Слишком красив для Сталина

Первым исполнителем роли Иосифа Виссарионовича в кино стал уроженец Донбасса, в котором актерская жилка перебила перспективы сделать завидную карьеру в армейских тыловых службах и медицине. Отмечающаяся сегодня знаменательная дата - 140-летие со дня рождения генералиссимуса Сталина - отличный повод вспомнить, как все начиналось на экране

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102590/03/1025900371_0:11:800:461_1920x0_80_0_0_37f5ecbf106e62d6f50fccb9690ff163.jpg

Между первым и вторым игровыми фильмами о Великой Октябрьской социалистической революции минуло ровно 10 лет. Сначала Сергей Эйзенштейн выдал в 1927 году, к первой круглой дате, понятно, ленту "Октябрь". А в 1937-м на экраны вышел "Ленин в Октябре", снятый Михаилом Роммом с Борисом Щукиным в главной роли.Но у этого классического фильма имеется и ещё одна важная, историческая, безо всякой натяжки, опция. Там впервые в игровом кино фигурирует образ товарища Сталина. Причём фигура эта среди прочих действующих лиц значительная, Ленин Иосифа Виссарионовича особо выделяет. И вообще с ходу понятно, что в революционных событиях 1917 года этот соратник Ильича играл чрезвычайно важную роль.Потом, когда наступило время борьбы с "культом личности", фрагменты со Сталиным бесцеремонно повырезали, конечно. То есть кинокартина "Ленин в Октябре" существует в оригинальном и купированном варианте.Первым роль Сталина сыграл актер Гольдштаб. Фамилия, прямо скажем, не самая ординарная, а учитывая, кого исполнял Семён Леонтьевич (или Львович, в литературе встречаются обе версии), так даже и несколько внезапная. Самое же замечательное, что дебютный исполнитель роли Сталина в мировом кинематографе был родом из Юзовки Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Стало быть, того самого посёлка, который в свое время стал городом Сталино, а затем и Донецком.Надо сказать, что о Семёне Гольдштабе в широком доступе находится не такая уж обильная биографическая информация. Известно, что отец его служил счетоводом на заводе, мать занималась домашним хозяйством. В Юзовке Семён рос, учился и начал свою трудовую деятельность. Правда, в сфере достаточно далёкой от актерского ремесла. Он работал в военно-инженерной дистанции. Так назывались отделы или управления, обслуживающие войска: расквартирование, ремонт оружия, снабжение и тому подобные хозяйственные и вспомогательные хлопоты… Гольдштаб был как раз по квартирной части.В какой-то момент им овладело беспокойство, охота к перемене мест, и уроженец рабочего поселка отправился в соседний Ростов-на-Дону учиться на врача. Согласитесь, резкий поворот судьбы – из квартирьеров в доктора. Судя по всему, Семён Гольдштаб вообще был энергичным, неусидчивым персонажем. Во всяком случае с берегов Дона он стремительно метнулся на Каспий.В городе Баку, который, например, видный историк Святослав Рыбас (кстати, автор книги о Сталине в серии "Жизнь замечательных людей") считает наряду с Донбассом одним из пяти центров российской пассионарности, Гольдштаб продолжил медицинское образование в местном вузе. Но параллельно он поступил ещё и в театральный техникум. Причём, как показало время, артистическое начало взяло верх.Доктора из Гольштаба не вышло, зато его стали охотно приглашали играть в различные провинциальные театры. В 1924 году, отточив свой актёрский талант в Бакинском театральном техникуме, он поступил в труппу бакинского же театра "Чайка". Затем были Современный театр, поочерёдно Курский, Кузбасский и Томский драматические театры. С 1935 по 1940 год Гольдштаб служил в Кировском театре имени Кирова.Портретное сходство с Иосифом Сталиным было подмечено ещё во время учёбы Семена Гольдштаба в Баку. А оказавшись в штате упомянутого Кировского театра, выходец из Донбасса просто-таки работал Сталиным, других ролей у него не было. И вот случился грандиозный карьерный взлёт. Артиста заметил Михаил Ромм и пригласил сняться в ленте "Ленин в Октябре".Премьера фильма состоялась 7 ноября 1937 года. На родине исполнителя Роли Иосифа Сталина, в городе Сталино, зрители увидели киноленту 13 декабря того же года. Корреспондент газеты "Донецкого времени" Евгений Митин нашёл в подшивках издания "Социалистический Донбасс" интересную информацию, собственно говоря, анонс предстоящего показа политически важной киноленты:"Донецкая прокатная контора выпустила на экраны Донбасса 17 экземпляров фильма "Ленин в Октябре". Фильм с огромным успехом демонстрируется в г. Сталино, Ворошиловграде, Макеевке, Старобельске и др. пунктах. В Старобельске в первый же день демонстрирования фильма билеты в кинотеатре были проданы на пять дней вперёд. В кинотеатре "Комсомолец" (г. Сталино) на просмотре фильма побывало уже свыше 50 тыс. человек. В кинотеатры поступают десятки звонков от организаций на коллективное посещение фильма. В кабинете директора кино "Комсомолец" беспрерывные звонки:- Звонят из доменного цеха. Нам нужно 100 билетов.- Для индустриального института оставьте 400 билетов.- Как можно достать билет на фильм?"Таким, как выясняется, был безудержный ажиотаж в Сталино в 1937 году.При этом непосредственно товарищу Сталину его двойник на экране решительно не понравился. Иосиф Виссарионович скромно посчитал, что исполнитель его роли излишне красив. Хотя, понятно, что могли быть и другие причины. Кто же знает, что на самом деле думал Сталин?Совсем другое дело – актёр Михаил Геловани. И похож, и грузин, да и вообще, отчего-то он гораздо больше приглянулся вождю народов. А мнение такого зрителя игнорировать не годится.Геловани впервые снялся в роли Иосифа Виссарионовича в 1938 году в картине "Великое зарево". И с тех пор надолго застолбил за собой место главного экранного Сталина Советского Союза.Отдадим должное, что первого исполнителя, в смысле Семена Гольдштаба, от светлого образа полностью не убрали. Во всяком случае произошло это плавно, не сразу, как-то само собой. В 4 из 5 своих работ в кино Гольдштаб играл "вождя и учителя" и "лучшего друга советских физкультурников". Кроме эпохальной картины "Ленин в Октябре" это были, пусть и менее классические, но тоже по-своему звонкие киноленты "Первая конная", "Его зовут Сухэ-Батор" и "Александр Пархоменко".Умер Семен Гольдштаб в Кирове в 1971 году.

