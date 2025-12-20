Слишком красив для Сталина - 20.12.2025 Украина.ру
Слишком красив для Сталина
Первым исполнителем роли Иосифа Виссарионовича в кино стал уроженец Донбасса, в котором актерская жилка перебила перспективы сделать завидную карьеру в армейских тыловых службах и медицине. Отмечающаяся сегодня знаменательная дата - 140-летие со дня рождения генералиссимуса Сталина - отличный повод вспомнить, как все начиналось на экране
Между первым и вторым игровыми фильмами о Великой Октябрьской социалистической революции минуло ровно 10 лет. Сначала Сергей Эйзенштейн выдал в 1927 году, к первой круглой дате, понятно, ленту "Октябрь". А в 1937-м на экраны вышел "Ленин в Октябре", снятый Михаилом Роммом с Борисом Щукиным в главной роли.Но у этого классического фильма имеется и ещё одна важная, историческая, безо всякой натяжки, опция. Там впервые в игровом кино фигурирует образ товарища Сталина. Причём фигура эта среди прочих действующих лиц значительная, Ленин Иосифа Виссарионовича особо выделяет. И вообще с ходу понятно, что в революционных событиях 1917 года этот соратник Ильича играл чрезвычайно важную роль.Потом, когда наступило время борьбы с "культом личности", фрагменты со Сталиным бесцеремонно повырезали, конечно. То есть кинокартина "Ленин в Октябре" существует в оригинальном и купированном варианте.Первым роль Сталина сыграл актер Гольдштаб. Фамилия, прямо скажем, не самая ординарная, а учитывая, кого исполнял Семён Леонтьевич (или Львович, в литературе встречаются обе версии), так даже и несколько внезапная. Самое же замечательное, что дебютный исполнитель роли Сталина в мировом кинематографе был родом из Юзовки Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Стало быть, того самого посёлка, который в свое время стал городом Сталино, а затем и Донецком.Надо сказать, что о Семёне Гольдштабе в широком доступе находится не такая уж обильная биографическая информация. Известно, что отец его служил счетоводом на заводе, мать занималась домашним хозяйством. В Юзовке Семён рос, учился и начал свою трудовую деятельность. Правда, в сфере достаточно далёкой от актерского ремесла. Он работал в военно-инженерной дистанции. Так назывались отделы или управления, обслуживающие войска: расквартирование, ремонт оружия, снабжение и тому подобные хозяйственные и вспомогательные хлопоты… Гольдштаб был как раз по квартирной части.В какой-то момент им овладело беспокойство, охота к перемене мест, и уроженец рабочего поселка отправился в соседний Ростов-на-Дону учиться на врача. Согласитесь, резкий поворот судьбы – из квартирьеров в доктора. Судя по всему, Семён Гольдштаб вообще был энергичным, неусидчивым персонажем. Во всяком случае с берегов Дона он стремительно метнулся на Каспий.В городе Баку, который, например, видный историк Святослав Рыбас (кстати, автор книги о Сталине в серии "Жизнь замечательных людей") считает наряду с Донбассом одним из пяти центров российской пассионарности, Гольдштаб продолжил медицинское образование в местном вузе. Но параллельно он поступил ещё и в театральный техникум. Причём, как показало время, артистическое начало взяло верх.Доктора из Гольштаба не вышло, зато его стали охотно приглашали играть в различные провинциальные театры. В 1924 году, отточив свой актёрский талант в Бакинском театральном техникуме, он поступил в труппу бакинского же театра "Чайка". Затем были Современный театр, поочерёдно Курский, Кузбасский и Томский драматические театры. С 1935 по 1940 год Гольдштаб служил в Кировском театре имени Кирова.Портретное сходство с Иосифом Сталиным было подмечено ещё во время учёбы Семена Гольдштаба в Баку. А оказавшись в штате упомянутого Кировского театра, выходец из Донбасса просто-таки работал Сталиным, других ролей у него не было. И вот случился грандиозный карьерный взлёт. Артиста заметил Михаил Ромм и пригласил сняться в ленте "Ленин в Октябре".Премьера фильма состоялась 7 ноября 1937 года. На родине исполнителя Роли Иосифа Сталина, в городе Сталино, зрители увидели киноленту 13 декабря того же года. Корреспондент газеты "Донецкого времени" Евгений Митин нашёл в подшивках издания "Социалистический Донбасс" интересную информацию, собственно говоря, анонс предстоящего показа политически важной киноленты:"Донецкая прокатная контора выпустила на экраны Донбасса 17 экземпляров фильма "Ленин в Октябре". Фильм с огромным успехом демонстрируется в г. Сталино, Ворошиловграде, Макеевке, Старобельске и др. пунктах. В Старобельске в первый же день демонстрирования фильма билеты в кинотеатре были проданы на пять дней вперёд. В кинотеатре "Комсомолец" (г. Сталино) на просмотре фильма побывало уже свыше 50 тыс. человек. В кинотеатры поступают десятки звонков от организаций на коллективное посещение фильма. В кабинете директора кино "Комсомолец" беспрерывные звонки:- Звонят из доменного цеха. Нам нужно 100 билетов.