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Почему Зеленский еще жив? Как Сталин запретил Урсуле Кучински ликвидировать Гитлера

Почему Зеленский еще жив? Как Сталин запретил Урсуле Кучински ликвидировать Гитлера - 21.08.2024 Украина.ру

Почему Зеленский еще жив? Как Сталин запретил Урсуле Кучински ликвидировать Гитлера

Сегодня многим очевидно, что пророченный фюрер украинских неонацистов Владимир Зеленский продолжает жить и изображать из себя непонятно что, лишь благодаря трем обстоятельствам. И первое из них – обещание президента России Владимира Путина.

2024-08-21T12:11

2024-08-21T12:11

2024-08-21T12:11

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Путин, как известно со слов премьер-министра Израиля Нафтали Бенета, еще в марте 2022 года заверил израильтянина, что не будет способствовать ликвидации тогдашнего горе-президента Украины. "Я знал, что Зеленский под угрозой, в бункере… Я спросил: "Вы собираетесь убить Зеленского?" Он ответил: "Я не буду убивать Зеленского", — вспоминал после Бенет. А потом, по его словам, он переспросил: "Вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?" и Путин повторил, что не собирается это делать, дескать, пусть живет.Именно после этого разговора Бенет позвонил Зеленскому и пересказал ему разговор с Путиным. Зеленский несколько раз, радостно дрожа, переспросил, так ли это, а потом, прямо в бункере, где скрывался, записал смелое селфи: "Я не боюсь".И действительно с тех пор он, может быть, хоть и боится, но периодически демонстрирует свою смелость, неуязвимость и неприкосновенность, появляясь в самых неожиданных местах у линии боевого столкновения (ЛБС). В своем похожем на детский гульфик бронежилете, тайна внешнего виде которого не раскрыта до сих пор.Второе обстоятельство заключается в том, что россияне в спецвоенной операции (СВО) всему миру заявили, что они не будут вести себя так с по-скотски и так по-каннибальски и изуверски, как это делают неонацистские ВСУ, обстреливая жилые кварталы и объекты социнфраструктуры, убивая ни в чем не повинных мирных жителей. И в ЛДНР, и в Новороссии, и вот теперь уже в приграничных областях "материковой" России. "Мы не такие, мы – не они" -- вот формула российского благородства на этой войне, над которой так подло и цинично потешаются украинские неонацисты.По мнению огромного количества россиян и даже украинцев, за совершенные преступления и Зеленский, и многие из его свиты – глава ОПУ Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, который лично грозится расправой Путину и вообще всем россиянам, главком ВСУ Александр Сырский с генералами, не говоря уже о явно загрязняющей атмосферу политшелупони рангом пониже -- давно зажились на этом белом свете и переходили по земле. Ан нет – они продолжают изображать из себя демократов, стоящих не бруствере передового окопа по защите общечеловеческих ценностей и прочей либеральной ЛГБТ-мути.Отсюда и третье обстоятельство – самое заковыристое, отдающее конспирологией: отказ от ликвидации Зеленского и всей преступной верхушки расово правильного недоукрорейха может быть вызван некими геополитическими или политическими, тактическими или стратегическими соображениями, неизвестными широкой общественности.И такое вполне возможно. Специалисты вспоминают, что аналогичная ситуация сложилась летом 1939 года, 85 лет назад, когда немецкая коммунистка и советская разведчица Урсула Кучински (она же – Рут Вернер или агент Соня) узнала, что фюрер немецкого народа Адольф Гитлер остался верен своим привычкам и в Мюнхене лично, только с наружной охраной, ходит в пивной ресторан "Хофбройхаус" -- один их двух ресторанов, в которых начиналась история восхождения нацистов к власти."Хофбройхаус" -- ресторан с пивным садом, расположенный в Мюнхене на площади Плацль (Platzl), недалеко от центральной площади города Мариенплац был открыт как придворная пивная баварских герцогов еще в 1607 году. Он вмещает в своих залах и за столиками до 4 тысяч человек одновременно и существует и сейчас, являясь одной из достопримечательностей баварской столицы.