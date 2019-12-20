В пятницу, 20 декабря, на Украине вводят в обращение новую монету – номиналом 5 гривен (около 13,5 рублей). По проекту Нацбанка, новые деньги должны сэкономить государству кругленькую сумму

На монете изображён Богдан Хмельницкий. Новыми деньгами можно платить параллельно с банкнотами номиналом 5 гривен, причём ограничивать украинцев не будут: бумажные «пятёрки» останутся до тех пор, пока их полностью не вытеснят монеты.

«Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ими можно продолжать расчёт — при любых обстоятельствах они останутся действительным платежным способом. Монеты заменят изношенные и поврежденные банкноты соответствующих номиналов естественным образом», — заявили в Нацбанке Украины.

Также в НБУ сообщили, что монеты номиналом 5 и 10 гривен (её планируют ввести с середины 2020 года) должны сэкономить стране около 1 миллиарда гривен (около 2,6 миллиарда рублей), которые сейчас тратятся на печать банкнот.

Гривна потеряла копейки. Краткая история национальной валюты Украины © Yelyzaveta Serhiienko/ Press office NBU

По планам властей, с 1 октября 2022 года на Украине останутся по шесть монет и купюр: монеты 10 и 50 копеек, 1, 2, 5, 10 гривен и банкноты номиналом 20, 50, 100, 200, 500, 1000 гривен.

Украинцев готовят к инфляции

С 1 октября в магазинах Украины перестали принимать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. В течение трех лет обменять монеты можно будет в банке, а потом — только у коллекционеров.

Украинский журналист Сергей Лямец считает, что украинцев так готовят к тому, что гривна продолжит обесцениваться.

«Потому что существует целый ряд закладок, которые обязательно рванут. Первое — это огромная диспропорция между активами и пассивами банков.

Второе — это постоянное накачивание гривневой денежной массы.

Третье — подорванное доверие граждан к национальной валюте.

Четвертое — политика государства по отношению к курсу гривны.

Тысяча с Вернадским. Новая купюра несет украинским патриотам новую «зраду» © Yelyzaveta Serhiienko/ Press office NBU | Yelyzaveta Serhiienko/ Press office NBU | Перейти в фотобанк - пояснил Лямец.

Недолгий срок «жизни» денег

Сегодня самые распространенные банкноты в обращении на Украине — номиналом 200, 100 и 1 грн. Наиболее распространенные монеты — 1, 5, 10 и 25 копеек.

При этом дольше всего, 20-25 лет, «живут» монеты. А из банкнот долгожители — купюры в 500 гривен: служат до 8 лет. Они же самые защищенные. Банкноты в 100 и 200 гривен выдерживают от 5 до 8 лет.

А самые слабые купюры — бумажные 1 гривна: протягивают не больше года.