- Для индустриального института оставьте 400 билетов.- Как можно достать билет на фильм?"Таким, как выясняется, был безудержный ажиотаж в Сталино в 1937 году.При этом непосредственно товарищу Сталину его двойник на экране решительно не понравился. Иосиф Виссарионович скромно посчитал, что исполнитель его роли излишне красив. Хотя, понятно, что могли быть и другие причины. Кто же знает, что на самом деле думал Сталин?Совсем другое дело – актёр Михаил Геловани. И похож, и грузин, да и вообще, отчего-то он гораздо больше приглянулся вождю народов. А мнение такого зрителя игнорировать не годится.Геловани впервые снялся в роли Иосифа Виссарионовича в 1938 году в картине "Великое зарево". И с тех пор надолго застолбил за собой место главного экранного Сталина Советского Союза.Отдадим должное, что первого исполнителя, в смысле Семена Гольдштаба, от светлого образа полностью не убрали. Во всяком случае произошло это плавно, не сразу, как-то само собой. В 4 из 5 своих работ в кино Гольдштаб играл "вождя и учителя" и "лучшего друга советских физкультурников". Кроме эпохальной картины "Ленин в Октябре" это были, пусть и менее классические, но тоже по-своему звонкие киноленты "Первая конная", "Его зовут Сухэ-Батор" и "Александр Пархоменко".Умер Семен Гольдштаб в Кирове в 1971 году.
Между первым и вторым игровыми фильмами о Великой Октябрьской социалистической революции минуло ровно 10 лет. Сначала Сергей Эйзенштейн выдал в 1927 году, к первой круглой дате, понятно, ленту "Октябрь". А в 1937-м на экраны вышел "Ленин в Октябре", снятый Михаилом Роммом с Борисом Щукиным в главной роли.
Но у этого классического фильма имеется и ещё одна важная, историческая, безо всякой натяжки, опция. Там впервые в игровом кино фигурирует образ товарища Сталина. Причём фигура эта среди прочих действующих лиц значительная, Ленин Иосифа Виссарионовича особо выделяет. И вообще с ходу понятно, что в революционных событиях 1917 года этот соратник Ильича играл чрезвычайно важную роль.
Потом, когда наступило время борьбы с "культом личности", фрагменты со Сталиным бесцеремонно повырезали, конечно. То есть кинокартина "Ленин в Октябре" существует в оригинальном и купированном варианте.
Первым роль Сталина сыграл актер Гольдштаб. Фамилия, прямо скажем, не самая ординарная, а учитывая, кого исполнял Семён Леонтьевич (или Львович, в литературе встречаются обе версии), так даже и несколько внезапная. Самое же замечательное, что дебютный исполнитель роли Сталина в мировом кинематографе был родом из Юзовки Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Стало быть, того самого посёлка, который в свое время стал городом Сталино, а затем и Донецком.
Надо сказать, что о Семёне Гольдштабе в широком доступе находится не такая уж обильная биографическая информация. Известно, что отец его служил счетоводом на заводе, мать занималась домашним хозяйством. В Юзовке Семён рос, учился и начал свою трудовую деятельность. Правда, в сфере достаточно далёкой от актерского ремесла. Он работал в военно-инженерной дистанции. Так назывались отделы или управления, обслуживающие войска: расквартирование, ремонт оружия, снабжение и тому подобные хозяйственные и вспомогательные хлопоты… Гольдштаб был как раз по квартирной части.
- РИА Новости, 1920, 02.05.2025
2 мая, 16:00История
Фильм "Щорс": памятник легендарному комдиву, который бандерлогам не снести2 мая 1939 года на экраны советских кинотеатров вышел биографический фильм об одном из наиболее легендарных красных комдивов Гражданской войны Николае Щорсе. Снял его бывший противник героя, бывший петлюровец, а при СССР – знаковый украинский кинорежиссёр Александр Довженко
В какой-то момент им овладело беспокойство, охота к перемене мест, и уроженец рабочего поселка отправился в соседний Ростов-на-Дону учиться на врача. Согласитесь, резкий поворот судьбы – из квартирьеров в доктора. Судя по всему, Семён Гольдштаб вообще был энергичным, неусидчивым персонажем. Во всяком случае с берегов Дона он стремительно метнулся на Каспий.
