В столкновениях под Верховной Радой 17 декабря есть погибший, раненые участники волнений и серьезно пострадавшие полицейские. Всех задержанных радикалов ночью выпустили после того как их побратимы взяли в осаду ОВД Печерского района столицы Украины

«В столкновениях принимало участие, может быть, до 500 человек… Часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. Было задержано 26 человек, они находятся в районном управлении. Пострадало 17 полицейских, они обратились к медикам с разными легкими травмами: переломами пальцев, ссадинами на лице, ожогами глаз из-за использования газа. Двое гражданских обратились в больницы, с ними будут общаться полицейские, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах они получили телесные повреждения», — заявил вечером во вторник на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Аналогичную цифру назвал в эфире телеканала «Наш» и советник министра внутренних дел Шкиряк: «На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которых находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей».

Позже появилась информация и о тяжело пострадавших силовиках. Пресс-служба МВД сообщила вечером вторника: «Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос — делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии, участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.». Офицеру «прилетел» в голову выломанный из мостовой увесистый кусок плитки. «Тракторный марш» и драка с полицией под Радой. Националисты объединились с фермерами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Опять-таки, и цифра в 26 задержанных выглядит заниженной. Непосредственно в разгар событий на интернет-ресурсах организации «Традиция и порядок», колонна которой участвовала в протестах у Верховной Рады, сообщалось о «более полусотне задержанных». Как выяснил затем автор статьи, эта цифра взята непосредственно со слов попавших в ОВД города. История не вполне понятная, прочие националисты принимают цифру в 26 задержанных.

«Сегодня спецназовцы жестоко избили участников мирной акции протеста, которые выступали против распродажи украинской земли, — по итогам событий во вторник заявлялось в Telegram-канале «Национального корпуса». — Это произошло, когда аграрии начали ставить свои палатки под стенами Верховной Рады. Полиция начала бить фермеров, активисты «Нацкорпуса» стали на защиту. Часть полицейских была в масках и без опознавательных знаков. Силовики напали без предупреждения, при этом действовали особенно цинично и с применением спецсредств. В результате один человек погиб, десятки — зверски избиты и отравлены слезоточивым газом, четыре активиста попали в реанимацию, двадцать шесть митингующих были задержаны».

Что касается погибшего, эту информацию Крищенко признал, но исключительно от естественных причин: «Личность человека установлена, 79 года (рождения. — Авт.), его забрали с улицы Институтской, 16. Это было более чем за час до последнего (первого?— Авт.) столкновения. Он умер предварительно из-за сердечной недостаточности. Общались с родными, они сказали, что ночью ему было плохо. Завтра будет вскрытие и окончательные обстоятельства. Мы не можем у него спросить (принимал ли он участие в протестах. — Авт.). Судебная экспертиза даст (очевидно, ответ о причинах смерти. — Авт.)».

Звучит это не совсем убедительно. Какая внезапная смерть из-за сердечного приступа в 40 лет? И уж совсем странно, что почему-то человек умер на улице рядом со зданием парламента, где в тот же день силовики зверски избивали демонстрантов. Правда, пресс-служба киевской полиции специально подчеркивает, что это произошло «за нескольких кварталов от места проведения акции». Но все же.

С другой стороны, источники издания «Цензор.Нет» в полиции сообщили ночью, что погибший — Павел Боков, участвовавший (очевидно, ранее) в митингах у Национального банка Украины, и ранее трижды судимый — в 1999-м и 2002-м за грабежи и в 2009-м за кражу (хотя непонятно, что это должно добавить к вопросу о странности смерти 40-летнего мужчины из-за инфаркта, да и об отъеме какого имущества и у кого идет речь).

Пока шла конференция Крищенко, бывший депутат Верховной Рады от Радикальной партии Дмитрий Линько написал в Facebook: «Другой человек, которого избили во время протестов, потерявший сознание… сейчас в больнице в тяжелом состоянии, живой. Upd: избит митингующий не приходит в сознание, в очень тяжелом состоянии. Ему 20 лет, член Нацдружин».

Примерно в то же время интернет-издание «ВГолос» сообщило о смерти пострадавшего, правда, назвав его фермером: «Фермер, которого правоохранители избили на митинге под Верховной Радой Украины, умер в больнице. Об этом сообщают источники "Вголоса"».

Об этом же написал в Telegram другой бывший нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук: «Как сообщают источники из «Нацкорпуса», один из протестующих, избитый правоохранителями, умер. Проверяем информацию и устанавливаем имя и фамилию вероятно погибшего!»

Еще пока что непроверенная информация из Telegram-канала лидера «Традиции и порядка» Богдана Ходаковского: «Поступает информация, что несовершеннолетнему 14-летнему протестующему полицейские сломали ребра».

Позже события переместились к Шевченковскому районному отделению МВД, куда были доставлены задержанные у Верховной Рады протестующие. Националисты привычно взяли здание в блокаду, и ближе к ночи все задержанные были отпущены на свободу.

Можно констатировать, что 17 декабря пролилась кровь в боях протестующих и силовиков при президенте Владимире Зеленском. И этого, скорее всего, ему не забудут.