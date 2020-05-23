Зарубежные СМИ продолжают внимательно анализировать итоги пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины

Какое-то время восхождение Владимира Зеленского на вершину власти просто зачаровывало, пишет по этому поводу британская газета The Independent. Этот актер-комик появился ниоткуда и одержал уверенную победу над действующим президентом Петром Порошенко.

Спустя три месяца он провел досрочные парламентские выборы и каким-то невероятным образом обеспечил своей партии большинство в парламенте. Президент-неофит энергично взялся за дело, вернее, за все дела сразу: война, мир, коррупция, реформы, бедность.

А потом музыка вдруг замолчала. С тех пор как в сентябре взорвалась бомба под названием «Украинагейт», Зеленский живет и работает в условиях постоянного кризиса.

Здесь и расследование по делу об импичменте в Вашингтоне, и сбитый в Тегеране украинский авиалайнер, и продолжающиеся в Донбассе стычки с пророссийскими сепаратистами, и публичная грызня внутри собственной команды, и пандемия, которую мало кто в мире предвидел. Естественно, это изменило человека, который прежде был известен своими комедийными масками. Пушков: Зеленский раздражает Трампа, а Меркель и Макрон не воспринимают его как лидера © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko

В среду Зеленский провел пресс-конференцию. Куда подевалась легкость и непринужденность прошлогоднего 14-часового пресс-марафона, на котором он говорил мягко, перемежая свое выступление шутками? Куда делась его неформальная водолазка? На сей раз Зеленский был в костюме и играл роль государственного деятеля.

Во время длившегося три часа разговора с прессой президент вел себя жестче, гораздо чаще переходил в оборону и казался намного более раздражительным.

Зеленский был зол на журналистов. Он огрызнулся, когда репортеры задали вопрос о своем коллеге, которому отказали в аккредитации на это мероприятие. «Он проник в президентский кортеж, и следует задать вопросы о его воспитании», — сказал президент.

Зеленский был также зол на свою собственную команду. Он пожаловался, что почти невозможно найти людей, которые не работают на себя. «У нас нехватка хороших, честных, профессиональных, ориентированных на результат людей», — сказал президент. Зеленский и пустота © AP, Sergey Dolzhenko/Pool Photo via AP

Сенсацией дня стал его намек на второй срок, что противоречит предвыборным обещаниям Зеленского. Он врос в свою роль, но оценивать его должны люди. «Честно говоря, одного срока недостаточно, чтобы выполнить мои обещания», — заявил он. А потом, когда его стали донимать вопросами, он добавил: «Я об этом подумаю».

Был еще один примечательный момент, когда Зеленский заговорил об американской политике и о разгорающемся скандале по поводу телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена и Петра Порошенко.

Расшифровку разговора обнародовал украинский депутат Андрей Деркач, который связан с соратником Трампа Руди Джулиани и с российскими интересами на Украине. Похоже, что публикация этих материалов имела целью навредить Байдену и/или Порошенко.

Как это ни удивительно, Зеленский практически не стал дистанцироваться от этого заговора во время пресс-конференции. Это дело прокуратуры, сказал он. А потом загадочно добавил, что это «не последний телефонный звонок», и что украинцы услышат еще много нового.

В ходе пресс-конференции Зеленский старался создать резкий контраст со своим предшественником, делая это порой весьма невежливо. Он повторил свое обещание подвергнуть экс-президента уголовному преследованию. «Я всем отличаюсь от Порошенко — физиологически и как президент. Я честный, порядочный человек», — заявил Зеленский. Порошенко вызвали на допрос в ГБР © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Исследования указывают на то, что несмотря на трудный год, Зеленскому удалось сохранить широкую поддержку электората. Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которым если бы завтра снова состоялись президентские выборы, он показал бы хорошие результаты.

Зеленский набрал немало очков благодаря обмену пленными и работе по противодействию COVID-19. Ольга Онуч, доцент Манчестерского университета, говорит, что украинский президент стал одним из немногих глав государств, повысивших свои электоральные рейтинги во время борьбы с covid-19.

«Для страны, в которой нет резерва бюджетных средств, где не работает система здравоохранения, где очень ограниченные возможности по тестированию, президент показал себя весьма неплохо, — заявляет она. — Опросы показывают, что большинство украинцев поддержало его решительные и своевременные меры самоизоляции».

Чтобы не допустить крупной катастрофы, нужны реформы, а также сплоченное и устойчивое правительство. Но Зеленский за время своего хаотичного правления не всегда это обеспечивал, считает она. Зеленский на пресс-конференции. О чем президент не сказал, но мы подумали © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В свою очередь американский журнал Foreign Policy напоминает, что на выборах Владимир Зеленский обещал искоренить коррупцию, посадить за решетку главных украинских жуликов, остановить российскую войну против Украины и привлечь в страну миллиарды долларов прямых иностранных инвестиций.

После его инаугурации минул ровно год, но ни одно из этих грандиозных обещаний пока не выполнено, и до их выполнения очень далеко. Многие украинцы теряют терпение.

Хотя Зеленский обладает беспрецедентными полномочиями, контролируя исполнительную и законодательную власть, в его собственной команде немало противоречий между различными фракциями, имеющими очень разные повестки.

Отсутствие ясных сигналов превращается для Зеленского в фундаментальную проблему. Последствия для Украины могут быть самыми серьезными, если ослабнет преданность его партнеров.

Столь медлительная и вялая работа Украины по принятию и воплощению в жизнь реформ, подобных этой, ставит под угрозу продолжение финансовой поддержки со стороны зарубежных партнеров.

Политические назначения Зеленского в первый год президентства усилили сомнения в его решимости договариваться о мире с Россией, и породили подозрения, что он капитулирует перед Кремлем и изменит политику Украины в отношении ЕС. Театр одного актера: какими обещаниями Зеленский кормит крымских татар © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

Амбициозные и невразумительные заявления, исходящие из офиса президента, подрывают стабильность Украины. Критики Зеленского представляют такие усилия как свидетельство того, что он готов добиваться мира с Россией любой ценой, даже если для этого Украине придется отвернуться от ЕС.

Это, в свою очередь, облегчает кремлевским лоббистам работу, нацеленную на снятие антироссийских санкций. Они обязательно укажут на нежелание Украины следовать по западному пути и воспользуются услугами лояльных по отношению к Кремлю украинских законодателей, чтобы ослабить сотрудничество страны с ее западными партнерами. Все это неизбежно приведет к усилению российского влияния в регионе, делает вывод автор.

Он подчеркивает, что западные лидеры должны серьезно задуматься о том, что Украина может вернуться в объятия России. Успех украинской демократии жизненно важен для успеха других постсоветских государств в этом регионе. Укрепление отношений с Украиной послужит интересам Запада в долгосрочной перспективе.

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