"Раздел сфер влияния": Ищенко рассказал, что будет, если не договориться с Украиной - 04.11.2026 Украина.ру
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"Раздел сфер влияния": Ищенко рассказал, что будет, если не договориться с Украиной
"Раздел сфер влияния": Ищенко рассказал, что будет, если не договориться с Украиной - 04.11.2026 Украина.ру
"Раздел сфер влияния": Ищенко рассказал, что будет, если не договориться с Украиной
Если не получается с Украиной договориться по-хорошему, можно договориться о разделе сфер влияния "на троих", а потом продиктовать всему миру свою непреклонную волю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-11-04T20:32
2026-11-04T20:32
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Отвечая на вопрос, закончится ли "переговорный театр" после выборов в США, эксперт объяснил, почему Киев блокирует переговоры и какой выход предлагает Россия.Ищенко констатировал: на фронте Украина проигрывает, но серьёзных переговоров вести не хочет. "На фронте она проигрывает, но в части серьезных переговоров у нее нет намерения их вести", — подчеркнул эксперт.По его словам, Украина блокирует сам процесс. "При этом Украина успешно отбивает любые попытки начать переговоры", — отметил Ищенко.Эксперт не исключил, что переговоры по украинскому урегулированию могут прекратиться сразу после выборов в США. "Прекратятся ли эти переговоры сразу после выборов? Может, и прекратятся", — предположил он.Именно поэтому, по мнению Ищенко, Россия пытается согласовать встречу на троих. "Именно поэтому Россия пытается согласовать встречу на троих (президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Дзиньпин) на 10-е числа ноября", — объяснил политолог.Если с Киевом договориться не получится, возможен другой сценарий. "Если не получается с Украиной договориться по-хорошему, можно договориться о разделе сфер влияния на троих, а потом просто продиктовать всему миру свою непреклонную волю", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Финансовая подушка Запада для спонсирования Киева может закончиться уже в ближайшие месяцы. Подробнее про ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине".
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"Раздел сфер влияния": Ищенко рассказал, что будет, если не договориться с Украиной

20:32 04.11.2026
 
© Украина.руКоллаж: СВО, Китай, США
Коллаж: СВО, Китай, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© Украина.ру
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Если не получается с Украиной договориться по-хорошему, можно договориться о разделе сфер влияния "на троих", а потом продиктовать всему миру свою непреклонную волю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос, закончится ли "переговорный театр" после выборов в США, эксперт объяснил, почему Киев блокирует переговоры и какой выход предлагает Россия.
Ищенко констатировал: на фронте Украина проигрывает, но серьёзных переговоров вести не хочет. "На фронте она проигрывает, но в части серьезных переговоров у нее нет намерения их вести", — подчеркнул эксперт.
По его словам, Украина блокирует сам процесс. "При этом Украина успешно отбивает любые попытки начать переговоры", — отметил Ищенко.
Эксперт не исключил, что переговоры по украинскому урегулированию могут прекратиться сразу после выборов в США. "Прекратятся ли эти переговоры сразу после выборов? Может, и прекратятся", — предположил он.
Именно поэтому, по мнению Ищенко, Россия пытается согласовать встречу на троих. "Именно поэтому Россия пытается согласовать встречу на троих (президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Дзиньпин) на 10-е числа ноября", — объяснил политолог.
Если с Киевом договориться не получится, возможен другой сценарий. "Если не получается с Украиной договориться по-хорошему, можно договориться о разделе сфер влияния на троих, а потом просто продиктовать всему миру свою непреклонную волю", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.
Финансовая подушка Запада для спонсирования Киева может закончиться уже в ближайшие месяцы. Подробнее про ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине".
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