Знаменитое место. Известное тем, что в нем в свое время пивали пенный напиток Вольфганг Амадей Моцарт, императрица Елизавета Баварская, известная в народе как Сиси, главный большевик планеты Владимир Ленин с женой Надеждой Крупской. По предположениям некоторых авторов в начале ХХ века Ленин чисто гипотетически мог даже встречаться или хотя бы пересекаться в этом пивбаре с Гитлером, который в беспутной молодости любил там напиваться под белые сосиски с квашеной капусточкой. Во всяком случае крайне остроумный Ленин вполне цинично расшифровывал немецкий знак "НВ" -- "Хофброй" -- как "Народная воля". В честь террористической организация российских народников, которые в 1881 году убили императора Александра II.Второй такой – "Бюргербройкеллер" — огромный пивной зал на 1830 человек, известный как место, где начался Пивной путч Гитлера в 1923-ьем году, баварские власти снесли в 1979. От греха подальше.И именно в "Хофбройхаус" в 1920 году на первом собрании Немецкой рабочей партии (ДАП), выросшей со временем в НСДАП, Гитлер зачитал политическую программу нацистов "25 пунктов". А в 1939 году в центре Мюнхена прошел парад эсэсовцев в память о погибших летчиках немецкого легиона "Кондор", воевавшего на стороне Франко в Испании, и Гитлер пошел в пивбар в сопровождении всего пары эсэсовцев. Там его увидели Джим (Александр Алан Фут) и Лен (Леон Чарльз Бертон), два английских коммуниста и советских разведчика. Оба они прежде воевали в Испании на стороне республиканцев, в английском батальоне Интернациональных бригад, а сейчас сотрудничали с Урсулой Кучински.За Бертона Урсула впоследствии даже вышла замуж. А тогда она решила грохнуть фюрера.Смелая и удивительная женщина она была -- Урсула Кучински. Убежденная коммунистка, еврейская девушка из Германии, которой коммунистические взгляды привил в Китае еще один знаменитый советский разведчик Рихард Зорге. С его подачи она пришла в советскую разведку, в 1933-1934 годах прошла разведподготовку в Москве, затем выполняла советские задания в Китае и Польше, а с конца 1938 года поселилась в Швейцарии, выдавая себя за буржуазную даму, ведущую размеренную жизнь с двумя детьми и их няней.Позже, а 1941 году уже под кодовым именем "Соня" вошла в группу Шандора Радо (знаменитая и успешная разведгруппа "Дора"), была радисткой и сообщала советскому командованию важнейшие сведения о планах вермахта и дислокации войск германской армии на Восточном фронте. Очень полезными они оказались в битве под Москвой (1941 год), под Сталинградом и в битве на Курской дуге (1942—1943 годы). Благодаря Урсуле (Рут), советскому руководству и Иосифу Сталину стали известны и подробности немецкой ядерной программы, которую между собой обсуждали президент США Франклин Рузвельт и британский премьер Уинстон Черчилль, не ставя в известность, разумеется, "дядюшку Джо" (Сталина).После войны Урсула переехала в Англию, а, выполнив задачи, она, мать уже троих детей, в 1950 году переехала в ГДР, где занималась журналистикой и написала несколько книг. Среди них – знаменитые мемуары "Соня рапортует".А тогда, в 1939-м, разведчица докладывала, что есть хорошая возможность "приблизиться к Гитлеру и уничтожить его". Она послала запрос в Москву -- на разрешение ликвидировать Гитлера, что у нее вполне могло бы получиться. Гитлер фривольничал, сладострастничал и расслаблялся в этом пивбаре, что твой жеребчик. В первую встречу с ним советские разведчики Джим и Лен, как пишет портал "Русская семерка", стали свидетелями встречи фюрера с двумя заранее пришедшими в ресторан девушками. Одной из них была Ева Браун, а второй – другая возможная любовница вождя нацистов, англичанка Юнити Митфорд. Хороший, продуктивный взрывчик можно было бы организовать -- в мире одномоментно стало бы гораздо чище.Но Урсуле в организации покушения отказали. Потому что против такой ликвидации был сам Сталин.И сегодня на это желание советского лидера есть разные мнения. Западные специалисты в основном утверждают, что если бы Гитлера грохнули в 1939 году, то Второй мировой войны могло бы и не быть.