В разгар пандемии коронавируса на мировом нефтяном рынке началась настоящая война, которая ударной волной прокатилась по всей планете, вызвав резкое падение цен на топливо и обвал биржевых котировок

Автор статьи в издании The American Conservative уверен, что в этой войне цель России — не Саудовская Аравия, а американская сланцевая нефть. Москве пришлось столкнуться с жесткими санкциями США против ее энергетического сектора. Москва в течение трех лет сотрудничала с Эр-Риядом и удерживала мировые цены на стабильном уровне за счет уменьшения объемов добычи.

Пандемия коронавирусной инфекции привела к снижению спроса на нефть по всему миру, негативно сказавшись на американских производителях сланцевой нефти. Но Россия готовилась к нефтяной войне с Соединенными Штатами.

США вводили санкции против России в течение шести лет. Первый пакет санкций был введен 6 марта 2014 года в соответствии с указом президента 13660. Самую свежую порцию ограничений анонсировал госсекретарь Майк Помпео 18 февраля 2020 года. Недавно США ввели санкции против российских проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Хотя президент Путин демонстрировал сдержанность перед лицом растущего санкционного давления, недавний пакет санкций стал последней каплей. И когда саудовцы потребовали сократить добычу нефти из-за эпидемии коронавируса, Россия нанесла удар. Экономист Дудчак: Как на украинскую экономику повлияет обвал цен на нефть © РИА Новости, Нина Зотина

С точки зрения России, рост добычи американской нефти, с 2011 по 2019 год объемы увеличились в два раза, и закрепление за США статуса экспортера нефти были напрямую связаны с ослаблением экспорта нефти таких стран, как Венесуэла и Иран.

Как сказал близкий соратник Путина, глава российской государственной компании «Роснефть» Игорь Сечин, США используют свои энергетические ресурсы в качестве политического оружия, начиная эпоху «силового колониализма» в ущерб другим странам.

Похожая война, инициированная Саудовской Аравией в 2014 году с целью подорвать производство сланцевой нефти в США, не привела к желаемому результату. Тогда инвесторы были готовы поддержать производителей, предоставив им огромные займы.

Как известно, при добыче сланцевой нефти применяется дорогостоящий метод гидроразрыва пласта. Чтобы разработка была экономически выгодной, цена на баррель нефти должна колебаться между 40 и 60 долларами. Именно такие рамки саудовцы надеялись сохранить, когда предлагали России еще больше сократить добычу, на что Россия ответила отказом. Саудовская Аравия нашла, чем заменить нефть © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Сейчас стоимость барреля колеблется вокруг 30 долларов, и в США уже начались разговоры о банкротстве и массовых временных увольнениях.

Очевидно, Россия не собирается сдаваться в ближайшее время. По данным Министерства финансов России, страна сможет балансировать бюджет при ценах на нефть в районе 25-30 долларов за баррель в течение 6-10 лет. Американские производители сделать то же самое не смогут.

Министр финансов США Стив Мнучин без лишнего шума встретился с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым, и это стало свидетельством того, что администрация Дональда Трампа осознает надвигающуюся опасность. МИД РФ сообщил, что они обсуждали вопрос экономических санкций, состояние экономики Венесуэлы и потенциал для «торговли и инвестиций». Как отметила российская сторона, Мнучин сделал акцент на «важности порядка на энергетических рынках». ОПЕК+ приостановила работу из-за распространения коронавируса © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Россия вступила на этот путь вовсе не ради развлечения. Ее цели были четко озвучены — уничтожить американскую сланцевую нефть, подчеркивает издание. Издержки этого шага, как экономические, так и политические (включая возможное поражение Трампа на предстоящих президентских выборах 2020 года), были просчитаны заранее. С русским медведем можно долго играть, но, когда империя наносит ответный удар, она бьет очень сильно, делает вывод американский журналист.

О возможных последствиях войны на мировом рынке нефти для его участников, а также для обычного немецкого потребителя рассуждает германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Для американского фрекинга (технологии по добыче нефти и газа путем разрыва земных пластов. — Ред.) дешевая нефть точно станет кошмаром, указывает издание.

Если Москва и Эр-Рияд действительно спланировали всё таким образом, чтобы навредить США, то их можно поздравить. Американские производители сланцевой нефти после и без того трудной фазы пережили одну из самых ужасных недель в своей истории. Сейчас многие из них борются за выживание: обнуляют дивиденды и сокращают инвестиции. Эксперты предсказывают целую волну вынужденных продаж фирм.

Occidental Petroleum, одна из ведущих компаний в области фрекинга в США, утратила две трети биржевой стоимости. Корпорация Apache потеряла три четверти своей стоимости, а ведь всего восемь недель назад ее акции котировались на самом высоком уровне. «Черный понедельник». Почему упали рубль и нефть и что будет дальше © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

После того, как президент Трамп в связи с коронавирусом ввел временный 30-дневный запрет на въезд в США из ЕС, котировки продолжили свое падение.

Согласно анализу «Дойче Банк», на энергетические компании приходится 11% рынка высокодоходных займов. Половина из этих компаний — фирмы по разведке и добыче нефти, а потому крайне чувствительно реагируют на колебания цен. Две трети из них уже в прошлую пятницу считались находящимися в тяжелом положении.

