продолжил медицинское образование в местном вузе. Но параллельно он поступил еще и в театральный техникум. Причем, как показало время, артистическое начало взяло верх. Святослав Рыбас: Пять зон российской пассионарности — Москва, Санкт-Петербург, Донбасс, Урал, Баку © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Доктора из Гольштаба не вышло, зато его стали охотно приглашали играть в различные провинциальные театры. В 1924 году, отточив свой актерский талант в Бакинском театральном техникуме, он поступил в труппу бакинского же театра «Чайка». Затем были Современный театр, поочередно Курский, Кузбасский и Томский драматические театры. С 1935 по 1940 год Гольдштаб служил в Кировском театре имени Кирова.

Портретное сходство с Иосифом Сталиным было подмечено еще во время учебы Семена Гольдштаба в Баку. А оказавшись в штате упомянутого Кировского театра, выходец из Донбасса просто-таки работал Сталиным, других ролей у него просто не было. И вот случился грандиозный карьерный взлет. Артиста заметил Михаил Ромм и пригласил сняться в ленте «Ленин в Октябре».

Премьера фильма состоялась 7 ноября 1937 года. На родине исполнителя Роли Иосифа Сталина, в городе Сталино, зрители увидели киноленту 13 декабря того же года. Корреспондент газеты «Донецкого времени» Евгений Митин нашел в подшивках издания «Социалистический Донбасс» интересную информацию, собственно говоря, анонс предстоящего показа политически важной киноленты:

Кача: Сталин, Фрунзе и Покрышкин летали здесь. Фоторепортаж © Олег Измайлов

— Звонят из доменного цеха. Нам нужно 100 билетов.

— Для индустриального института оставьте 400 билетов.

— Как можно достать билет на фильм?»

Таким, как выясняется, был безудержный ажиотаж в Сталино в 1937 году.

При этом непосредственно товарищу Сталину его двойник на экране решительно не понравился. Иосиф Виссарионович скромно посчитал, что исполнитель его роли излишне красив. Хотя, понятно, что могли быть и другие причины. Кто же знает, что на самом деле думал Сталин?

Плавка, девушка, медведь: Яркая и веселая советская пропаганда © РИА Новости, Михаил Озерский | Перейти в фотобанк Михаил Геловани. И похож, и грузин, да и вообще, отчего-то он гораздо больше приглянулся вождю народов. А мнение такого зрителя игнорировать не годится.

Геловани впервые снялся в роли Иосифа Виссарионовича в 1938 году в картине «Великое зарево». И с тех пор надолго застолбил за собой место главного экранного Сталина Советского Союза.

Отдадим должное, что первого исполнителя, в смысле Семена Гольдштаба, от светлого образа полностью не убрали. Во всяком случае произошло это плавно, не сразу, как-то само собой. В 4 из 5 своих работ в кино Гольдштаб играл «вождя и учителя» и «лучшего друга советских физкультурников», разумеется. Кроме эпохальной картины «Ленин в Октябре» это были, пусть и менее классические, но тоже по-своему звонкие киноленты «Первая конная», «Его зовут Сухэ-Батор» и «Александр Пархоменко».

Умер Семен Гольдштаб в Кирове в 1971 году.