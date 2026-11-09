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Конец конфликта и новые границы: Трамп высказался о будущем Украины

Конец конфликта и новые границы: Трамп высказался о будущем Украины - 09.11.2026 Украина.ру

Конец конфликта и новые границы: Трамп высказался о будущем Украины

Боевые действия на Украине завершатся в самое ближайшее время, выразил уверенность американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала CBS

2026-11-09T07:29

2026-11-09T07:29

2026-11-09T07:40

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сша

дональд трамп

стив уиткофф

владимир мединский

украина.ру

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По его словам, частью будущего мирного урегулирования станет изменение очертаний самого украинского государства. Глава Белого дома допустил, что в итоге страна получит совершенно иную форму и новые границы.При этом Трамп критически оценил результаты прошлых поставок вооружений Киеву. Он отметил, что Соединенные Штаты передали свои лучшие военные технологии, но ничего не получили взамен. На реплику журналиста о том, что эти действия помогли обеспечить самостоятельность киевских властей, Трамп ответил, что никаких результатов в этом направлении еще не достигнуто.Обсуждение мирного процесса запланировано на переговорах в Абу-Даби, которые намечены на 10-11 ноября. Как уточнял спецпосланник президента США Стив Уиткофф, в повестку встречи включены вопросы деэскалации, гарантии безопасности, гуманитарная сфера и шаги к соглашению. Российская сторона подтвердила свое участие, делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.О других высказываниях американского лидера - в материале Не контролирую и не знаю: Трамп открестился от Starlink на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир мединский, украина.ру