На встрече в министерстве энергетики РФ руководители концернов продемонстрировали единство и волю к борьбе. Низкая цена на нефть не является проблемой — таково было единодушное мнение. Если Саудовская Аравия хочет войны, она ее получит.

Российская нефтяная отрасль может себе позволить такой оптимизм. Себестоимость добычи и транспортировки одного барреля русской нефти составляет всего около 15 долларов, кроме того, нефтяной отрасли идет на пользу падение курса рубля. Помимо этого, со снижением цены на нефть ослабевает и налоговая нагрузка на компании.

Однако в том, что касается наращивания добычи, Россия с Саудовской Аравией тягаться не может. Все российские нефтяные компании вместе взятые могут добыть около 11 млн баррелей в день. А Саудовская Аравия собирается предлагать на рынке ежедневно 12,3 млн баррелей, то есть на 2,5 миллиона больше, чем в феврале. Зарубежные СМИ: Мировая нефтяная война на фоне коронавируса © REUTERS, Essam Al-Sudani | REUTERS, Essam Al-Sudani | Перейти в фотобанк

Путин уже высказал убеждение, что Россия «достойно» преодолеет этот период. Но это зависит от того, как долго продлится ценовая война. ЦБ РФ с 2014 года накопил огромные резервы в сумме 570 млрд долларов и ввел плавающий курс рубля. Государственный долг низок, так же как и инфляция. Но эта стабильность достигнута на счет населения и повышения налогов.

Все это приводит к росту недовольства, что сказывается и на рейтингах президента Путина. Поэтому он обещал реализовать обширные инвестиционные программы и «прорыв» во всех областях жизни общества. Осуществить это с низкой ценой на нефть, которая, как и коронавирус, подтачивает резервы, будет значительно труднее.

Согласно анализу IHS Markit, бюджет России основывается на цене на нефть в 42 доллара за баррель. А сегодня цена едва дотягивает до 33 долларов. Саудовской Аравии тоже нужно больше, если она намерена осуществить свою амбициозную цель: радикально перестроить экономику в ближайшие 20 лет.

Ценовая война уже ощутимо сказалась на потребительском рынке Германии. Однако это осталось незамеченным из-за негативных последствий распространяющейся эпидемии коронавируса. Цена на бензин, например, уже дважды за неделю ощутимо снизилась, о чем сообщает Автоклуб ADAC. Последняя цена на бензин марки "Супер Е10" составляла 1,308 евро за литр, такой низкой она еще в этом году не была. А цена на дизельное топливо опустилась до 1,158 евро за литр, это тоже рекорд за долгое время. Минфин рассказал, как долго ФНБ будет поддерживать бюджет при низкой цене на нефть © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Главный экономист «Коммерцбанка» Йорг Кремер считает: «Падение цены на нефть соответствует повышению зарплаты на 0,7%, но это ничего не меняет в том факте, что люди из-за коронавируса дезориентированы».

Они будут в течение нескольких месяцев избегать ресторанов, отелей, аэропортов. А в Европе на эти сектора приходится целых 5% ВВП. «Если оборот в этих секторах за три месяца упадет на 30%, то ВВП только по этой причине упадет на 1,5%», — говорит Кремер.

К этому добавится сокращение экспорта в Китай и возможные приостановки производства из-за отсутствия поставок из-за границы. Поэтому вывод, который делает экономист, скорее скептический: падение цены на нефть не станет импульсом для конъюнктуры, и оно не сумеет предотвратить заметного сокращения ВВП в Германии как в первом, так и во втором квартале, отмечает издание.

Крайнюю обеспокоенность положением дел на мировом рынке нефти высказывают в Японии, чья экономика критически зависит от импорта нефти. Деловая газета "Нихон кэйдзай" пишет, что колебания на нефтяном рынке дестабилизируют ситуацию в нефтедобывающих странах, и могут вызвать хаос на фондовом и финансовом рынках. Следует опасаться бесконтрольного увеличения добычи.

Из-за сокращения объемов транспортировки людей и грузов, а также снижения темпов промышленной деятельности, вызванных коронавирусом, спрос на нефть упал. По прогнозам Международного энергетического агентства, в 2020 году он окажется ниже прошлогоднего показателя, чего не наблюдалось уже 11 лет. Объемы потребления в Китае, который в последние годы обеспечивал рост спроса, уже начали серьезно сокращаться. На нефтяном рынке в США цены за один баррель упали ниже 30 долларов впервые за четыре года. Япония направит на Украину исследовательскую группу IT-специалистов Абэ © сайт президента Украины

Низкие цены осложняют положение добывающих стран, которые зависят от нефтяных доходов. Есть опасность, что они не переживут снижение стоимости, поскольку расходы на производство растут, а резервы отсутствуют. Это может привести к региональной дестабилизации: активизации террористов и тому подобному, предостерегает издание.

Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, странам-участницам необходимо сообща скорректировать объемы производства и договориться об уровне цен, который устроит, как производителей, так и потребителей.

Сокращение доходов, вызванное падением цен на нефть, поставит под удар финансовый фундамент американских сланцевых компаний. Если нефтедобывающие страны начнут изымать деньги, которые они вкладывают в акции и недвижимость развитых стран, хаос усилится.

Саудовской Аравии и России необходимо найти точки соприкосновения для стабилизации рынка. Эта ответственность лежит на крупных нефтяных державах, подчеркивает в завершение "Нихон кэйдзай".

Материал подготовлен на основе переводов сайта inosmi.ru