Побоище 17 декабря 2019 года под Верховной Радой между «Национальным корпусом» и бойцами Национальной полиции и Национальной гвардии оказалось рекордным и по числу пострадавших при этом журналистов

«Наши журналисты пострадали во время столкновений «Нацкорпуса» с силовиками возле отеля "Киев"», — сообщил непосредственно во время событий в Twitter телеканал Hromadske.

Позже на сайте телеканала была опубликована подробная информация: «В частности, журналистку Hromadske Викторию Рощину и оператора Алексея Никулина забрызгали слезоточивым газом, который применили в столкновениях между спецназовцами и митингующими. Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала схватки. Кроме того, в сторону журналистов летели палки от палаток, которые протестующие хотели установить у здания парламента».

⚡️ Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh — hromadske (@HromadskeUA) 17 декабря 2019 г.

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Судя по видео, вырывать телефон у журналистки начали в тот момент, когда рядом с ней стояли активисты «Национального корпуса» (к ним и адресованы реплики Рощиной «Что вы делаете?!»), в данном случае тоже «отличились» националисты. «Тракторный марш» и драка с полицией под Радой. Националисты объединились с фермерами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как и в другом эпизоде, опубликованном на YouTube-канале ведущего NewsOne Андрея Павловского. В ответ на вопрос журналиста Александра Черненко: «При установлении палаток был разрушен асфальт. Это не является основанием, чтобы разогнать митинг?» вождь «Национального корпуса» Андрей Билецкий ответил: «Для того, чтобы бить людей — не является. Но для таких дегенератов, как вы, возможно, и так». И громко постучал костяшками прямо по лбу журналиста. Ну, хотя бы бить или отнимать гаджет не стали…

Впрочем, «правоохранители» превзошли националистов по уровню агрессии. О нападении на своего журналиста сообщило 17 декабря 2019 года в Facebook интернет-издание «Информатор»: «Правоохранители под Верховной Радой били уже задержанных протестующих и напали на журналиста "Информатора"».

На странице издания в Facebook была опубликована видеозапись, на которой видно, как полицейские избивают нескольких лежащих на земле у автозака мужчин, а затем бросаются на снимающего их оператора и вырывают у него камеру.

А вот другой эпизод. «Во время столкновений сотрудники Национальной гвардии и полиции разбили камеру и очки журналиста Радио "Свобода" Сергея Нужненко», — сообщила 17 декабря украинская редакция Радио «Свобода», опубликовав фотографию сломанных очков и камеры. Напомню, что силовики рьяно орудовали резиновыми дубинками, забив некоторых из протестующих до потери сознания.

В ряде случаев понять, кто именно напал на журналистов, просто невозможно. «Нашего оператора Максима зацепило слезоточивым газом», — сообщало на своей странице в Facebook интернет-издание Klymenko Time. Но поливали противников газом из баллонов и нацгвардейцы, и «нацкорпусовцы».

Последний раз так массово «попадали под раздачу» журналисты 3 марта 2018 года при разгоне полицией палаточного лагеря оппозиции под Верховной Радой. Тогда пострадали три журналиста, причем два ощутимо (вчера же — пятеро, из них четыре ощутимо).

Одним из пострадавших 3 марта 2018 года оказался тот же Нужненко, которому подошедший сзади полицейский прямо в лицо распылил слезоточивый газ из баллона. В итоге журналисту пришлось вызвать «скорую».

Пострадал тогда же журналист Hromadske Богдан Кутепов. Позже он сам опубликовал в Facebook фотографию полицейского в камуфляжной форме, маске и шлеме, написав: «Именно этот «космонавт» в ответ на мое представление (как журналиста. — Авт.) пнул меня ногой и сказал: "Выходи, урод нах…"».

Третьим пострадавшим оказался журналист сайта Insider (сейчас политический редактор «РБК Украина») Влад Красинский. В тот же день он опубликовал в Facebook видео столкновений под Верховной Радой, написав: «Мой любимый момент на 7:48. Коп видит, что я стою на тротуаре, на мне висят удостоверения, в руках камера и телефон — «вы кто такой и что здесь делаете?». Затем хватается за газовый баллон, тычет им в лицо, в результате с коллегой просто выносят меня щитом к баррикаде. Сергею Нужненко без прелюдий просто залили лицо газом».