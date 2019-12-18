«В столкновениях принимало участие, может быть, до 500 человек… Часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. Было задержано 26 человек, они находятся в районном управлении. Пострадало 17 полицейских, они обратились к медикам с разными легкими травмами: переломами пальцев, ссадинами на лице, ожогами глаз из-за использования газа. Двое гражданских обратились в больницы, с ними будут общаться полицейские, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах они получили телесные повреждения», — заявил вечером во вторник на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
Аналогичную цифру назвал в эфире телеканала «Наш» и советник министра внутренних дел Шкиряк: «На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которых находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей».
Позже появилась информация и о тяжело пострадавших силовиках. Пресс-служба МВД сообщила вечером вторника: «Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос — делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии, участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.». Офицеру «прилетел» в голову выломанный из мостовой увесистый кусок плитки.
Опять-таки, и цифра в 26 задержанных выглядит заниженной. Непосредственно в разгар событий на интернет-ресурсах организации «Традиция и порядок», колонна которой участвовала в протестах у Верховной Рады, сообщалось о «более полусотне задержанных». Как выяснил затем автор статьи, эта цифра взята непосредственно со слов попавших в ОВД города. История не вполне понятная, прочие националисты принимают цифру в 26 задержанных.
«Сегодня спецназовцы жестоко избили участников мирной акции протеста, которые выступали против распродажи украинской земли, — по итогам событий во вторник заявлялось в Telegram-канале «Национального корпуса». — Это произошло, когда аграрии начали ставить свои палатки под стенами Верховной Рады. Полиция начала бить фермеров, активисты «Нацкорпуса» стали на защиту. Часть полицейских была в масках и без опознавательных знаков. Силовики напали без предупреждения, при этом действовали особенно цинично и с применением спецсредств. В результате один человек погиб, десятки — зверски избиты и отравлены слезоточивым газом, четыре активиста попали в реанимацию, двадцать шесть митингующих были задержаны».
Что касается погибшего, эту информацию Крищенко признал, но исключительно от естественных причин: «Личность человека установлена, 79 года (рождения. — Авт.), его забрали с улицы Институтской, 16. Это было более чем за час до последнего (первого?— Авт.) столкновения. Он умер предварительно из-за сердечной недостаточности. Общались с родными, они сказали, что ночью ему было плохо. Завтра будет вскрытие и окончательные обстоятельства. Мы не можем у него спросить (принимал ли он участие в протестах. — Авт.). Судебная экспертиза даст (очевидно, ответ о причинах смерти. — Авт.)».
Звучит это не совсем убедительно. Какая внезапная смерть из-за сердечного приступа в 40 лет? И уж совсем странно, что почему-то человек умер на улице рядом со зданием парламента, где в тот же день силовики зверски избивали демонстрантов. Правда, пресс-служба киевской полиции специально подчеркивает, что это произошло «за нескольких кварталов от места проведения акции». Но все же.
С другой стороны, источники издания «Цензор.Нет» в полиции сообщили ночью, что погибший — Павел Боков, участвовавший (очевидно, ранее) в митингах у Национального банка Украины, и ранее трижды судимый — в 1999-м и 2002-м за грабежи и в 2009-м за кражу (хотя непонятно, что это должно добавить к вопросу о странности смерти 40-летнего мужчины из-за инфаркта, да и об отъеме какого имущества и у кого идет речь).
Пока шла конференция Крищенко, бывший депутат Верховной Рады от Радикальной партии Дмитрий Линько написал в Facebook: «Другой человек, которого избили во время протестов, потерявший сознание… сейчас в больнице в тяжелом состоянии, живой. Upd: избит митингующий не приходит в сознание, в очень тяжелом состоянии. Ему 20 лет, член Нацдружин».
Примерно в то же время интернет-издание «ВГолос» сообщило о смерти пострадавшего, правда, назвав его фермером: «Фермер, которого правоохранители избили на митинге под Верховной Радой Украины, умер в больнице. Об этом сообщают источники "Вголоса"».
Об этом же написал в Telegram другой бывший нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук: «Как сообщают источники из «Нацкорпуса», один из протестующих, избитый правоохранителями, умер. Проверяем информацию и устанавливаем имя и фамилию вероятно погибшего!»
Еще пока что непроверенная информация из Telegram-канала лидера «Традиции и порядка» Богдана Ходаковского: «Поступает информация, что несовершеннолетнему 14-летнему протестующему полицейские сломали ребра».
Позже события переместились к Шевченковскому районному отделению МВД, куда были доставлены задержанные у Верховной Рады протестующие. Националисты привычно взяли здание в блокаду, и ближе к ночи все задержанные были отпущены на свободу.
Можно констатировать, что 17 декабря пролилась кровь в боях протестующих и силовиков при президенте Владимире Зеленском. И этого, скорее всего, ему не забудут.