В городе Баку, который, например, видный историк Святослав Рыбас (кстати, автор книги о Сталине в серии "Жизнь замечательных людей") считает наряду с Донбассом одним из пяти центров российской пассионарности, Гольдштаб продолжил медицинское образование в местном вузе. Но параллельно он поступил ещё и в театральный техникум. Причём, как показало время, артистическое начало взяло верх.
Доктора из Гольштаба не вышло, зато его стали охотно приглашали играть в различные провинциальные театры. В 1924 году, отточив свой актёрский талант в Бакинском театральном техникуме, он поступил в труппу бакинского же театра "Чайка". Затем были Современный театр, поочерёдно Курский, Кузбасский и Томский драматические театры. С 1935 по 1940 год Гольдштаб служил в Кировском театре имени Кирова.
Портретное сходство с Иосифом Сталиным было подмечено ещё во время учёбы Семена Гольдштаба в Баку. А оказавшись в штате упомянутого Кировского театра, выходец из Донбасса просто-таки работал Сталиным, других ролей у него не было. И вот случился грандиозный карьерный взлёт. Артиста заметил Михаил Ромм и пригласил сняться в ленте "Ленин в Октябре".
Премьера фильма состоялась 7 ноября 1937 года. На родине исполнителя Роли Иосифа Сталина, в городе Сталино, зрители увидели киноленту 13 декабря того же года. Корреспондент газеты "Донецкого времени" Евгений Митин нашёл в подшивках издания "Социалистический Донбасс" интересную информацию, собственно говоря, анонс предстоящего показа политически важной киноленты:
"Донецкая прокатная контора выпустила на экраны Донбасса 17 экземпляров фильма "Ленин в Октябре". Фильм с огромным успехом демонстрируется в г. Сталино, Ворошиловграде, Макеевке, Старобельске и др. пунктах. В Старобельске в первый же день демонстрирования фильма билеты в кинотеатре были проданы на пять дней вперёд. В кинотеатре "Комсомолец" (г. Сталино) на просмотре фильма побывало уже свыше 50 тыс. человек. В кинотеатры поступают десятки звонков от организаций на коллективное посещение фильма. В кабинете директора кино "Комсомолец" беспрерывные звонки:
Александр Довженко
13 апреля 2023, 17:56История
"Украинская трилогия" Александра Довженко: прорыв в мировой кинематограф
- Звонят из доменного цеха. Нам нужно 100 билетов.
- Для индустриального института оставьте 400 билетов.
- Как можно достать билет на фильм?"
Таким, как выясняется, был безудержный ажиотаж в Сталино в 1937 году.
При этом непосредственно товарищу Сталину его двойник на экране решительно не понравился. Иосиф Виссарионович скромно посчитал, что исполнитель его роли излишне красив. Хотя, понятно, что могли быть и другие причины. Кто же знает, что на самом деле думал Сталин?
Совсем другое дело – актёр Михаил Геловани. И похож, и грузин, да и вообще, отчего-то он гораздо больше приглянулся вождю народов. А мнение такого зрителя игнорировать не годится.
- РИА Новости, 1920, 17.01.2024
17 января 2024, 16:02История
Броненосец Потёмкин: легенда советского немого киноХудожественный фильм Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потёмкин" вышел 18 января 1926 года. Снимала фильм 1-я кинофабрика Госкино (будущий "Мосфильм"), но фильм был посвящён событиям в Одессе и снимался там же. Ну а влияние его на мировой кинематограф было таким, которое делало его действительно наднациональным культурным явлением
Геловани впервые снялся в роли Иосифа Виссарионовича в 1938 году в картине "Великое зарево". И с тех пор надолго застолбил за собой место главного экранного Сталина Советского Союза.
Отдадим должное, что первого исполнителя, в смысле Семена Гольдштаба, от светлого образа полностью не убрали. Во всяком случае произошло это плавно, не сразу, как-то само собой. В 4 из 5 своих работ в кино Гольдштаб играл "вождя и учителя" и "лучшего друга советских физкультурников". Кроме эпохальной картины "Ленин в Октябре" это были, пусть и менее классические, но тоже по-своему звонкие киноленты "Первая конная", "Его зовут Сухэ-Батор" и "Александр Пархоменко".
Умер Семен Гольдштаб в Кирове в 1971 году.