Однако в СССР на ситуацию могли смотреть иначе. Во-первых, потому, что в 1939 году политические позиции нацистской партии в Германии были сильны, как никогда. И если бы Гитлера убили, то к власти могли прийти Рудольф Гесс, Герман Геринг, Герман Гиммлер или даже бесноватый Йозеф Геббельс. Но главное в другом – нацистская Германия продолжала бы следовать гитлеровской реваншистской идеологии и обязательно напала бы на СССР. Ее для этого готовили и пестовали на Западе. Просто Гитлер вышел из-под контроля и сам первым напал на Запад, который и вынужден был идти на антигитлеровский союз с СССР.Во-вторых, Сталину в 1939 году, как воздух нужно было время, чтобы завершить перевооружение Красной армии и встретить Гитлера во всеоружии. И в это время, летом 1939-го, шла подготовка подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, известного как пакт Молотова – Риббентропа. Он и давал необходимую передышку. А главное – перебивал планы Запада, который гнал Гитлера, чтобы тот напал сначала на СССР. Кстати, примечательно, о чем на Западе старательно "забывают", что ранее подобные договоры с Германией подписали Польша (1934), Великобритания (1938), Франция (1938), Литва (1939), Латвия (1939), Эстония (1939). И тогда если бы нацистским следователям стало известно о причастности к возможному покушению на Гитлера советских агентов, пакт о ненападении мог бы быть не подписан или был бы разорван. А это тогда и не входило в планы и расчеты СССР и его руководства.Сегодня политиканы из этих стран обвиняют Сталина в соглашательстве и потакании агрессору. Но забывают о том, что они первыми попытались перестраховаться перед бешенством немецкого фюрера.И Сталин тогда выиграл – пакт Молотова – Риббентропа был подписан 23 августа 1939 года, и 85-летие этого документа, отсрочившего войну и, не исключено, спасшего СССР, будет отмечаться буквально через пару дней.Сегодня никто не может смоделировать на сто процентов точно, что было бы в человеческой истории, если бы Гитлера убили. Но так вот получается, что геополитика, собственно, и спасла жизнь фюреру.И хотя все исторические аналогии и параллели хромают хронической натяжкой, но, не исключено, что и украинский эрзацфюрер Зеленский жив, потому что и на его никчемный счет, может быть, имеются какие-то расчеты и расклады, позволяющие ему так кроваво гужевать на этой земле. Но мы пока об этом просто не знаем...Повторяю – это может быть. Зеленский со сворой, как мне кажется, должен помнить, что никаких пактов с ним никто в России подписывать не собирается. Как говорят в народе, не по рылу каравай – слишком он мелок и ничтожен. А Путин уже неоднократно повторил: все задачи СВО будут неукоснительно выполнены.Но за Зеленским стоит весь готовящийся и, возможно, затевающий новые провокации коллективный Запад. И война с ним – это Третья мировая, только теперь уже в ядерном исполнении. А чем это чревато человечеству, тоже не знает никто, но догадываться можно……Однако в этом подлунном мире все возможно. Многие сегодня призывают в России вернуться к практике генерала Павла Судоплатова, у которого с такими, как Зеленский, разговор был коротким. А в 1939-м кто больше всего огорчился и был сильно разочарован отказом Сталина, так это Леон Бертон, муж Урсулы. И она позже писала: "Его и мои взгляды относительно бесполезности индивидуального террора согласовались с теорией нашей партии. Однако некоторые типы казались нам столь отвратительными, что в отношении их мы были готовы отступить от теории".Золотые, в принципе, слова насчет "столь отвратительных", толкающих на "отступление от теории", -- точно о "зеленской" своре в Киеве…О том, почему, не смотря на очевидные победы ВС РФ украинская армия продолжает держаться и в чем здесь есть аналогии с гитлерюгендом - в статье Ростислава Ищенко "Мальчики, пропустившие войну"* Признан в России террористом и экстремистом, объявлен в розыск

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